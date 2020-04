Pourquoi la WWE fait-elle encore performer les lutteurs pendant la pandémie?

En termes de stabilité d’emploi, les lutteurs professionnels sont parmi les athlètes les plus vulnérables face aux effets de la pandémie de coronavirus. Les dates annulées mangent le peu d’argent que de nombreux lutteurs indépendants ont caché tandis que les organisations de lutte d’entreprise ont tenté de pré-enregistrer les matchs dans le but de produire une programmation cohérente et de respecter les accords de diffusion.

Il semblait y avoir un système de travail en place, au moins au niveau de l’entreprise – puis, la WWE a pris la décision vendredi de faire revenir son talent au travail. Malgré de nombreux responsables de la santé publique mettant en garde contre un retour forcé, la WWE insiste pour produire des programmes en direct à partir de son centre de performance à Orlando. Ses trois émissions de premier plan: RAW, Smackdown et NXT, continueront toutes à diffuser en direct sans spectateurs, comme la société l’a fait plus tôt dans la pandémie.

Une déclaration de la WWE à ESPN a décrit la réflexion de l’entreprise sur la question:

“Nous pensons qu’il est maintenant plus important que jamais de fournir aux gens un moyen de se distraire de ces temps difficiles”, indique le communiqué. «Nous produisons du contenu sur un ensemble fermé avec uniquement du personnel essentiel présent en suivant les directives appropriées tout en prenant des précautions supplémentaires pour assurer la santé et le bien-être de nos artistes et de notre personnel. En tant que marque qui a été tissée dans le tissu de la société, la WWE et ses Superstars rassemblent les familles et offrent un sentiment d’espoir, de détermination et de persévérance. »

Sean Ross Sapp, du PDG de Fightful Reports, Vince McMahon, a tenu une conférence téléphonique avec des lutteurs vendredi pour expliquer la décision de la société d’aller à l’encontre des ordres de séjour à la maison de la Floride. De nombreux lutteurs n’étaient pas satisfaits de la décision, selon le rapport. Des talents ont reçu des lettres à montrer aux forces de l’ordre qui qualifieraient les talents de la WWE de «médias essentiels».

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a publié des règles sur le séjour à domicile pour l’État jusqu’au 30 avril, avec des directives du Département de la sécurité intérieure sur les personnes qui seraient considérées comme des employés des médias «essentiels».

«Les travailleurs qui soutiennent la radio, la télévision et les services médiatiques, y compris, mais sans s’y limiter, les journalistes de première ligne, les studios et les techniciens pour la collecte et le reportage des informations et la publication des nouvelles.»

C’est une description assez large, que la WWE utilise sans aucun doute à son avantage. Cependant, l’esprit de l’ordre est évident: les membres des médias qui contribuent directement à la connaissance du public et à la collecte d’informations sont autorisés à poursuivre leur travail sur le terrain pour le bien de la société. Il y a très peu de justification que les athlètes professionnels effectuant une lutte par étapes à la télévision répondent à ces normes.

Le principal concurrent de la WWE, All Elite Wrestling, a adopté un tact différent. La société a choisi de pré-tourner autant de son émission de télévision que possible, en attendant les commandes de séjour à domicile en Géorgie, et de donner à ses talents des heures supplémentaires pour le faire. Les artistes de l’AEW sont maintenant chez eux, où ils resteront jusqu’à ce que les fonctionnaires jugent prudent de retourner au travail. On ne sait pas ce qui a poussé les responsables de la WWE à revenir à des émissions en direct et à mettre son talent en danger en les faisant ignorer les ordres de rester à la maison pendant la pandémie.

Une théorie est que les dirigeants de la WWE craignaient comment les accords de diffusion existants pourraient être affectés par les émissions de pré-enregistrement. Le journaliste vétéran de lutte Dave Meltzer a déclaré que les contrats de la WWE avec NBC Universal (RAW et NXT) et Fox (Smackdown) contiennent des stipulations, ce qui empêche la société de diffuser plus de quelques émissions préenregistrées chaque année. En continuant à diffuser des émissions préenregistrées, les réseaux pourraient vouloir restructurer leurs accords télévisés avec la WWE, ce qui serait un coup dur avec des revenus publicitaires déjà en baisse en raison de la pandémie.

Sans surprise, les lutteurs actuels de la WWE ont été discrets sur la décision, mais certaines anciennes stars de la WWE et lutteurs indépendants ne sont pas satisfaits, surtout si au moins un employé de la WWE a été testé positif pour Covid-19 la semaine dernière.

Il est maintenant temps pour TOUS les talents de catch de se rassembler et de refuser de se produire. Rien ne change sans courage et en ce moment le monde vous soutient comme jamais auparavant. La lutte deviendra tellement meilleure une fois que @vincemcmahon sera complètement sorti. Faites-le pour vos enfants. @wwe

– The Big Guy (@ Ryback22) 12 avril 2020

Il ne suffit pas de limiter le nombre de personnes rassemblées dans un endroit pour empêcher la propagation du virus. En forçant les employés à se rapprocher pour performer ensemble, la WWE met son talent en danger pour protéger ses résultats. Il y a incontestablement un besoin pour la lutte contre l’évasion, mais pas aux dépens des personnes qui le rendent possible.