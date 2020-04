Pourquoi Killian Hayes est le meilleur espoir du repêchage de la NBA 2020

Quel joueur NBA vous vient à l’esprit lorsque vous regardez le clip suivant?

Le crossover. Le double recul. Le coup de gauche. Le voyage discutable. James Harden est la seule réponse! Le joueur réalisant l’impression Harden est un meneur de jeu français du nom de Killian Hayes, qui s’est récemment déclaré pour le repêchage de la NBA 2020. Dans une ligue où le tir de périmètre, la création de jeux et la polyvalence défensive sont de premier ordre, Hayes est mon meilleur espoir dans la classe de cette année.

Comparer Hayes à Harden serait déraisonnable; son pied est en jeu dans la vidéo et les 2 profonds sont considérés comme un péché impardonnable à Houston, donc tout de suite, la comparaison n’est pas parfaite. Mais à seulement 18 ans, Hayes développe des mouvements qui ont une influence indéniable de Harden. Tout en jouant la saison dernière en Allemagne pour Ratiopharm Ulm, Hayes a fait preuve d’habileté au-delà de ses années, prenant des pas en arrière, des pas de côté et des pull-ups intrépides. La plupart des joueurs de la NBA, sans parler des adolescents, ne possèdent pas le type de jeu de jambes requis pour tenter de tels mouvements complexes, mais Hayes est en avance sur la courbe.

Le garde de 6 pieds 5 pouces a également un répertoire diversifié. Avec une moyenne de 11,6 points et 5,3 passes décisives la saison dernière, Hayes a fait la plupart de ses dégâts dans la peinture, affichant un toucher doux sur les flotteurs, les coureurs et les lay-ups. Avec des bras longs et un cadre solide de 215 livres, Hayes a une construction idéale pour pénétrer la défense et marquer par contact. Au cours des trois dernières années, il a fait une faute pour trois tentatives de tir, un taux élevé pour un joueur de son âge. Et il a atteint 86% de ses près de 300 tentatives de lancer franc, un nombre important étant donné le pourcentage de lancers francs est historiquement le prédicteur le plus fiable de la capacité de tir de la NBA (il n’a tiré que 29% sur 3 la saison dernière). Ajoutez son pourcentage élevé à la ligne à son toucher naturel et à ses jeux de jambes avancés, et il a les ingrédients pour devenir un jour un marqueur dynamique de partout sur le court.

Le jeu pourrait être en fait la meilleure force de Hayes en ce moment. Il peut imiter plus d’étoiles que Harden. Découvrez-le canaliser Manu Ginobili:

Hayes est déjà habile à fouetter le ballon pour repérer les tireurs à 3 points, ce qui est une passe difficile pour les joueurs à faire et à livrer avec précision.

Lorsqu’un gardien de balle menace de faire ce type de passes croisées, le défenseur du côté faible doit rester sur le tireur de coin pour se protéger contre un tir ouvert. Mais si Hayes continue d’améliorer ses efforts pour atteindre le panier, cela deviendra une décision de choix pour les défenses. Hayes a déjà envie d’armer son score pour créer des voies de dépassement ouvertes pour ses coéquipiers:

Il peut manipuler les défenseurs avec des hésitations et des croisements rapides, puis peut lancer des dimes au-dessus de la tête aux rouleaux et aux couteaux. À seulement 18 ans, il est déjà difficile à contenir et il ne fait que commencer à comprendre les choses. Hayes n’a pas encore la poignée la plus serrée comme un Harden ou un Ginobili, et il est dominant à gauche, souvent à la faute. Il utilise rarement sa main droite pour marquer autour de la jante, ce qui rend certains lay-ups plus difficiles qu’ils ne devraient l’être. Et certaines passes ne sont actuellement pas possibles s’il n’est pas capable de conduire avec sa main droite et de passer ensuite confortablement sur son corps vers la gauche.

Les compétences peuvent être améliorées avec le temps et le travail, mais elles ne sont pas encore là pour Hayes. Peut-être qu’il ne devient jamais Harden. Peut-être qu’il ne se transforme jamais en Ginobili. Mais ce sont deux futurs Hall of Famers, et les chances sont extrêmement minces pour tout adolescent d’atteindre ce niveau. Peut-être que Hayes se rapproche de D’Angelo Russell, qui vient de signer un contrat max l’été dernier. Ils ont tous deux des styles de score fluides avec un talent pour le jeu. Le différenciateur est que Russell a une allergie sévère à la défense, tandis que Hayes joue dur aux deux extrémités. Hayes garde la tête sur un pivot lorsqu’il est hors du ballon et perturbe fréquemment les voies de dépassement. Bien que ses fondamentaux doivent améliorer le ballon, cela est courant pour son âge. Avec sa taille et sa longueur, Hayes se projette comme un défenseur polyvalent d’homme à homme pour les années à venir.

Il y a beaucoup de choses à aimer chez Hayes, avec son jeu, son score et sa capacité défensive à un si jeune âge. Mais il n’est pas une perspective de superstar irréfléchie comme Luka Doncic ou Zion Williamson ces dernières années. Hayes ne sera probablement pas le premier choix comme Zion. Il pourrait même ne pas être troisième comme Luka. La plupart des cadres s’attendent actuellement à ce que les trois premiers espoirs sortent du tableau: l’ailier géorgien Anthony Edwards, le garde Illawarra LaMelo Ball et le centre de Memphis James Wiseman. Mais il est trop tôt pour dire où ira chaque prospect lorsque les opinions varient tellement. J’ai parlé avec des dirigeants de la NBA qui ont Wiseman en premier, et d’autres qui l’ont classé en dehors du top 10. Edwards a été qualifié de prospère. Et j’ai entendu LaMelo appelé à la fois «sous-estimé» et «surfait» à cause du nom de famille de sa famille. Hayes a également ses sceptiques.

La structure de recrue de la NBA signifie que le numéro de cette année. Un choix rapportera 12 millions de dollars par an au cours des quatre prochaines saisons, ce qui représente beaucoup de pain sur la planche pour un joueur qui n’a pas fait ses preuves. Pourquoi investir autant d’argent dans une perspective avec une gamme de résultats aussi volatile comme LaMelo, dont l’immense capacité de passage sera diminuée s’il ne développe jamais de pullover? Ou Wiseman, qui a du mal à lire la parole et à prendre des décisions rapides? Ou Edwards, dont le sens du jeu fait défaut? Pourquoi ne pas prendre Hayes, la perspective avec la base de succès la plus solide et un avantage comparable?

Ces quatre joueurs devraient être choisis quelque part dans le top 10, c’est juste une question de lieu, et cela ne sera déterminé qu’après le tirage au sort et la fin du processus d’évaluation. Pour l’instant, la NBA ne sait même pas quand ses ébauches auront lieu en raison de la pandémie de coronavirus en cours qui a mis fin à la saison. Les équipes ne peuvent pas mener des séances d’entraînement ou des entretiens en personne en raison de mesures de distanciation sociale. Il existe de nombreuses variables en jeu dans ce qui se présente comme un projet inhabituellement imprévisible.

Une perspective, cependant, coche plus de cases que toutes les autres. Qui peut tirer? Qui peut générer de l’espace sur le dribble? Qui a une idée du jeu? Qui améliore ses coéquipiers? Qui peut défendre? Qui évoque les souvenirs des All-Stars? C’est la meilleure perspective du repêchage de la NBA 2020: Killian Hayes.

