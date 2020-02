Pourquoi il s’est effondré et ce qui se passe ensuite

Les Dodgers de Los Angeles et les Red Sox de Boston avaient convenu d’un blockbuster pour envoyer le voltigeur Mookie Betts et David Price à L.A.dans un échange de trois équipes avec les Twins du Minnesota, selon plusieurs rapports.

Mais ce méga-accord s’est effondré ce week-end, selon plusieurs rapports.

Les Red Sox ont reçu la documentation médicale du droitier des Twins Brusdar Graterol et du voltigeur des Dodgers Alex Verdugo, les deux joueurs que Boston a acquis dans le cadre de l’accord. Mais les Sox n’étaient pas satisfaits, selon Ken Rosenthal de The Athletic. Les dossiers médicaux de Graterol ont amené Boston à le considérer comme plus un soulagement qu’un démarreur, ce qui signifie que sa valeur n’était pas tout à fait ce que les Sox avaient espéré (même si les rapports indiquent que Boston n’aurait pas dû être surpris par ces résultats).

Cette complication survient alors que les médias et les fans de Boston ont embrouillé l’organisation pour le déménagement. Les Red Sox ont renfloué Betts, le MVP 2018 et Price dans un effort transparent pour descendre en dessous du seuil de la taxe de luxe de la MLB pour revenir au taux de pénalité minimum.

Les trois équipes sont toujours intéressées à conclure l’affaire, selon Rosenthal. Les Sox, cependant, semblent moins intéressés à conclure l’accord qu’auparavant – peut-être parce que la cour de l’opinion publique a changé le point de vue du groupe de propriété sur le commerce. Leur hésitation autour de Graterol a presque poussé les jumeaux à sortir de l’accord, selon un rapport du Star Tribune de samedi. Dimanche, cependant, les trois équipes semblent toujours en communication.

Alors, comment l’accord pourrait-il changer? Voici ce que disent les journalistes.

Il semble que ce commerce soit pratiquement revenu à la case départ. Les Dodgers pourraient avoir besoin de trouver une nouvelle troisième équipe pour apaiser les demandes des Red Sox pour des perspectives d’élite (et, apparemment, une starter). Ou peut-être que L.A.et le Minnesota peuvent trouver un moyen d’amasser suffisamment de talents pour apaiser Boston.

.