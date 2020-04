Pourquoi COVID-19 pourrait finir par être le catalyseur de la création d’une Super League européenne

À l’heure actuelle, la seule priorité pour les clubs professionnels est de trouver en quelque sorte un moyen de terminer la saison en cours sans faire dérailler complètement la campagne 2020/21.

Dans son style typiquement franc, le président de la Liga Javier Tebas a été plus franc que tout autre administrateur, admettant qu’un échec à la fin de la saison entraînerait un coût financier de l’ordre de 1 milliard d’euros. Perdre une telle somme n’est pas une option, et il est clair que faire tout ce qu’il faut pour faire jouer les jeux nécessaires est la seule préoccupation actuelle de la hiérarchie du jeu.

Lorsque la poussière retombera, cependant, les pensées se tourneront vers l’avenir – et en particulier vers la façon dont les ligues et les clubs peuvent se protéger contre la probabilité de crises similaires à l’avenir.

Une possibilité est que les événements récents auront un effet de nivellement, réunissant un éventail diversifié d’intérêts pour le plus grand bien du jeu. Les quatre clubs allemands en lice dans la Ligue des champions de cette saison, par exemple, ont déjà annoncé qu’ils donneraient chacun 20 millions d’euros pour alléger la charge des autres clubs de Bundesliga, donnant un signe d’espoir qu’une mentalité altruiste “ Nous sommes tous dans le même bateau ” pourrait prospérer dans les prochaines semaines.

Malheureusement, il est peu probable qu’un esprit aussi généreux règne trop longtemps. À moins qu’il n’y ait un leadership très fort du haut du jeu – ce qui semble très improbable compte tenu des pratiques éthiques douteuses de la FIFA et de l’UEFA – il ne faudra pas longtemps avant que nous assistions à un retour à la domination de l’intérêt personnel nu, qui est en de nombreuses façons inhérentes à l’environnement ultra-compétitif du sport professionnel.

De manière réaliste, il est inévitable d’accepter que les besoins et les demandes de Barcelone, de la Juventus, du Paris Saint-Germain et de Liverpool sont très différents de ceux d’Eibar, Sassuolo, Nantes et Watford.

Ceux de l’ancien groupe sont très conscients, et ce depuis de nombreuses années, qu’ils sont capables de transporter de vastes richesses et que leur capacité de gain est actuellement entravée par la présence irritante des feux inférieurs du deuxième groupe. La question est: peuvent-ils être éliminés?

Lorsque le Barça a battu Eibar 5-0 au Camp Nou en février, des millions de personnes à travers le monde étaient à l’écoute et / ou suivaient l’action sur les réseaux sociaux, ravis par Lionel Messi sachant quatre buts tout en secouant la tête lors d’une autre performance décevante de Antoine Griezmann et un clin d’œil approbateur à un brillant début pour Martin Braithwaite.

Presque personne, en revanche, n’était même légèrement intéressé par la configuration tactique du patron en visite Jose Luis Mendilibar ou les luttes endurées par le défenseur central d’Eibar Esteban Burgos. Bref, les gens suivaient le match pour le Barça, pas pour Eibar.

Ce n’est pas un secret ni une surprise. Mais c’est toujours un problème pour les compteurs de haricots du Barça que les énormes revenus commerciaux générés par cette occasion ont été partagés entre les clubs. Pas partagé également, bien sûr, mais certainement partagé d’une manière qui sur-récompense Eibar pour sa part en attirant un public mondial. Si nous générons tous les intérêts, la revendication de base du Barça pourrait disparaître, nous devrions recevoir tous les revenus. Juste est juste.

Ceci, bien sûr, est un argument trop simpliste qui peut être facilement réfuté. Un match ne peut avoir lieu que s’il y a deux équipes, et personne ne veut regarder les superstars du Barça se promener dans un champ vide. Il doit y avoir une opposition, et ils ne peuvent pas tous être au niveau des icônes du Camp Nou.

Le désir persistant à l’arrière de nombreux esprits dans les couloirs du pouvoir des clubs, cependant, est que ces matchs entre les clubs de premier et de deuxième niveau soient éliminés – ou du moins marginalisés. Le Barça, la Juve, le PSG et Liverpool ne veulent pas jouer contre Eibar, Sassuolo, Nantes ou Watford… ils veulent jouer les uns contre les autres.

Si le Barça peut amener 100 millions de fans à la fête mais qu’Eibar ne peut en attirer que 5000, ne serait-il pas préférable – d’un point de vue financier – de rivaliser à la place contre une Juve, le PSG ou Liverpool qui peut également apporter ses propres 100 millions, ou à moins un chiffre vaguement comparable. Droits de diffusion, parrainage, publicité, ventes d’hospitalité… ils passeraient tous par le toit, bénéficiant énormément aux deux clubs.

Pour le moment, de telles grandes occasions ne se produisent que de temps en temps, selon les caprices et les fantaisies du tirage au sort de la Ligue des champions. Liverpool n’a joué contre la Juventus qu’à deux reprises ce siècle, par exemple, alors qu’il n’a joué contre Watford que cinq fois en deux ans. N’est-ce pas le mauvais sens? Est-ce que les meilleurs ne devraient pas jouer contre les meilleurs bien sûr plutôt qu’une fois dans une lune bleue? N’est-ce pas les adversaires naturels d’Eibar Sassuolo et Watford, alors que le Barça devrait côtoyer la Juve et Liverpool?

Si vous regardez le jeu dans une perspective globale, comme le font inévitablement les grands clubs, cette conclusion est parfaitement logique non seulement sur le plan économique, mais aussi d’un point de vue sportif. Nous voulons tous voir, n’est-ce pas, Griezmann se tester contre Thiago Silva plutôt que Paulo Oliveira? L’adversaire le plus approprié de Kylian Mbappe, la plupart seraient d’accord, est Virgil van Dijk, et non Nicolas Pallois.

Ces matchs faits au paradis, qui sont actuellement limités à des événements une fois tous les dix ans ou même pas, pourraient facilement devenir un incontournable du calendrier sportif. Tout ce qui doit arriver, c’est la création d’une nouvelle ligue, une super ligue, si vous voulez, où les clubs sont autorisés à concurrencer constamment leurs pairs et à profiter des richesses commerciales qui l’accompagnent. Pourquoi cela devrait-il être si controversé?

Gagner plus d’argent est une attraction fondamentale et évidente pour les clubs d’élite de former leur propre Super League. Les revenus générés dans les dernières étapes de la Ligue des champions sont un indicateur du type de richesse qui pourrait être disponible sur une base quasi hebdomadaire si les grands clubs se réunissaient.

Le chiffre d’affaires estimé de la Ligue des champions 2018/19, par exemple, était de 3,25 milliards d’euros, presque autant que l’argent généré par la Liga (3,4 milliards d’euros hors ventes de joueurs) au cours de toute la saison, malgré seulement un tiers le nombre de matchs (125 en Ligue des champions contre 380 en Liga).

La création d’une Super League donnerait évidemment une impulsion majeure aux finances des clubs concurrents, ce qui à son tour – du moins théoriquement – laisserait ces institutions dans une position beaucoup plus solide pour faire face à des crises inattendues telles qu’une autre épidémie de coronavirus. Il est donc facile de voir comment la tourmente actuelle pourrait encourager les décideurs à travers le continent à poursuivre la voie qui rapportera le plus de profit. C’est juste un bon sens des affaires.

Il existe cependant une autre motivation qui pourrait être tout aussi convaincante dans le contexte actuel pour les clubs d’élite: reprendre le contrôle.

En ce moment, les super clubs sont à la merci de nombreux pouvoirs externes pour prendre des décisions importantes. Les ligues et associations nationales, les membres des ligues nationales, l’UEFA et la FIFA… ils doivent tous être consultés avant que tout ne puisse être convenu, et dans de nombreux cas, ils appellent les coups de feu et dictent les conditions.

La décision de redémarrer la Ligue des champions cette saison, par exemple, nécessitera une danse délicate de coopération entre les cinq ligues nationales concernées (la Liga, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1), les gouvernements nationaux, les associations de football et UEFA. Les avis des clubs concurrents seront pris en compte, mais ils ne seront pas nécessairement décisifs car toutes les autres compétitions seront également prises en compte. Si le Barça et Napoli trouvaient une date mutuellement acceptable pour organiser la deuxième étape de leur 16 dernières rencontres, cela pourrait ne pas nécessairement avoir d’importance – toutes les autres parties prenantes devraient également donner leur accord avant de pouvoir jouer le match.

Dans une Super League – indépendante des ligues nationales et de l’UEFA, les clubs membres ne répondant que les uns aux autres – ce ne serait pas le cas. Les clubs d’élite auraient le pouvoir de prendre leurs propres décisions pour leur propre bénéfice, sans avoir à s’inquiéter de la manière dont cela pourrait affecter le déplacement de Brest en Ligue 1 à Strasbourg.

La prochaine fois qu’une crise imprévisible de climat ou de maladie frappe, avoir ce niveau de contrôle simplifiera considérablement la vie du plus grand des clubs – et sera un autre point à parcourir lorsque les plans pour l’avenir seront élaborés plus tard cette année.

Malgré tout ce qui précède, la création d’une Super League européenne n’est nullement inévitable pour plusieurs raisons, à la fois sportives et économiques.

Pour commencer, le degré d’hostilité du public envers les plans serait difficile à surmonter, et il sera presque impossible de parvenir à un consensus parmi les principaux dirigeants selon lequel aller seul est la meilleure direction à suivre – Karl-Heinz Rummenigge, directeur général du Bayern Munich, à titre d’exemple, figure parmi ceux qui croient que les ligues nationales devraient continuer d’être l’élément vital même pour les géants du jeu.

Cependant, la plus grande inconnue est peut-être l’avenir des droits de télévision une fois que les ruptures causées par le Coronavirus auront disparu. Certains radiodiffuseurs ont déjà annoncé leur intention de suspendre les paiements jusqu’à ce que la normalité soit rétablie, ce qui pourrait bien être un prélude à une insistance pour que les contrats soient renégociés à la baisse.

À l’heure actuelle, personne ne sait comment les habitudes d’écoute des fans de football ou les habitudes de dépenses des annonceurs télévisés seront affectées par les circonstances actuelles. Peut-être que si plus de matchs se déroulent à huis clos ou que les fans hésitent à passer deux heures côte à côte avec des inconnus, regarder l’action à la télévision sera la seule option, les cotes grimperont en flèche et la valeur des contrats de diffusion augmentera.

D’un autre côté, cependant, dépenser de l’argent pour les abonnements à la télévision pourrait devenir un luxe que peu de gens peuvent se permettre au milieu d’une crise économique généralisée qui pourrait devenir la pire que le monde ait connue depuis un siècle. Dans ce cas, Sky Sports, beIN, ESPN et les autres pourraient licencier des millions d’abonnés, réduisant considérablement les sommes qu’ils sont prêts à offrir pour les droits de sécuriser le football en direct.

Si la valeur du football diminue, l’impulsion financière pour les grands clubs de suivre leur propre chemin pourrait pratiquement disparaître. Sans que les sociétés de télévision ne veuillent ou ne puissent payer pour cela, la Super League ne sera jamais créée.

Mais, dans quelques mois, lorsque les présidents des clubs d’élite européens s’asseoiront ensemble pour additionner leurs pertes après quelques mois turbulents et affronter un avenir incertain, vous savez que la pensée leur passera à tout le moins à l’esprit. . L’atténuation des risques et la maximisation des profits sont les principes fondamentaux de toute entreprise; dans le domaine du football, ces impulsions peuvent conduire à une conclusion inévitable.

COVID-19 aura de nombreux impacts sur la société, et l’un d’eux pourrait bien être le catalyseur de la création d’une Super League européenne.

