Pourquoi Conor McGregor n’a combattu Khabib Nurmagomedov qu’au cours des trois dernières années alors qu’il se prépare pour “ Cowboy ” à l’UFC 246

Bien que Conor McGregor soit à la fois aimé et détesté dans la communauté des arts martiaux mixtes, il ne fait aucun doute qu’il est l’un des plus grands combattants de l’histoire de l’UFC.

Cependant, nous ne l’avons pas vu dans l’octogone depuis plus d’un an, mais le 18 janvier, l’Irlandais revient pour faire face à son compatriote Donald Cerrone.

Avant même de reconnaître les chiffres du box-office des cinq derniers combats de McGregor – les événements les plus rentables de l’histoire de l’UFC – avec son combat contre Khabib Nurmagomedov avec un record de 2,4 millions d’achats à la carte – il est important de se rappeler quel combattant il est .

Il est le premier homme à détenir deux ceintures de l’UFC en même temps lorsqu’il a remporté le titre de poids léger d’Eddie Alverez en 2016, tout en régnant en tant que champion poids plume de l’UFC – une sangle qu’il a prise à Jose Aldo en seulement 13 secondes un an plus tôt.

C’est le même Aldo qui était champion depuis plus de cinq ans.

Cependant, la seule chose que McGregor ne peut pas dire, c’est qu’il est un combattant particulièrement actif. Au cours des cinq dernières années, il a eu sept combats et six d’entre eux ont été achevés fin novembre 2016.

Avoir trois combats UFC par an, comme «Notorious» l’a fait en 2015 et 2016, est un exploit louable, mais depuis la compétition sur le ring contre Floyd Mayweather en août 2017, les choses ont changé.

S’entraîner et promouvoir ce combat croisé de filage d’argent l’a retiré de l’équation de l’UFC pendant une année entière, Forbes déclarant que McGregor avait gagné environ 100 millions de dollars – pourquoi serait-il pressé de revenir dans l’octogone? Ou se battre à nouveau, d’ailleurs?

Une grande partie de 2018 a été dépensée par des fans se demandant si McGregor ne serait jamais revu dans la cage. Si sa faim avait disparu maintenant, sa richesse dépassait ce que très peu de sportifs approchent, mais la montée d’un Russe invaincu lui a offert une chance de briller à nouveau sur la grande scène.En avril 2018, l’Irlandais et un groupe d’alliés ont tenté d’attaquer Nurmagomedov dans un bus lors de la journée des médias de l’UFC 223. Le mauvais sang a commencé à bouillir.

McGregor a finalement rencontré Khabib six mois plus tard à l’UFC 229 et a été soumis au quatrième tour dans ce qui était, franchement, une perte globale.

Il est de retour pour tenter de remporter son premier combat depuis ce triomphe sur Alvarez, mais pourquoi est-il porté disparu depuis 13 mois?

Interdire

Lorsque Khabib a gagné, le Russe a escaladé l’octogone et a commencé à attaquer l’équipe de McGregor tandis que, simultanément, les coéquipiers de Khabib sont entrés dans l’octogone pour se rendre à l’Irlandais. C’était une scène scandaleuse qui n’était pas apte à une promotion professionnelle et, naturellement, cela allait avoir des conséquences.

.

Khabib a sauté la cage pour attaquer les membres du coin de McGregor après l’avoir battu à l’UFC 229

McGregor a reçu une interdiction antidatée de six mois et une amende de 50 000 $ tandis que Nurmagomedov a subi un coup dur de 500 000 $ et s’est absenté neuf mois. L’Aigle a ensuite combattu Dustin Poirier 11 mois après le chaos de l’UFC 229, bien que McGregor ait fini par rester dehors toute l’année.

Retraite

McGregor a annoncé qu’il s’éloignait du MMA en avril 2019 dans un geste qui a stupéfait beaucoup, mais qui avait du sens pour quelques-uns.

L’intrigue s’est épaissie lorsque le président de l’UFC, Dana White, a admis que le combattant voulait des actions de la société et c’était peut-être un jeu de puissance pour les obtenir. Mais pas un qu’il gagnerait.

“Il est coincé sur cette chose où il veut un morceau de la propriété et c’est juste [not going to happen]», A déclaré White. “Je pense qu’il y a d’autres façons de le rendre heureux.”

Juste avant cela, McGregor devait affronter Donald Cerrone en juillet, mais cela n’a pas abouti parce que l’UFC ne voulait pas d’un combat sans titre mettant en vedette une carte majeure.

Le compromis de McGregor était de co-événement principal, mais il voulait en retour des actions dans la société. Naturellement, ces discussions ont échoué, mais quand il est apparu, McGregor et White avaient résolu quelque chose…

Dana White n’était pas prête à subir des pressions pour donner à McGregor un morceau de l’UFC

Blessure

Fin mai, l’ancien champion des deux poids s’est blessé à la main gauche lors d’un «entraînement intense» et il s’est avéré qu’il l’avait cassé.

McGregor avait été profondément entraîné avant que cela ne se produise, donc devoir récupérer et appuyer sur le bouton de réinitialisation était une chose importante.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à se battre s’il n’avait pas récupéré la blessure, il a répondu à ESPN en août: «Oui, oui, oui. Je me préparais pour fin juillet au Madison Square Garden.

«Nous y arrivions en conversation. Il y avait des opposants discutés. Cela ne me dérangeait pas vraiment l’adversaire. Je voulais des similitudes avec Khabib Nurmagomedov, pour me préparer à ça, parce qu’il ne veut pas avoir le match revanche, peu importe. “

Il a également reconnu que pour rester l’un des plus gros tirages du sport, il devait se battre. «C’est une entreprise oublieuse», a-t-il expliqué.

«Nate [Diaz] était hors jeu, et maintenant il est de retour et il est au top. C’est une entreprise folle dans laquelle nous sommes.

“Mais ne vous y trompez pas, les compétences sont là pour moi et je sais ce que je peux apporter à la table et ce que j’apporterai à la table, et je suis très, très excité de donner à mes fans quelque chose de nouveau à encourager.”

Vers la fin de 2019, McGregor a pu s’entraîner comme il le voulait et seulement alors, lui et l’UFC ont revu le combat avec Cerrone que nous attendons tous avec impatience.

