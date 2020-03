Pourquoi la star du trading 49ers DT DeForest Buckner aux Colts est logique

Les 49ers de San Francisco viennent d’échanger sans doute leur meilleur joueur contre les Colts d’Indianapolis. D’une certaine manière, c’était une bonne décision.

DeForest Buckner, un choix de première ronde de 2016, a été échangé à Indianapolis en échange d’un choix de première ronde. Les Colts ont immédiatement accordé au plaqueur défensif un contrat de cinq ans d’une valeur de 21 millions de dollars par saison.

Même à un prix élevé, Buckner en vaut la peine. Il comble un besoin pour les Colts, qui avaient l’argent pour le payer. Buckner est similaire à Aaron Donald en ce qu’il commande des équipes doubles et peut précipiter le passeur tout en arrêtant efficacement la course.

Pour les fans de 49ers habitués à regarder la marque de destruction silencieuse de Buckner, le perdre est une déception. Il a joué un rôle déterminant dans la défense mondiale des 49ers la saison dernière et a eu un impact énorme lors d’une défaite serrée contre les Chiefs du Super Bowl.

Mais le commerce a beaucoup de sens lorsque vous regardez la situation dans son ensemble.

Les 49ers et Buckner allaient avoir du mal à négocier un nouvel accord

Juste avant que les 49ers échangent Buckner, ils ont signé un accord avec un autre joueur de ligne défensive Arik Armstead pour un contrat de 102 millions de dollars sur six ans. Bien qu’il soit facile de souligner que c’est la principale raison pour laquelle Buckner est en mouvement, il y a plus que cela. Buckner est le joueur supérieur, mais Armstead gagnera 4 millions de dollars de moins par an que lui.

Les pourparlers de contrat entre Buckner et les 49ers ont commencé au cours de la saison dernière, et les 49ers ont alors eu une assez bonne idée de combien il en aurait coûté. Buckner voulait de l’argent proche de ce que Donald – le meilleur DT et le mieux payé de la ligue avec une moyenne de 22,5 millions de dollars – obtient. Ils savaient que Buckner allait être au-delà de leur fourchette de prix quand le moment serait venu de l’étendre. Il était logique de conclure un accord maintenant, lorsque la valeur de Buckner était à son plus haut niveau et avant qu’il ne soit prêt à travailler en agence libre la prochaine intersaison.

Enfin, il y a le reste de la liste à considérer. Voici un aperçu des besoins pressants des 49ers en matière de contrats, cette année et l’an prochain:

Trading Buckner a libéré immédiatement plus de 12 millions de dollars d’espace de plafond. Peu de temps après, les Niners ont re-signé Ward préféré du vestiaire pour un contrat de trois ans.

George Kittle est le plus grand nom de cette liste, et il sera en ligne pour gagner plus d’argent que tout autre fin de l’histoire de la NFL. Les 49ers ont maintenant les moyens de s’assurer qu’il obtienne une énorme prolongation de contrat avant de devenir libre en 2021.

Les 49ers sont une équipe complète, mais le côté financier a toujours signalé des coupes difficiles. Il se trouve qu’ils ont obtenu un excellent rapport qualité-prix pour un joueur qu’ils n’auraient probablement pas les moyens de garder.

La ligne défensive de San Francisco reste une force majeure

Les 49ers retourneront tous les démarreurs défensifs, à l’exception de Buckner, en 2020. C’est une bonne nouvelle pour une défense qui s’est classée dans la première moitié de la ligue contre la course et la première contre la passe la saison dernière. Le secondaire a bien joué, mais la ligne défensive a été le catalyseur du succès dans les deux domaines.

Heureusement, la ligne reste une force après le départ de Buckner. Armstead, recrue défensive de l’année en titre Nick Bosa, Dee Ford et D.J. Jones est également enfermé pour les prochaines saisons.

Un élément positif au sujet de conserver Armstead est qu’il peut aussi travailler à l’intérieur et le fera probablement en 2020. La saison dernière, il a fait certains de ses meilleurs travaux à l’intérieur, selon Next Gen Stats.

Armstead a été parmi les DL les plus polyvalents de la NFL, précipitant le passant du bord et de l’intérieur à un rythme presque égal la saison dernière.

Cependant, Armstead s’est avéré plus efficace en tant que poussoir de passage depuis l’intérieur (taux de pression de 9,1%) que depuis l’alignement des bords (6,5%). pic.twitter.com/lhFsc9xp0b

– Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 16 mars 2020

Avec Ford devrait jouer un rôle plus important à l’un des endroits les plus reculés, et Bosa étant presque imparable de l’autre côté, Armstead se déplacera probablement à l’intérieur plus souvent qu’autrement. C’est une des raisons pour lesquelles Armstead est si précieux pour les 49ers: il est plus polyvalent que Buckner et peut se déplacer sur toute la ligne.

Il sera jumelé à Jones, un tacle défensif sous-estimé qui est excellent pour manger de l’espace, et le jeune Jullian Taylor, un joueur novice à l’intérieur. Il y a aussi Solomon Thomas, un ancien choix de première ronde que les 49ers espèrent pouvoir enfin franchir la prochaine étape cette saison, de la même manière qu’Armstead s’est amélioré en 2019.

Les 49ers ont perdu beaucoup de dégâts dévastateurs avec Buckner, mais ils pourraient avoir tendance à adopter une approche plus fine avec Ford, Bosa et Armstead qui pourrait être tout aussi efficace. Le développement de Bosa au cours de sa deuxième année est important, car s’il continue de s’améliorer, la ruée vers la passe des 49ers sera vraiment ridicule.

Les 49ers peuvent se concentrer sur leur plus gros besoin avec un autre choix de première ronde

En échange de Buckner, les Colts ont envoyé le choix global n ° 13 au repêchage. Les 49ers peuvent rester au n ° 13, ou ils peuvent emballer le choix avec leur sélection n ° 31 pour obtenir plus de capitaux de tirage. Quoi qu’il en soit, ils ont une bonne occasion de remplir leur plus grand trou d’alignement: un récepteur large.

L’offensive de l’entraîneur-chef Kyle Shanahan a désespérément besoin d’une cible de choix pour le quart-arrière Jimmy Garoppolo, pour s’associer à Deebo Samuel et Kendrick Bourne. Sanders est un agent libre et était une bonne location d’un an, mais il n’est pas un frappeur à domicile.

Au n ° 13, les 49ers peuvent pratiquement avoir leur choix de récepteurs larges. Même s’ils descendent, ils peuvent toujours attraper un meneur de jeu de haut niveau dans ce qui est l’une des classes de récepteurs les plus solides depuis des années. Un cornerback ou un tacle offensif (pour tenir compte de la retraite éventuelle de Joe Staley) est également une option au premier tour.

Mais obtenir un véritable récepteur n ° 1 ferait des champions de la NFC une équipe encore plus effrayante que la saison dernière. San Francisco n’avait pas d’étoiles à ce poste, et une grande partie des difficultés de l’équipe était centrée sur les passes perdues. Même si la défense prend un pas en arrière, l’infraction peut faire deux pas en avant et cela progresse.

Les deux équipes ont remporté le commerce Buckner. Les Colts ont abandonné beaucoup, mais comme ils avaient l’espace pour offrir à Buckner un accord juste en deçà de l’argent d’Aaron Donald, ils ont maintenant un point d’ancrage défensif pour les années à venir.

Les 49ers, quant à eux, ont un choix de draft premium et une défense qui est toujours empilée. L’inconvénient est évident, car ils perdent un grand joueur. Mais c’était une décision pour l’avenir, et c’était une décision intelligente.