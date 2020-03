Pourquoi la star de Manchester United, Bruno Fernandes, a déjà une place parmi les légendes de la Premier League après sa victoire du joueur du mois

Bruno Fernandes a fait une énorme marque depuis son arrivée à Manchester United.

En fait, il vous serait difficile de trouver de nombreuses signatures de Premier League qui ont eu un tel impact en si peu de temps.

. – .

Bruno Fernandes a eu un grand impact à Old Trafford

Fernandes a déjà marqué deux buts et récolté trois mentions d’aide lors de ses six premiers départs pour les Red Devils.

Et depuis son arrivée, le club a effectué une séquence de 11 matchs sans défaite et a battu Chelsea et Man City alors qu’ils tentaient de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Le meneur de jeu portugais a remporté à juste titre le prix du joueur du mois de septembre – devenant le premier joueur depuis Teemu Pukki à remporter le trophée lors de son premier mois en Premier League.

Seuls dix autres joueurs l’ont fait en haut vol anglais et beaucoup d’entre eux sont devenus de véritables légendes du jeu, mais qui sont-ils et Fernandes pourrait-elle égaler, sinon mieux, leur héritage?

DERNIER

Football anglais fermé jusqu’au 30 avril, engagement de Man United envers le personnel occasionnel, F1 retardé

mise à jour

«Ils ont inventé que j’étais déprimé» – Une légende brésilienne rejette les craintes pour la santé

révélé

La Premier League est prête à jouer à huis clos pour aider à terminer la saison

CHEMISE

Des kits Euro 2020 que nous ne verrons pas avant l’année prochaine alors que le coronavirus retarde le tournoi

fidèle

Willian fait vœu à Chelsea alors que la crise des coronavirus complique la situation contractuelle

chic

Man United protège les revenus des travailleurs occasionnels face à la pandémie de coronavirus

audacieux

La légende de Liverpool, John Barnes, fait une déclaration surprise à propos de ses rivaux de Premier League

sensation

Briser le record du meilleur et capitaine de Man United – le jour où Ronaldo a fait ses preuves

dernier

Transférer les informations en direct: Willian fait une promesse de Chelsea, agent sur l’avenir de Pogba’s Man United

allusion?

Raiola révèle un complot pour emmener un “ grand joueur ” à Madrid alors que Pogba endure une “ période difficile ”

Jurgen Klinsmann (Tottenham) – août 1994

La légende allemande est arrivée aux Spurs après avoir marqué plus de 200 buts en carrière avec quatre clubs européens différents.

Et Klinsmann n’a pas déçu à son arrivée, remportant cinq fois au cours de ses quatre premiers matchs pour remporter le tout premier trophée de joueur de mois de Premier League.

Lui et Teddy Sheringham ont formé un partenariat passionnant et il a marqué 30 buts dans toutes les compétitions alors que les Spurs terminaient septièmes et atteignaient les demi-finales de la FA Cup.

Klinsmann n’a pas déçu à son arrivée aux Spurs

David Ginola (Newcastle) – août 1995

Le Français est arrivé à St James’s Park avec un contrat de 2,5 millions de livres sterling en provenance du Paris Saint-Germain en 1995 et il a pris le départ pour les Magpies.

Ginola, qui était un milieu de terrain mais pouvait également jouer à large, a marqué une fois et a joué un rôle déterminant alors que Newcastle a remporté ses quatre premiers matchs de la saison.

Tout au long de sa carrière, il a également été ravi à Tottenham, où il a remporté le prix du joueur de l’année des joueurs PFA et le prix du joueur de l’année FWA en 1999 – malgré la triple victoire de Manchester United.

Ginola a excellé dans ses matchs d’ouverture pour Newcastle

“La priorité de la Premier League est de terminer la saison” – Arsene Wenger sur la pandémie de coronavirus

Patrik Berger (Liverpool) – septembre 1996

L’ancien milieu de terrain de la République tchèque a fait ses débuts avec les Reds contre Southampton et l’équipe d’Anfield a remporté ses cinq matchs le mois de son arrivée.

Berger a marqué des accolades dans deux de ces matchs et il a fini sa carrière à Liverpool avec 28 buts respectables en 148 apparitions.

Robbie Keane (Wolves) – août 1999

L’attaquant légendaire a commencé ses exploits de buteur pour les Wolves après avoir signé l’Irlandais de Coventry pour 6 millions de livres sterling.

Il a commencé avec un coup sûr, marquant trois buts lors de ses premiers matchs et il est depuis devenu une véritable icône de la Premier League avec des sorts à Leeds et Tottenham, tandis qu’il a également passé du temps à Aston Villa, West Ham et Liverpool.

Keane a fait sa marque immédiatement en Premier League

Louis Saha (Fulham) – août 2001

L’attaquant français a marqué deux fois lors de ses débuts pour les Cottagers contre son futur club Manchester United à Old Trafford.

Il a poursuivi ses brillants débuts avec une autre belle finition contre Sunderland trois jours plus tard pour remporter le prix.

Saha serait plus tard signé par United avant de clore sa carrière en Premier League à Everton, Tottenham et Sunderland.

Saha a marqué deux fois à ses débuts pour Fulham

Deco (Chelsea) – août 2008

Il y avait un véritable air d’excitation autour de Stamford Bridge après que Roman Abramovich a obtenu son chéquier pour débourser 8 millions de livres sterling pour signer Deco en 2008.

Le Portugais a été à la hauteur du battage médiatique immédiatement, marquant un sublime crieur de 30 mètres lors de ses débuts avant de boucler un coup franc bien joué lors de son deuxième match.

Sa campagne a pris fin après le limogeage de Luiz Felipe Scolari, mais il s’est amélioré lors de sa deuxième et dernière saison, aidant Chelsea à remporter un doublé de championnat et de coupe sous Carlo Ancelotti.

Deco a marqué un étourdissement à ses débuts à Chelsea

Diego Costa (Chelsea) – août 2014

L’Espagnol a été l’une des premières recrues de Jose Mourinho lors de son deuxième relais à la suite de son transfert de 33 M £ de l’Atletico Madrid.

Et l’attaquant haussier s’est installé avec brio, avec quatre buts en trois matchs lors de son premier mois en Premier League.

Il est rapidement devenu un méchant de la pantomime en Angleterre, détesté par ses rivaux, aimé des fans de Chelsea.

Son tempérament fougueux était super, tout comme ses tactiques de liquidation.

En seulement trois saisons, il a disputé 129 matchs et marqué 59 buts, remportant deux titres de Premier League et une Coupe de la Ligue – contre ses rivaux Spurs.

Costa a été l’une des premières recrues de Jose Mourinho lors de son deuxième passage en charge

Andre Ayew (Swansea) – août 2015

L’attaquant ghanéen a connu un début aveuglant dans sa carrière à Swansea après avoir signé un transfert gratuit depuis Marseille en 2015.

Ayew a marqué à ses débuts, puis a ajouté deux autres en août pour être nommé Joueur du mois et cinq ans plus tard, il joue toujours pour les Swans dans le championnat – après un passage avec West Ham et un an de prêt à Fenerbahce.

Ayew joue toujours pour Swansea

Anthony Martial (Manchester United) – septembre 2015

Dans un accord stupéfiant pouvant atteindre 58 millions de livres sterling, Martial a signé pour les Red Devils à un prix record pour un adolescent.

Mais le Français a respecté son prix énorme immédiatement après avoir marqué l’un des premiers buts les plus mémorables de l’histoire de la Premier League contre Liverpool.

Il a ensuite marqué un doublé lors de ses débuts complets le match suivant, mais n’a pas remporté le prix depuis.

Martial a fait ses débuts mémorables pour Man United

Teemu Pukki (Norwich) – août 2019

L’attaquant finlandais a marqué des buts pour le plaisir dans le championnat, menant le classement des scores avec 29 frappes au cours de la saison 2018/19.

Et il s’est superbement installé dans l’élite cette saison, marquant contre Liverpool à ses débuts avant de réussir un triplé contre Newcastle United.

En tout, Pukki a inscrit cinq buts et une aide en quatre matchs en août, bien que ses chiffres de buts se soient taris ces derniers mois.

Pukki ébloui au début de la campagne

.