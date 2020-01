Pourquoi Chelsea ne pourra pas signer Jadon Sancho ou Timo Werner jusqu’à la fenêtre de transfert d’été

Chelsea a identifié Timo Werner et Jadon Sancho comme leurs principales cibles offensives, mais pourrait être contraint d’attendre l’été pour faire ses mouvements.

Les Bleus ont officiellement levé leur interdiction de transfert six mois plus tôt par la FIFA et peuvent désormais recruter des joueurs ce mois-ci.

Jadon Sancho pourrait rejoindre Chelsea – mais seulement en été

Après avoir vu son équipe ne pas tenter sa chance à Brighton, le patron Frank Lampard a déploré le manque de prolificité de son équipe.

Sancho est la première cible du club, tandis que Werner est également considéré comme l’homme en tête de la ligne après ses 18 buts au début de la saison de Bundesliga.

Cependant, Goal affirme que le Borussia Dortmund veut conserver l’international anglais jusqu’à au moins la fin de la saison.

Et Werner pense qu’il peut gagner la ligue allemande avec RB Leipzig et souhaite ne pas discuter de son avenir avant l’Euro 2020, où il est susceptible de mener la ligne pour Die Mannschaft.

Werner a marqué 18 buts en 17 matchs de Bundesliga

On dit que le joueur de 23 ans a une clause de libération dans son contrat, ce qui signifie qu’il sera moins cher en été. Mais son désir de réaliser autant que possible avec Leipzig rend une décision ce mois-ci presque impossible.

Alors que Sancho, 19 ans, ne manque pas d’admirateurs après que son incroyable 2019 l’ait vu devenir un international à part entière de l’Angleterre et une star certifiée de la Ligue des champions.

Selon l’ancien milieu de terrain de Liverpool Jason McAteer, l’ailier «ressemble à un joueur de type Jurgen Klopp».

