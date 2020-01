Aaron Gordon a été avec le Orlando Magic pendant six saisons et n’a pas encore fleuri dans le joueur que nous espérions tous qu’il serait. Il a dû faire face à des changements de régime, des changements d’entraîneur et une pléthore de changements de joueurs. Kevin O’Connor du Ringer décompose la meilleure façon d’utiliser le jeu de Gordon et se demande s’il serait mieux adapté dans une autre équipe.