L’icône du Brésil Ronaldinho est l’un des grands de tous les temps, mais a récemment fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons.

La sensation de Samba est vénérée dans le monde entier comme l’une des plus talentueuses à avoir jamais honoré le terrain.

Mais depuis qu’il a raccroché les bottes, Ronaldinho a eu du mal à s’installer dans la vie après le football et se retrouve actuellement dans une prison paraguayenne.

Ronaldinho en prison: pourquoi la légende brésilienne est-elle derrière les barreaux? Quand sera-t-il libéré?

Pourquoi Ronaldinho est-il en prison?

Loin de ses exploits dans le beau jeu, Ronaldinho est connu pour son style de vie de fête.

En juillet 2019, plus de 50 de ses propriétés ont été saisies – ainsi que ses passeports brésilien et espagnol – en raison d’impôts et d’amendes impayés remontant à près d’une décennie.

Selon The Athletic, lorsque les procureurs ont examiné ses finances, ils n’ont trouvé que 24 BRL – moins de 10 £ – sur son compte bancaire.

En mars de cette année, Ronaldinho et son frère ont été détenus au Paraguay, soupçonnés d’être entrés dans le pays avec un faux passeport.

Lui et son frère de 49 ans, Roberto, nient être entrés dans le pays avec des documents falsifiés mais restent derrière les barreaux.

Ronaldinho en prison: regardez l’icône de Barcelone et du Brésil jouer au volleyball avec les détenus

Se référer à la légende

Ronaldinho se serait vu retirer deux passeports l’an dernier en raison d’impôts impayés

Ronaldinho a passé son 40e anniversaire en prison, célébrant avec un énorme barbecue et un gâteau.

Sans surprise, la légende de Barcelone continue de jouer au football aux côtés de ses collègues prisonniers et officiers et a même essayé la menuiserie.

Quand Ronaldinho sera-t-il libéré?

Ronaldinho reste derrière les barreaux car son frère et lui n’ont pas été libérés sous caution et risquent jusqu’à six mois à l’intérieur.

Son appel pour assignation à résidence a été repoussé et sa défense a été durement frappée lorsqu’une femme d’affaires qui a fixé son voyage au Paraguay n’a pas comparu devant le tribunal.

Une source a déclaré à ESPN: «Il joue au football tous les jours et enseigne aux gars qu’il joue avec quelques tours.

@HernanRSotelo

Ronaldinho est actuellement derrière les barreaux

«Dès le premier instant, il a voulu s’assurer de s’intégrer avec les autres détenus et il a rapidement réussi à le faire.

“Il est une idole pour beaucoup d’entre eux et ils lui ont demandé de signer des chapeaux, des chemises et des baskets.”

Alors que Nelson Cuevas, qui jouait pour les géants argentins River Plate, a récemment rendu visite à Ronaldinho dans sa cellule et a déclaré: «Il est triste. J’espère qu’il pourra bientôt sortir.

«Il est juste triste à cause de la situation. Ses avocats s’occupent du reste. J’espère qu’il pourra bientôt s’en sortir. »

