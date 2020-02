“Pour moi, Valverde est le meilleur entraîneur de la Ligue”

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il affrontera son équipe avec Barcelone, le technicien de Athlétique Il se souvenait de l’ancien entraîneur de l’équipe du Barça. Cependant, Gaizka Garitano a préféré ne pas évaluer la décision de l’équipe catalane de se passer des services d’Ernesto Valverde.

Ernesto Valverde, un miroir dans lequel Gaizka Garitano regarde

«Je n’entre pas dans la valeur, c’est un sujet d’eux. Pour moi, Ernesto Valverde est le meilleur entraîneur de la Ligue et l’un des miroirs dans lesquels je regarde“, il a dit. Interrogé sur les différences entre Quique Setién et Valverde, Garitano a déclaré: «Lorsqu’un nouvel entraîneur arrive, il y a toujours des nuances, mais la base est dans les joueursEt ayant ce que vous avez à dire, optez pour tous les titres.

L’entraîneur d’athlétisme ne voit pas de crise à Barcelone et estime que l’équipe de Blaugrana est la favorite du match nul qui se jouera à San Mamés: «Quelle crise avez-vous lorsque vous jouez avec Messi, Griezmann, Rakitic… Je ne pense pas que cela affecte du tout. Barcelone est un favori car elle a les meilleurs joueurs du monde et c’est dans n’importe quelle compétition qui joue. »

Garitano à égalité contre Barcelone: ​​”Nous concentrons le match pour le gagner”

Concernant votre plan pour le match, Gariz Gaizka a commenté:On ne dit généralement pas comment on va jouer. Nous verrons. Nous allons essayer d’améliorer les choses dans lesquelles nous n’étions pas bien avant Getafe. Nous avons beaucoup corrigé parce que nous avons beaucoup parlé. Nous concentrons le jeu pour le gagner. Nous devons faire preuve d’une grande intensité et ne pas les laisser jouer à l’aise parce qu’ils ont la possession et la qualité. Nous devons serrer et profiter des occasions. Barcelone a une façon de jouer, au-delà de ce qui est dit, très similaire bien qu’il y ait des nuances. Son style de jeu est toujours reconnaissable. »