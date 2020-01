Pourquoi le match de Liverpool à Man City est leur seul véritable obstacle avant d’éclipser les Invincibles d’Arsenal

Cela fait 41 matchs et cela compte depuis que Liverpool a connu sa dernière défaite en Premier League alors qu’ils ont eu raison de West Ham par une froide nuit dans l’est de Londres.

Ce n’était pas joli, mais les hommes de Jurgen Klopp ont franchi la ligne une fois de plus grâce au penalty de Mohamed Salah et au but d’Alex Oxlade-Chamberlain lors de la contre-attaque alors que les Reds ont perdu 2-0.

Salah a fait bouger les choses avant qu’Oxlade-Chamberlain ne scelle la victoire après la pause

Liverpool a disputé deux matchs à l’extérieur mercredi à West Ham et contre les Wolves la semaine dernière. Ils ont désormais 19 points d’avance sur le sommet de la Premier League.

La course au titre est terminée, c’est clair à voir.

Mais ce qui les maintiendra concentrés dans la ligue, c’est le record d’Arsenal de 49 invaincus dans la ligue, établi tout au long de la saison 2003/04 et au début de 2004/05.

Le record de 49 établi par Arsenal est en vue pour Liverpool maintenant

Ils peuvent égaler ce record lorsqu’ils affronteront Manchester City le week-end du 4/5 avril et alors que Klopp et ses joueurs donneront les phrases classiques “ un match à la fois ” dans les interviews, il y a un facteur de peur entourant cette récolte de Liverpool joueurs.

Les équipes de Pep Guardiola sont les seules à pouvoir empêcher Liverpool de battre ce record. Voici pourquoi.

La prochaine étape pour Liverpool est Southampton à domicile – les Saints sont d’humeur confiante, mais Liverpool n’a pas eu à transpirer à West Ham, donc une équipe similaire des Reds sera alignée à Anfield.

Après cela, ils ont Norwich loin et West Ham à la maison. Les deux se contenteront de ne pas perdre trop.

Fin février, c’est à Watford. Ce n’est pas le type de jeu avec lequel les Hornets viseront trois points dans leur tentative de survie. Après cela, c’est Bournemouth à domicile – les Cerises n’ont plus gagné à Anfield.

Ensuite, c’est Everton à Goodison Park. Liverpool a été tenu à un match nul et vierge la saison dernière sur le point de perdre la ligue et s’attend à ce que les Toffees jouent pour éviter la défaite.

Plus tard en mars, Liverpool a Crystal Palace à la maison. Les Eagles ont été la dernière équipe à les battre à Anfield, mais Liverpool ne perd pas ce genre de matchs maintenant.

Et puis nous arrivons au 49e match où Liverpool ira à l’Etihad. Passer à travers cet Arsenal indemne et éclipsant est tout sauf dans le sac alors qu’ils affronteront ensuite une Aston Villa à Anfield.

Après cela, tout le monde peut deviner jusqu’où ils peuvent continuer leur excellente course.

Klopp ne l’admettra pas, mais lui et ses joueurs seront désespérés de rester invaincus

.