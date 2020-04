Pourquoi Didier Drogba et Samuel Eto’o dénoncent les essais de vaccins Covid-19 en Afrique

Lors d’un débat télévisé en direct la semaine dernière, deux responsables de la santé français, Jean-Paul Mira et Camille Locht, ont suggéré que les essais Covid-19, qui devaient être lancés en Europe et en Australie, soient testés d’abord en Afrique.

Mira, chef de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Cochin à Paris, a déclaré:

«Cela peut être provocateur. Faut-il ne pas faire cette étude en Afrique où il n’y a pas de masques, pas de traitement ou de soins intensifs, un peu comme cela a été fait pour certaines études sur le SIDA, où chez les prostituées, on essaie des choses, car on sait qu’elles sont très exposées et ne tu ne te protèges pas?

Locht, directeur de recherche à l’Institut national de la santé en France, a convenu avec son collègue:

“Tu as raison. Et au fait, nous pensons en parallèle à une étude en Afrique utilisant cette même approche. »

Le couple de médecins a été condamné par beaucoup, dont Olivier Faure, du Parti socialiste français, qui a déclaré: «L’Afrique n’est pas le laboratoire de l’Europe. Les Africains ne sont pas des rats! » Ses sentiments ont été repris par les légendes du football africain Didier Drogba et Samuel Eto’o. Drogba a de nouveau déclaré que l’Afrique n’était pas un laboratoire de tests et a dénoncé la qualité dégradante et raciste de la suggestion des médecins. Eto’o a appelé les deux «assassins».

Il est totalement inconcevable que nous continuions à mettre en garde contre cela.

L’Afrique n’est pas un laboratoire d’essais.

Je voudrais dénoncer vivement ces paroles dégradantes, fausses et surtout profondément racistes.

Nous aide à sauver l’Afrique avec l’actuel Covid 19 en cours et à aplatir la courbe. pic.twitter.com/41GIpXaIYv

– Didier Drogba (@didierdrogba) 2 avril 2020

Mira s’est excusé pour ses commentaires, affirmant qu’il voulait qu’un pays africain fasse partie des procès avec l’Angleterre et l’Australie, plutôt que d’être zéro pour les procès:

“Il m’a semblé intéressant qu’en plus de la France et de l’Australie, un pays africain puisse participer à cette étude dont je n’avais jamais entendu parler avant d’en entendre parler à l’émission.”

L’employeur de Locht, l’Inserm, a choisi la voie opposée à celle de Mira, et a plutôt affirmé que les déclarations de leurs employés étaient déformées, appelant le tollé sur la situation de fausses nouvelles:

“Une vidéo déformée, tirée d’une interview sur LCI avec l’un de nos chercheurs au sujet d’une étude sur l’utilisation potentielle du vaccin BCG contre Covid-19, fait maintenant l’objet d’une interprétation erronée.”

Son intention, ont-ils dit, était de s’assurer que l’Afrique n’était pas exclue ou oubliée de la recherche parce que le virus est un problème mondial.

La ligne de défense de l’Inserm est immédiatement sabotée par le fait que la déclaration que Locht a approuvée compare les Africains aux prostituées, qui “sont très exposées et ne se protègent pas”. Son accord avec Mira est venu après que Mira se soit demandé si les essais fonctionneraient en Angleterre et en Australie parce que les travailleurs de la santé dans ces deux pays avaient plus accès à du matériel pour les protéger contre le virus. Ce qui a séduit les deux à ce moment-là n’était pas un signe de solidarité, mais l’occasion que l’Afrique offrait pour leurs expériences en tant que continent vulnérable. Mira savait que l’idée serait provocatrice et Locht sauta joyeusement sur le bateau avec lui.

La suggestion des deux médecins n’était pas tout à fait surprenante, l’histoire des pays européens voyant l’Afrique comme un terrain d’essai ainsi qu’un continent de ressources naturelles et humaines à voler et à exploiter est très longue et a rempli de nombreux livres. La France est un personnage éminent de cette histoire coloniale, il n’y a donc aucun choc à voir même les médecins exprimer ces sentiments déshumanisants. Leur carrière pourrait être orientée vers le sauvetage de vies, mais cela ne s’applique qu’aux vies qu’ils considèrent comme précieuses, ce qui n’a pas souvent inclus des Africains qui sont considérés comme des sous-humains. Comme sujets de test.

Ce qui ressort de la discussion entre les deux médecins, c’est à quel point tout cela était décontracté. Qu’une telle déclaration sur les Africains et la comparaison avec les prostituées – qui elle-même est également déshumanisante étant donné que les prostituées sont également des humains qui ont la même dignité inhérente que n’importe qui d’autre – a été faite avec tant d’imprudence que si c’était une idée sans conséquence. La suggestion, l’insouciance et le réconfort que ces deux médecins ont ressenti en disant une telle chose à la télévision, sont au moins une preuve de la profondeur de ces croyances sur la nature sous-humaine des Africains.

L’insouciance de la suggestion m’a rappelé une réponse que le président français Emmanuel Macron a donnée à un journaliste de Côte d’Ivoire en 2017 qui lui a demandé pourquoi il n’y avait pas de plan Marshall pour l’Afrique. Le plan Marshall était un programme de relance qui a fourni une aide aux pays européens après la Seconde Guerre mondiale. Macron a déclaré:

«Le défi de l’Afrique est complètement différent, il est beaucoup plus profond. C’est civilisationnel aujourd’hui. États défaillants, transitions démocratiques complexes, transition démographique. L’un des défis essentiels de l’Afrique … est que dans certains pays aujourd’hui, sept ou huit enfants [are] né à chaque femme. “

C’était une réponse exaspérante du président de ce qui avait été un empire qui a pillé et gouverné des parties de l’Afrique 1830 jusqu’en 1960, et qui a continué à profiter du continent après l’indépendance de la dernière colonie française. Plutôt que de s’approprier les abus que l’Afrique a subis de la France et les luttes qui ont existé à cause de ces abus, il a pivoté pour attribuer les problèmes à un supposé échec civilisationnel et moral des Africains. Tout en faisant semblant de parler de solidarité.

Dans le cas de Macron, la France arrive à dévaster les pays africains, puis leur reproche de ne pas se remettre de cette dévastation assez rapidement, ce qui souligne la conviction que les Africains sont intrinsèquement inférieurs à leurs homologues occidentaux. Et pour les médecins, cette idée sous-humaine des Africains offre une couverture parfaite pour traiter le pays comme des prostituées à tester, tout en prétendant que leurs efforts sont en fait une tentative compatissante d’inclure l’Afrique dans la lutte contre le virus.

Tout cela rend la dénonciation des deux médecins nécessaire mais aussi raisonnablement insuffisante. Ils ont tous deux été honteux pour une idée aussi vile, mais ce qu’ils ont dit n’est qu’une conséquence naturelle et insouciante d’une longue histoire et d’un projet politique qui déshumanise les Africains depuis très longtemps. Tout comme il n’était pas surprenant de voir deux médecins français parler d’une manière si avilissante des Africains, et Macron a adopté une position similaire il y a des années, il ne serait pas surprenant de découvrir dans des mois à partir de maintenant que ces essais, utilisant des Africains comme test sujets avant qu’il ne soit déplacé vers les Européens et les Australiens, est en réalité passé loin de l’examen des médias. Ce ne serait que la continuation de l’ordre du jour standard pour les relations de l’Afrique avec les pays occidentaux.