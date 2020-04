Pourquoi est-il dangereux de marcher, courir ou faire du vélo derrière quelqu’un?

Il y a beaucoup de questions que le coronavirus. Les questions qu’elle soulève et les questions qu’elle laisse secrètes. Le Gouvernement permettra à partir du 2 mai prochain de sortir faire de l’exercice dans la rue, dans une autre étape de la désescalade. L’occasion sera saisie par beaucoup, à défaut de cette routine quotidienne en extérieur, une multitude de coureurs emplira les rues. Mais, Pourquoi des mesures de distanciation sociale devraient-elles être prises dans ce cas et dans d’autres? Une étude répond.

La pandémie et sa propagation rapide inquiètent tout le monde. Évidemment, il est difficile de calculer le taux de contagion dans les locaux qui intitulent ces informations: aller derrière quelqu’un qui marche, court ou fait du vélo. Ce qu’une étude belgo-néerlandaise suggère, c’est la nécessité d’une distance plus grande que ce mètre et demi popularisé quand il s’agit de marcher, de courir ou de faire du vélo. Mais pourquoi? Très simple.

L’étude présente un cas de personne A et autre B, dans lequel le premier exhale. À ce moment-là, les particules que la personne A a éjectées se déplacent dans une plage allant de 40 et 200 millimètres, affirme l’article, et ils continueront de se déplacer par le courant de déplacement ou de sillage de cette personne A. Et que se passe-t-il lorsque cette personne B est derrière? Cela dépend de la vitesse de la personne A, plus la vitesse est élevée, plus le courant de sillage ou de déplacement est important. L’étude estime qu’à pied rapide (4 km / h), à courir (14,4 km / h) ou à vélo (30 km / h), la distance entre ces deux individus devrait être beaucoup plus grande pour éviter une contagion théorique.

Ils rappellent que la marge de distance entre deux individus équivalents dans ces trois cas doit dépasser 1,5 mètre de distance sociale imposée des gouvernements aux 5 mètres, en cas de marche rapide; jusqu’à 10 mètres, si vous courez après une autre personne; et même 20 mètres lorsque vous roulez derrière un autre cycliste. Ce sont des distances de prévention très différentes des directives fixées par les gouvernements européens. L’étude ne met pas en évidence la degré de propagation de Covid-19Il estime la plage d’exposition entre deux personnes selon les circonstances et jusqu’où les particules expirées par la personne en face pourraient aller.