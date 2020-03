Pourquoi JD Spielman du Nebraska prend un congé

La raison pour laquelle JD Spiekman du Nebraska prend un congé est maintenant connue.

En l’espace de trois ans en tant que Husker Spielman, il a enregistré plus de 2 400 verges de réception et 15 scores. Il devait faire partie intégrante des plans offensifs de l’équipe en 2020, mais un petit problème est survenu.

JD Spielman est «temporairement» éloigné de l’équipe de football du Nebraska alors qu’il s’occupe d’un problème de santé personnel. pic.twitter.com/fYHv2LZwPA

– Mitch Sherman (@mitchsherman) 2 mars 2020

Selon l’entraîneur-chef Scott Frost, le receveur large talentueux prend un congé pour s’occuper d’une «question de santé personnelle».

“JD Spielman est actuellement confronté à un problème de santé personnel et, pour le moment, il ne devrait pas participer aux entraînements de printemps”, a annoncé Frost.

«En ce moment, tout le monde se concentre sur le bien-être de JD et lui fournit le soutien approprié. Nous prévoyons que JD reviendra dans l’équipe à temps pour le conditionnement d’été. »

Le fait que Frost s’attende à ce que Spielman revienne pour le conditionnement d’été est probablement un bon signe.

L’an dernier, le senior en hausse a enregistré 898 verges et cinq touchés sur 49 réceptions. Il y a tout lieu de penser qu’il a été l’arme offensive la plus cohérente et la plus fiable à la disposition de Frost depuis son arrivée.

L’année dernière, le Nebraska est allé 5-7 et n’a gagné aucune place dans aucun match de bowl. Ce fut une conclusion décevante pour une saison au cours de laquelle beaucoup s’attendaient à ce qu’ils soient un concurrent de cheval noir pour faire des dégâts dans le Big Ten.

Spielman reviendra-t-il et conduira-t-il le Nebraska à un meilleur résultat final en 2020? Tous les signes indiquent que la réponse est oui.

