Pourquoi la nouvelle proposition CBA de la NFL est courte pour les joueurs

La convention collective (CBA) de la NFL entre la propriété de l’équipe et l’association des joueurs expirera après la saison 2020. On nous avait donné des indices selon lesquels les négociations entre les deux parties avaient repris récemment et les deux parties pourraient s’entendre pour conclure un accord avant le début de l’année de la ligue le 18 mars. Maintenant, les propriétaires de la NFL ont approuvé les grandes lignes d’une nouvelle CBA et ont envoyé la proposition aux joueurs.

La nouvelle CBA changera radicalement la structure d’une saison de la NFL. Les propriétaires ont voté pour un calendrier de 17 matchs, contre 16. La pré-saison sera ramenée de quatre à trois. La NFL devrait également étendre les séries éliminatoires, passant de six équipes éliminatoires dans chaque conférence à sept, la deuxième tête de série perdant son adieu au premier tour.

La répartition des revenus entre les propriétaires et les joueurs passerait de 47 à 48,5%. Pour les propriétaires, cela paie les frais d’exploitation, plus leurs bénéfices. Pour les joueurs, c’est le salaire et les avantages sociaux, y compris les soins de santé et un 401 (k). Les avantages en jouant sont en fait généreux, et je sais qu’ils sont appréciés par les joueurs.

Avant que les joueurs ne votent sur la proposition, les représentants de la NFLPA doivent l’adopter à la majorité des deux tiers. Avant la téléconférence de la NFLPA pour informer ses membres de la nouvelle CBA, le syndicat des joueurs a envoyé une fiche d’information sur ce que propose la NFL:

La NFLPA a envoyé à tous les joueurs une fiche d’information qui couvre les points saillants de la proposition actuelle de nouvelle convention collective. Beaucoup de choses à parcourir ici .. pic.twitter.com/tzOhyLOmhY

– Darren Heitner (@DarrenHeitner) 21 février 2020

C’est un guide pratique pour voir ce que pourrait être la nouvelle ABC. C’est charnu et il y a beaucoup à discuter – et les joueurs ne sont pas tous à bord.

Il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils pourraient contester certaines parties de la proposition. Permettez-moi d’expliquer ce que je veux voir inclus dans la nouvelle ABC.

Voici quelques domaines pour lesquels la NFLPA devrait se battre

Je ne veux pas «faire exploser» les joueurs qui travaillent là-dessus, mais je veux souligner quelques endroits où cette proposition est courte.

Cela devrait inquiéter les joueurs que les propriétaires de la NFL souhaitent que cet accord soit si mal fait.

Si les propriétaires sont si disposés à conclure cet accord maintenant, presque un an avant que cela ne soit nécessaire et plusieurs semaines avant le début de la nouvelle année de ligue, quelle est la raison et que gagnent-ils de cette nouvelle CBA?

Les propriétaires de la NFL veulent que l’ABC soit faite dès que possible afin qu’ils puissent commencer à négocier de nouvelles offres de télévision et de streaming. C’est là que l’essentiel des revenus est généré, et avec quelques semaines supplémentaires et deux autres matchs éliminatoires, la NFL peut nommer son prix pour ses droits.

En plus de cela, si un accord ne peut être conclu, cela pourrait conduire à un lock-out la prochaine intersaison. Cela laisserait un mauvais goût dans la bouche des consommateurs, qui ont fait grimper les cotes et les bénéfices de la NFL au cours des deux dernières années de l’accord actuel de l’ABC.

Enfin, caché dans les puces de cet accord est une vague mention du jeu:

Définitions des jeux de hasard qui garantissent que l’argent est inclus dans la définition des joueurs de tous les revenus, y compris des parties d’activités non liées au football

Cela fera exploser les revenus de la ligue. Cela doit être plus défini, mais cela ajoute à la raison pour laquelle la NFL veut que cela soit fait maintenant.

Il ne considère pas assez le bilan des corps des joueurs.

Quand je regarde la feuille des termes, il y a plusieurs domaines où je pense que les joueurs de la NFL devraient contre-offrir.

Le premier est la répartition des revenus. La NFL a offert 48%, contre 47%, pour une saison de 16 matchs. Si la saison s’étend sur 17 matchs, cela augmente à 48,5%, ou en hausse de 0,5% seulement. Ce n’est pas assez bon.

Une saison plus longue est plus l’occasion de porter sur le corps. Les joueurs assument une plus grande part du risque, qui fait intrinsèquement partie du travail. Cependant, l’augmentation des revenus ne correspond pas à ce que devraient être les calculs pour ajouter une autre chance de se blesser.

De plus, le plafonnement des salaires pour un 17e match à 250 000 $ pour les joueurs sous contrat avant que la nouvelle CBA ne devrait pas voler avec la NFLPA.

Il n’y a aucune mention d’une autre semaine de congé pour le jeu supplémentaire. Je pense que cela est nécessaire pour que les joueurs puissent reposer leur corps pour gérer la charge de travail supplémentaire.

L’augmentation de la taille de la liste et des listes de jours de jeu actifs doit être convenue. Et non, vous ne pouvez pas habiller tout le monde en bonne santé cette semaine-là. Cela conduirait à une taille de jeu inégale, et l’équipe avec des joueurs plus sains aurait un énorme avantage.

La proposition mentionne l’ajout d’un joueur de ligne offensif à la liste des joueurs actifs, mais ce n’est pas assez loin. Ce n’est pas non plus:

En ce qui concerne les joueurs de l’ABC, votez aujourd’hui.

Les listes passeraient à 48 joueurs contre 46 le jour du match, le nombre total de joueurs passant à 55 contre 53; les équipes d’entraînement passeraient à 14 joueurs en 2022 et à 12 cette année, contre 10.

Les équipes seraient autorisées à ramener 3 joueurs d’IR.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 21 février 2020

Comme je l’ai déjà écrit, je ferais grimper la liste active de 53 à 58 joueurs et la liste de joueurs de 46 à 50.

J’aimerais voir la règle de financement disparaître.

La proposition fait passer le financement garanti de 15 millions de dollars à 17 millions de dollars par équipe. Mais il faut l’éliminer complètement. La règle de financement oblige une équipe à mettre l’argent garanti d’un contrat d’agent libre sous séquestre, garantissant que le joueur obtiendra cet argent à l’avenir. C’est une vieille règle qui est censée être une sauvegarde au cas où les équipes ne pourraient pas payer, mais les joueurs n’ont pas à s’inquiéter du fait que les équipes de la NFL n’aient plus d’argent.

La perte de la règle de financement signifie que les équipes n’auront pas à s’inquiéter de mettre de l’argent en dépôt fiduciaire. Ce serait une autre façon pour les joueurs d’être payés, et peut-être qu’il y aurait des offres plus entièrement garanties.

Les avantages sont meilleurs, mais pas parfaits.

J’allais dénigrer la NFL pour ses bienfaits pour la santé, mais il y a des ajouts intéressants. Cela inclut des avantages pour les joueurs actuels (la HRA augmente, la protection contre les blessures est en hausse) et les anciens joueurs:

Création d’un nouveau réseau d’hôpitaux dans chaque ville de l’équipe pour que les anciens joueurs reçoivent gratuitement des soins physiques, des soins préventifs, des conseils en santé mentale et des services orthopédiques ambulatoires. Couverture des interventions chirurgicales courantes devant être introduites progressivement au cours de la transaction.

Il était irréaliste dès le départ de s’attendre à une couverture santé complète à vie après la fin de vos journées de jeu. Aucune entreprise ne souscrirait à cela.

Cependant, j’espérais voir un système à plusieurs niveaux dans lequel jouer plus d’années = plus d’années de retraite après la carrière. En ce moment, c’est à cinq ans et puis vous êtes seul pour l’assurance maladie. Donc, mes fesses de joueur à la retraite aimeraient plus d’argent.

Il reste encore beaucoup à faire avec la proposition, et la NFLPA et les joueurs doivent encore la voter, ce qui a été reporté à la semaine prochaine. Je continuerai de vous informer de mes réflexions au fur et à mesure.