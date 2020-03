Pourquoi il vaut mieux éviter Liverpool et Manchester City au cours de la première semaine

talkSPORT Selector Gameweek 1 démarre ce week-end, vous donnant la chance de gagner 10 000 £.

Nous avons demandé à notre expert interne, Selector Scout, son avis sur la façon dont il tenterait de gagner le jackpot…

Comprendre l’effet de l’avantage de la maison

Nous savons tous que les équipes gagnent plus à domicile, mais combien de plus?

Une équipe moyenne gagnera près de deux fois plus de matchs à domicile qu’à l’extérieur.

Cette saison, seuls Liverpool, Man City et peut-être Leicester ont été assez forts pour envisager de les choisir lorsqu’ils sont loin de chez eux.

Les statistiques ci-dessous sont le pourcentage de victoires des 6 meilleures équipes les plus performantes, à domicile et à l’extérieur cette saison.

Victoire à domicile:

100% Liverpool

69% Manchester City

57% Leicester City

47% Burnley

53% Manchester United

50% Everton

Victoire à l’extérieur:

86% Liverpool

60% Manchester City

50% Chelsea

50% Leicester City

43% Southampton

36% loups

Southampton a peut-être remporté beaucoup plus de matchs à l’extérieur cette saison, mais ces exceptions ne sont pas valables à long terme. Ils sont beaucoup plus susceptibles d’avoir un plus grand nombre de victoires à domicile pendant le reste de la saison.

Le premier week-end, Leicester est absent à Watford et Bournemouth à domicile pour Palace. Bien que Leicester soit 14 places au-dessus de Watford et ait un excellent record à l’extérieur cette saison, la valeur d’être à la maison signifie que les bookmakers comptent que Bournemouth, qui est à 9 places derrière Palace, est aussi susceptible que Leicester de gagner.

TALKSPORT SELECTOR WEEK 1 FIXTURES

SAMEDI 14 MARS

Watford vs Leicester City (12h30)

Bournemouth vs Crystal Palace (15h00)

Brighton vs Arsenal (15h00)

Manchester City vs Burnley (15h00)

Newcastle United contre Sheffield United (15h00)

Norwich City vs Southampton (15h00)

Aston Villa vs Chelsea (17h30)

DIMANCHE 15 MARS

West Ham vs Wolves (14h00)

Tottenham vs Manchester United (16h30)

LUNDI 16 MARS

Everton vs Liverpool (20h00)

Allez contre la foule

Dans les premiers tours, lorsque tout le monde a une liste complète d’équipes à choisir entre Liverpool et Manchester City, il est probable qu’il soit très populaire.

Si nous poussons cela à l’extrême, nous pouvons voir pourquoi il vaut mieux aller contre la foule particulièrement tôt alors que vous êtes encore loin des prix et que vous pouvez choisir Liverpool et City plus tard lorsque les autres ne le peuvent pas.

Une autre façon plus simple de vous opposer à la foule est de choisir des équipes qui ont eu un mauvais résultat la semaine précédente. Le résultat de la semaine dernière n’a pratiquement aucune incidence sur les chances de l’équipe cette semaine, mais beaucoup de gens pensent que oui et ignoreront les équipes qui viennent de perdre.

Planifier à l’avance

La compétition est susceptible de durer entre 6 et les 9 semaines complètes, alors même si vous voulez certainement inclure les meilleures équipes dans les 6-8 premières semaines, ne vous inquiétez pas de les inclure dans les 2 ou 3 premières semaines.

Considérez l’effet des autres compétitions et un changement potentiel dans la motivation de l’équipe.

Un exemple de cela est les meilleures équipes qui sont toujours impliquées dans la Ligue des Champions et les clubs de table moyenne qui ont peu de raisons de jouer, en particulier s’ils sont encore en FA Cup.

Avec le titre, sauf Liverpool, Manchester City peut décider de laisser les joueurs clés au repos avant et après les matches de Ligue des champions au cours des deux prochains mois.

