Pourquoi John Beilein était condamné à devenir entraîneur-chef des Cavaliers

Cela n’allait jamais marcher.

Selon un rapport d’Adrian Wojnarowski d’ESPN et confirmé par Jeff Zilgitt d’USA TODAY Sports, Beilein quittera ses fonctions d’entraîneur-chef des Cavaliers de Cleveland. J.B. Bickerstaff prendra la relève comme entraîneur-chef.

Le mandat de Beilein ne durera que 54 matchs, alors que l’ancien entraîneur-chef du Michigan quittera son contrat de quatre ans avec les Cavs.

Beilein s’est fait un nom en tant que disciplinaire, quelqu’un qui dirigeait un navire serré et poussait durement ses joueurs. Au collège, cela peut être une excellente façon de gagner. Si vous recrutez les bons enfants et les amenez à participer au programme, vous pouvez créer des équipes assez spéciales.

Dans la NBA, vous traitez avec des professionnels. Pour qu’ils aient atteint la ligue, il y a de fortes chances qu’ils soient déjà des travailleurs incroyablement durs. Il est extrêmement rare que quelqu’un fasse la NBA sur le seul talent. Cela n’arrive plus. La ligue est trop bonne, le scoutisme est trop bon, les investissements sont trop importants et les marges sont trop minces. Les joueurs n’ont pas besoin d’apprendre la structure ou la discipline. Ils ne seraient pas là si c’était le cas.

En plus de cela, dans la NBA, vous ne pouvez pas recruter «vos gars» ou «les bonnes personnes pour le programme». Votre directeur général signe des joueurs, puis vous trouvez la meilleure façon de travailler avec eux.

Donc, cette idée que vous devriez faire appel à un entraîneur pour enseigner aux professionnels comment jouer le jeu de la bonne façon, ou leur donner une structure stricte, est ridicule. Vous n’avez pas besoin d’un disciplinaire ou d’un taskmaster dans la NBA. Vous avez besoin de quelqu’un avec une vision, qui peut exprimer cette vision et amener les joueurs à adhérer à la vision.

À ESPN, le rapport d’Adrian Wojnarowski semblait confirmer pourquoi Beilein avait du mal à se connecter avec l’équipe:

Beilein a eu du mal à se connecter avec les joueurs de la NBA et n’a jamais été en mesure de mettre en œuvre son infraction collégiale dans le jeu professionnel. Il est tombé sur le sort de certains entraîneurs précédents qui ont fait le saut en NBA: les joueurs l’ont rapidement ignoré avec son penchant pour les cris et croyant que Beilein les traitait comme de jeunes athlètes universitaires, pas comme des professionnels, ont déclaré des sources de la ligue.

En revenant, vous pouvez voir la façon de penser de Cleveland: nous allons devoir faire une reconstruction complète après le départ de LeBron James, alors faisons appel à un entraîneur de collège qui sait comment créer un programme et façonner de jeunes talents. Le fait que les Cavaliers aient engagé Bickenstaff comme «entraîneur-chef en attente» montre qu’ils ont toujours pensé que c’était une chose temporaire.

C’est une pensée erronée. Je dirais que dans une reconstruction, vous avez encore plus besoin de quelqu’un qui va respecter les joueurs en tant que professionnels et leur montrer comment une équipe NBA est correctement dirigée.

Les Cavaliers pensaient qu’ils pourraient recréer le succès collégial sur un étage NBA. Alors que les entraîneurs d’université peuvent travailler dans la NBA (Brad Stevens et Billy Donovan sont des exemples actuels), ils ne peuvent pas être naïfs et penser qu’ils peuvent simplement faire ce qu’ils ont fait au niveau collégial et faire fonctionner. Ils doivent grandir et s’adapter. Il ne semblait pas que Beilein avait cela en lui.

