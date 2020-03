Pourquoi Becky Hammon n’a-t-elle pas été entraîneur-chef des Spurs de Gregg Popovich?

Tim Duncan a obtenu sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef mardi soir lors d’une victoire serrée de 104-103 pour les Spurs de San Antonio contre les Hornets de Charlotte. L’équipe a traîné de 17 points au premier trimestre, mais s’est ralliée derrière les 21 points de Dejounte Murray. Gregg Popovich a raté le match pour «affaires personnelles», selon l’équipe.

Cette victoire a été importante pour les Spurs, qui tentent toujours de rester dans la course aux éliminatoires de la Conférence de l’Ouest. C’était également très important pour Duncan qui, après seulement une demi-saison en tant qu’entraîneur adjoint, a réussi sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef. Duncan a également remplacé Popovich au troisième quart d’un match de novembre contre les Trail Blazers, mais l’équipe a perdu, 121-116.

Alors que les fans étaient heureux de voir l’ancienne superstar bien-aimée de San Antonio gagner en tant qu’entraîneur-chef, il était toujours décevant de voir que c’était Duncan, et non l’entraîneur adjoint de six ans Becky Hammon, en tant que remplaçant officiel de Popovich. Hammon est la première entraîneure adjointe à plein temps dans l’un des quatre principaux sports masculins (NBA, MLB, NHL, NFL) et serait également la première entraîneure-chef.

Tim Duncan est assistant depuis environ 12 minutes et obtient déjà le clin d’œil intérimaire sur Becky Hammon? C’est une merde faible. https://t.co/FX6CKvkwFn

– sawley (@sawley_) 3 mars 2020

Je comprends que c’était la responsabilité de Tim Duncan d’entraîner ce soir parce qu’il a repéré Charlotte.

Ma frustration vient du fait que je veux juste voir Becky Hammon obtenir l’opportunité qu’elle mérite et pour laquelle elle a travaillé si dur.

Je veux la voir dans un rôle d’entraîneure-chef, point final.

– Lyndsey D’Arcangelo (@ darcangel21) 4 mars 2020

Pourquoi Hammon a-t-il été abandonné? Bien qu’aucune raison officielle n’ait été donnée, le match contre les Blazers de novembre pourrait nous donner des indices. Selon le Wall Street Journal, un porte-parole a déclaré que Duncan avait obtenu le feu vert parce qu’il était l’assistant affecté au dépistage à Portland. “Je ne suis pas ici pour écrire l’histoire”, a alors déclaré Popovich, lorsqu’on lui a demandé s’il avait envisagé de nommer l’entraîneur-chef de Hammon.

Alors que Duncan était l ‘«entraîneur-chef par intérim» dans les deux cas, Hammon et le reste du personnel des Spurs étaient encore des contributeurs majeurs à la victoire de mardi soir, selon Duncan. “Il fait nuit et jour pour être dans le fauteuil du grand garçon”, a déclaré Duncan. “Mais à vrai dire, je n’étais pas dans le fauteuil du grand garçon. Nous avons Becky [Hammon] et va [Hardy] et Mitch [Johnson]. Mitch nous a préparé le jeu. Becky et Will passaient tous les appels, et j’étais la seule à rester là à crier sur les gens – des trucs absurdes.

«Nous avons fait un coach par comité. Ça aurait pu être n’importe lequel d’entre nous et nous aurions fait exactement la même chose. “

Pourtant, il est frustrant que Hammon n’ait pas obtenu le feu vert.

Il y a deux côtés raisonnés quant à savoir qui aurait dû être l’entraîneur-chef par intérim contre les Hornets. On dira que Popovich essaie de gagner des matchs de basket-ball et il a estimé que son équipe avait les meilleures chances de gagner si Duncan était en tête. Et qui peut interroger Pop en matière de basket-ball? Heck, les Spurs ont gagné!

Mais même si c’est Duncan qui a repéré les Hornets (une équipe qui siège 19 matchs en dessous de .500), Hammon n’a-t-elle pas gagné son siège pour les Spurs? Cette année est la première saison de Duncan et Johnson en tant qu’assistants, et la quatrième de Hardy. Hammon est en sixième année. Elle a également été entraîneure-chef de l’équipe dans la Ligue d’été pendant trois saisons, y compris une course de championnat en 2015. Hammon a également été interviewé pour le poste d’entraîneur-chef des Bucks en 2018. L’expérience de Duncan en tant que joueuse n’est pas la même chose que le temps passé comme doublure de Pop. .

Remettre les clés à Hammon ne consiste pas seulement à faire l’histoire. Hammon a gagné la chance de prendre la relève de la Pop. Elle a gravi les échelons comme tout autre assistante, avec des attentes encore plus fortes.

“J’ai joué sous deux des esprits les plus aiguisés de l’histoire du sport”, a écrit Pau Gasol dans une histoire du Players Tribune 2018, “dans Phil Jackson et Gregg Popovich. Et je vous le dis: Becky Hammon peut entraîner. Je ne dis pas qu’elle peut très bien coacher. Je ne dis pas qu’elle peut assez coacher pour s’en sortir. Je ne dis pas qu’elle peut entraîner presque au niveau des entraîneurs masculins de la NBA. Je dis: Becky Hammon peut entraîner le basket NBA. Période.”

Jusqu’à ce que Hammon décroche un poste d’entraîneur-chef, il semble qu’elle devra attendre jusqu’à ce que l’absence de Pop arrive une nuit qu’elle a recherchée.