Pourquoi il est peu probable que les guerriers échangent D’Angelo Russell

D’Angelo Russell est le joueur le plus notable dans les rumeurs de la NBA avant 15 heures jeudi. ET NBA date limite de négociation, mais cela va prendre une offre terriblement grande pour faire mordre les Golden State Warriors.

Rien n’a changé le chemin de Golden State au cours des derniers mois avec Kevin Durant expédiant à Brooklyn, Klay Thompson déchirant son LCA et Steph Curry manquant la majeure partie de l’année à une fracture à la main. Mais le jeu solide de Russell, surtout récemment, a été un point positif. Le joueur de 23 ans affiche une moyenne de 24 points par match en carrière avec 43% de tir sur le terrain et 39% de tir en profondeur. Il réussit également en moyenne six passes décisives à trois revirements avec une effroyable formation. Il y a encore de l’espoir qu’il puisse faire encore plus avec un bon.

Russell est un très bon joueur dont les Warriors ne sont toujours pas sûrs de s’intégrer dans leurs plans à long terme. Golden State l’a acquis en juillet alors qu’il avait déjà Curry car les options étaient soit de tenter sa chance sur un joueur prometteur, soit de perdre Durant pour rien. Ils ont reçu peu de clarté près de cinq mois après le début de la saison. Il n’a jamais joué un match avec Thompson et n’en a joué que quatre avec Curry avant sa blessure à la main.

Les Timberwolves du Minnesota, qui voulaient vraiment Russell pendant l’été, sont encore plus désespérés de le débarquer à la date limite des échanges de 2020. Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté qu’un accord multi-équipes était en cours qui pourrait envoyer Clint Capela aux Atlanta Hawks, Robert Covington aux Houston Rockets, et peut-être deux choix de première ronde et un contrat expirant aux Wolves, qui pourraient être utilisés pour atterrir Russell.

Le mandat de Russell’s Warriors est-il sur le point de prendre fin? Peut-être, mais probablement pas. C’est contre cela que travaille le Minnesota.

Voici pourquoi les Warriors garderaient Russell

La réponse courte: Les Warriors devraient être époustouflés par une offre des Loups car il y a des limites financières au paquet que Golden State peut recevoir en retour cette saison qui n’existeront pas s’ils attendent simplement l’été.

Maintenant, voici la longue réponse: Beaucoup ont été surpris que les Warriors aient traité pour Russell l’année dernière au lieu de laisser simplement Durant marcher ou de prendre une exception commerciale en déplaçant le salaire de Durant à Brooklyn pour d’autres contrats d’une valeur beaucoup moins élevée. Au lieu de cela, Golden State a pris le talent qui était devant eux, exécutant une manœuvre compliquée de signature et d’échange pour obtenir Russell avec un contrat maximal de 117 millions de dollars sur quatre ans.

Toute équipe qui reçoit un joueur dans un système de signe et d’échange s’impose de facto une limite stricte. En aucun cas, la masse salariale de leur équipe ne peut dépasser un seuil appelé «tablier». Cette saison, le «tablier» a été fixé à 138 928 000 $. La facture des Warriors se situe actuellement à 136 356 160 $.

C’est une façon complexe de dire que si les Loups veulent faire pression pour un métier maintenant, Golden State est mieux d’attendre jusqu’à l’été, quand ils auraient la flexibilité de prendre plus de salaire qu’ils abandonnent dans un métier Russell.

Voici une autre raison pour laquelle les Warriors garderaient Russell

Au-delà des finances, Russell n’a que 23 ans. Il n’a pas encore atteint son plein potentiel en tant que joueur, et les Warriors l’ont sous contrat pour encore trois ans.

Peut-être que Russell peut s’intégrer aux superstars des Warriors après tout. Une programmation à trois gardes avec Russell, Curry et Thompson semble amusante sur papier, et les Warriors ne l’ont jamais vue en action. Peut-être que cela vaut la peine de s’accrocher à Russell pour voir comment ce groupe fonctionne avant de le déplacer pour des pièces à court terme d’un puzzle de championnat.

Les guerriers pue en ce moment, et ils peuvent puer pour le reste de l’année sans conséquences. Leurs meilleurs joueurs sont sous contrat, leurs fans viennent de se nourrir de l’une des courses de cinq ans les plus exaltantes de l’histoire du sport, et Curry et Thompson approchent du retour. Ce n’est pas la franchise qui se précipite pour une solution rapide cette saison.

Voici pourquoi les Warriors échangeraient Russell

Bien que l’idée d’une composition à trois gardes puisse fonctionner en théorie, il y a une chance que Russell ne se déroule pas dans Golden State. Jouer hors du ballon sera une transition en soi, et être troisième dans l’ordre de tir derrière Pic Curry et Thompson pourrait atténuer la valeur de Russell.

Cela signifie que courtiser les Warriors est possible, bien que peu probable. Si les loups peuvent trouver un paquet qui souffle les guerriers tout en les gardant en dessous du tablier de salaire, les guerriers peuvent tout de même appuyer sur la gâchette. Cela peut prendre la forme d’un ou deux joueurs qui peuvent aider l’équipe à concourir pour un championnat l’année prochaine, et des choix supplémentaires que Golden State peut exploiter pour un autre talent ou utiliser pour éliminer des contrats indésirables.

Il est encore temps de trouver un terrain d’entente. Mais le temps presse pour les Wolves, alors qu’il ne bouge guère pour les Warriors.