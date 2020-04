Pourquoi ce n’est pas vulgaire d’embrasser le football une fois que le coronavirus est passé – cela nous aide à nous définir

C’est vraiment une chose étrange. Des hommes adultes portant des shorts colorés, courant autour d’une parcelle d’herbe pour chasser une balle et faisant de gros efforts pour la propulser entre trois bâtons blancs.

Football… pourquoi nous dérange-t-on?

Pour le moment, nous ne nous soucions pas vraiment du football. Le monde a d’autres priorités, et les frivolités des sports idiots ont été fermement repoussées dans nos esprits, les médecins et les infirmières étant pour une fois autorisés à prendre le devant de la scène devant les faux neuf et les arrières-arrière inversés.

Au moment d’une crise mondiale des soins de santé qui a tué des centaines de milliers de personnes et modifié fondamentalement la vie de milliards de personnes, s’inquiéter du football semble plutôt enfantin.

Mais le football sera de retour. Parce que la vérité est, aussi stupide et sans importance qu’elle puisse sembler dans ces moments-là, car le sport, meilleur ou pire, joue un rôle central dans la vie.

Et, en tant que sport de loin le plus populaire au monde, le football, en particulier, fait plus que presque n’importe quoi d’autre sur terre pour capturer l’expérience d’être humain.

Qui que vous soyez et où que vous alliez, le football remplit l’un des chapitres les plus complets de notre récit partagé. Sautez dans un taxi ou entrez dans un bar partout dans le monde, mentionnez les noms Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et le chauffeur ou le serveur vous récompensera avec une réponse appropriée et – même si vous ne parlez pas la même langue – compréhensible.

D’une manière vraiment significative, le sport nous définit. Si vous rencontrez un étranger (quelque chose qui peut ne pas se produire pendant un certain temps, compte tenu des circonstances) lors d’une fonction sociale comme un mariage ou une fête d’anniversaire, les premières choses que vous apprendrez sur votre nouvelle connaissance seront invariablement son nom, sa nationalité et sa ville natale.

Et après cela, peut-être même avant de discuter des professions ou de l’état matrimonial, il ne faut jamais longtemps pour se tourner vers le sujet de l’équipe qu’ils soutiennent.

«Je suis John de Londres», explique notre nouvel ami fictif. “Je suis comptable, marié et père de trois enfants, et je suis fan de Chelsea.”

Là, vous avez tout ce que vous devez savoir pour résumer toute une vie. Et la partie «fan de Chelsea» fait partie intégrante… «Chelsea jusqu’à ma mort», pourrait-il ajouter, juste pour souligner.

Cela signifie beaucoup.

–

Il est tentant de se demander si la crise du COVID-19 aura pour effet de faire tomber le football (et d’autres sports, mais principalement le football) de leurs hauts perchoirs.

Une fois la poussière retombée, les blocages ont été levés et quelque chose qui ressemble à la vie normale peut revenir, peut-être hésiterons-nous à accorder au sport une place si centrale dans notre vie quotidienne. Est-ce le début de la fin de l’emprise du sport sur la culture populaire?

Probablement pas. Pour diverses raisons (façonner nos identités collectives et individuelles, divertissement, évasion, soupape de sécurité pour les instincts de compétition innés), le sport est tout simplement trop important pour cela.

Bien sûr, nous pourrions être parfaitement prêts à quitter la Liga et à pousser la Premier League à la périphérie pendant la crise actuelle, de la même manière que peu d’entre nous agitent actuellement pour se rendre à McDonald’s ou faire une virée shopping à le centre commercial le plus proche. Nous avons collectivement compris – avec un remarquable manque de bruit – que ce ne sont pas des temps normaux et que, par conséquent, les activités normales ne peuvent pas être poursuivies.

Bientôt, cependant – et il y a déjà des signes de ce qui se passe dans de nombreux pays – les restrictions temporaires seront levées et les gens seront impatients de retourner au travail, de retourner à l’école, de retourner dans leurs magasins et restaurants préférés … et d’obtenir retour au football.

Le football, après tout, n’a jamais vraiment quitté le débat public, même au plus fort de la répression du Coronavirus. Les premières étapes du verrouillage au Royaume-Uni, par exemple, ont été dominées par la question de savoir exactement quand les événements sportifs devraient être reportés, se transformant rapidement en une discussion très publique sur la question de savoir si les footballeurs de Premier League devraient renoncer à leurs salaires afin de soutenir les agents de santé.

Des histoires similaires ont fait le tour du monde, et il est clair que le sport ne peut pas être tenu à l’écart des gros titres, même pendant un verrouillage mondial alors qu’aucun jeu n’a réellement lieu.

Heureusement, le pic de l’impact du virus étant passé, plusieurs sociétés commencent progressivement à s’ouvrir et à réfléchir exactement à la manière de restaurer nos anciennes libertés. Y compris la liberté de jouer et de regarder le sport.

Confronté à un ensemble de circonstances aussi complexes et sans précédent, il est inévitable que des conclusions différentes soient tirées: les autorités néerlandaises, par exemple, ont complètement interdit le football jusqu’en septembre, tandis que la ligue suédoise devrait reprendre en juin avec des supporters à l’intérieur du stade.

La plupart des autres pays trouveront probablement une réponse quelque part entre ces deux extrêmes, et la perspective que les ligues et les compétitions soient amenées à une sorte de conclusion – peut-être avec des formats modifiés – à huis clos deviendra monnaie courante au cours des prochains mois. Ce sera un compromis, ce ne sera pas pareil et ce sera dans certains cas controversé… mais ce sera mieux que rien.

–

Le sport, et notamment le football, est souvent accusé de se prendre trop au sérieux. Tout le battage médiatique, tout l’argent, tout le mélodrame.

C’est tout simplement trop, pour beaucoup de gens, et le retour imminent à l’action d’athlètes professionnels sera une vue exaspérante pour ceux qui croient que jouer à des jeux devrait être la dernière de nos priorités car la vie revient lentement à la normale. Mais c’est un point de vue trop simpliste.

Premièrement, d’un point de vue financier froid, le sport de haut niveau apporte une contribution rarement rivalisée aux économies locales, nationales et mondiales. Le patron de la Liga Javier Tebas – jamais sciemment minimisé sur aucun sujet – souligne régulièrement la valeur du football espagnol dans les finances du pays, en tenant compte des contributions fiscales, du travail à plein temps et à temps partiel (direct et indirect), du patronage des bars et des restaurants , marchandisage associé, etc.

Mais l’argent est probablement l’aspect le moins important de la signification plus large du sport, et peut-être que le rôle le plus significatif qu’il jouera dans le monde post-virus est sa capacité à engendrer un sentiment de communauté. Il a souvent été noté avec approbation comment la crise actuelle a, paradoxalement, compte tenu de notre isolement les uns des autres, a en fait servi à certains égards à rapprocher les gens – nous réfléchissons davantage à la façon dont nos actions ont un impact sur les autres, et témoignons d’une plus grande appréciation pour la les efforts de ceux qui nous aident.

À qui le cœur n’a-t-il pas été réchauffé par les nombreuses manifestations publiques de gratitude envers le personnel médical et les autres travailleurs de première ligne?

Eh bien, le sport fournit ce sentiment d’unité depuis des années. Lorsque vous êtes fan d’une équipe, ou même simplement adepte d’un sport, vous devenez membre d’une tribu – un réseau compliqué dans lequel les gens se prennent en charge et se protègent, même s’ils ne voient pas toujours œil.

La série de documentaires Netflix couvrant la fuite de Sunderland dans la Ligue de football montre très clairement à quel point ce club est important au sein de sa communauté locale, tandis que la nouvelle émission détaillant l’ascension de Michael Jordan à la grandeur fait un travail similaire en défendant notre obsession des meilleurs élèves et de grandes histoires humaines, même si leur vie est très éloignée de la nôtre.

Et c’est peut-être ce mot simple qui résume le mieux la signification du sport: les histoires. En tant qu’espèce, nous chérissons profondément la narration.

Des odyssées et tragédies de la Grèce antique, en passant par les grands textes religieux et les mythes de la création, aux romans les plus vendus et aux feuilletons télévisés modernes, nous, les humains, avons toujours été accro aux intrigues captivantes et aux personnalités plus grandes que nature.

Et le sport, peut-être plus que tout autre chose dans la culture contemporaine, est une source inépuisable d’histoires, grandes et petites, impressionnantes et tawdry, louables et désagréables.

Bref, le sport – aussi banal qu’il puisse être pris à sa valeur nominale au niveau de la surface – compte. C’est important et nous ne devons pas hésiter à plaider en faveur de son retour au premier plan de la vie culturelle dans les meilleurs délais.

Bien sûr, des précautions doivent être prises pour protéger la santé de toutes les personnes directement et indirectement impliquées, et les experts de la santé doivent avoir un mot à dire pour éviter de répéter la décision imprudente d’autoriser la cravate de la Ligue des champions de Valence contre l’Atalanta, à Milan, pour aller de l’avant. avec des supporters à l’intérieur du San Siro

Comme pour les autres aspects de la vie publique, nous devons veiller à ne pas laisser le sport ruiner le confinement du COVID-19 atteint au cours des dernières semaines.

Mais, là où il est sécuritaire de le faire, nous ne devrions pas nous inquiéter de savoir s’il est désagréable et vulgaire de faire un effort supplémentaire pour permettre à un tas de prima donnas choyées et surpayées de recommencer à courir, ou si nous devons nous forcer à nous retenir notre enthousiasme pour leurs exploits.

Le sport peut être irrationnel, mais les gens aussi – et Dieu merci pour cela.

Le sport doit être célébré et il doit revenir dans nos vies le plus tôt possible. C’est ce qui nous rend humains.

