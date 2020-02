Pourquoi le nageur chinois Sun Yang a été frappé d’une interdiction de 8 ans

Bienvenue sur FTW Explains, un guide pour vous rattraper et mieux comprendre les choses qui se passent dans le monde.

Le nageur chinois Sun Yang, l’un des athlètes les plus titrés du pays, a été frappé vendredi d’une incroyable suspension de huit ans par le Tribunal arbitral du sport. Et cela signifie non seulement que le double olympien de 28 ans ratera les Jeux olympiques de Tokyo 2020 cet été, mais qu’il sera également exclu des prochains Jeux olympiques d’été, les Jeux de Paris 2024.

Sun est devenu une figure de plus en plus controversée dans le monde de la natation alors qu’il a accumulé plusieurs réalisations historiques, notamment en devenant le premier homme chinois à remporter une médaille d’or olympique en natation (Londres en 2012) et le premier athlète chinois à remporter l’or olympique au 200 m. -mètre libre (Rio en 2016).

Mais, comme pour la plupart des cas liés au dopage, la situation de Sun est compliquée. Voici donc une ventilation de ce que tout cela signifie exactement.

Qui est Sun Yang?

Il est deux fois olympien et nageur chinois le plus titré de tous les temps, et il est aussi incroyablement polyvalent, participant à une variété d’épreuves de distance.

En remportant le 400 mètres nage libre aux Jeux de Londres 2012, il est devenu le premier Chinois à remporter l’or olympique. Il a ensuite remporté l’or au 1500 mètres nage libre et a battu son propre record du monde, qui est toujours en vigueur. Cette année-là, il a également remporté l’argent au 200 m libre et le bronze au relais 4 × 200 m libre. À Rio pour les Jeux olympiques de 2016, il a remporté l’or au 200 mètres nage libre et l’argent au 400 mètres.

Et après une performance forte – et controversée, mais plus à ce sujet lors d’une deuxième – performance l’été dernier aux championnats du monde, il a 11 titres mondiaux, qui est le deuxième de l’histoire de la natation derrière Michael Phelps.

Alors pourquoi Sun Yang est-il interdit de nager pendant huit ans?

Simplement, le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui règle les différends internationaux dans le domaine du sport, a déclaré Sun “ coupable d’avoir refusé de coopérer avec des collecteurs d’échantillons lors d’une visite à son domicile en septembre 2018 qui était devenue conflictuelle ”, a rapporté l’Associated Press. Cette décision a été prise à l’unanimité par le TAS du côté de l’Agence mondiale antidopage (AMA) sur Sun et la FINA, l’organe directeur international de la natation, qui se sont rangés du côté de l’olympien.

Plus via l’AP:

Lors d’une rare audience en audience publique en novembre, des preuves ont été présentées sur la façon dont un gardien de sécurité instruit par la mère de Sun a cassé le boîtier autour d’une fiole de son sang, tandis que le nageur éclairait la scène du petit matin avec son téléphone portable.

“L’athlète n’a pas établi qu’il avait une justification convaincante pour détruire ses conteneurs de collecte d’échantillons et renoncer au contrôle antidopage lorsque, à son avis, le protocole de collecte n’était pas conforme”, a déclaré le jury de trois juges du TAS à l’unanimité.

L’argument de Sun était que les testeurs n’avaient pas d’identification appropriée. Mais le TAS a contesté la destruction de son échantillon. Via la sortie du CAS:

t est une chose, après avoir fourni un échantillon de sang, de remettre en question l’accréditation du personnel de contrôle tout en conservant les échantillons intacts en possession des autorités de contrôle; c’est une tout autre chose, après de longs échanges et des avertissements sur les conséquences, d’agir de manière à entraîner la destruction des conteneurs d’échantillons, éliminant ainsi toute possibilité de tester l’échantillon à un stade ultérieur.

Sun Yang a-t-il déjà été suspendu de nager?

Oui, mais évidemment pas aussi longtemps. L’équipe chinoise a brièvement suspendu Sun de la compétition pendant trois mois en 2014 après avoir été testé positif pour un médicament pour le cœur interdit, dont il a dit qu’il ne savait pas qu’il était interdit. En 2013, il a également écrasé le SUV Porsche d’un ami dans un bus alors qu’il conduisait sans permis et a été puni de sept jours de «détention administrative».

Que pensent ses concurrents de lui?

Sun est une figure polarisante en natation, et sa suspension précédente du sport a conduit le nageur australien Mack Horton à appeler Sun un «tricheur de drogue», ce qui a ensuite créé une querelle entre leurs pays respectifs aux Jeux olympiques de Rio.

Puis aux championnats du monde en Corée du Sud l’été dernier, Horton, qui a terminé deuxième derrière Sun au 400 mètres nage libre, a protesté contre Sun et a refusé de le reconnaître sur le podium. La FINA a mis Horton en garde contre les protestations, ce qui a conduit l’Américaine Lily King, qui a exprimé sa position anti-dopage, à dire via NBC Sports:

“La FINA a actuellement fait plus pour réprimander Mack Horton que pour réprimander Sun Yang.”

Sun a également remporté le 200 m libre après que le vainqueur d’origine a été disqualifié, et le Britannique Duncan Scott, qui a ensuite terminé à égalité au troisième rang, a également organisé une manifestation. Ensuite, Sun a confronté Scott à ce sujet:

Sun Yang fait-il appel de l’interdiction de huit ans?

Bien sûr. Selon l’agence de presse Xinhua, Sun a déclaré qu’il ferait “définitivement” appel de l’interdiction devant un tribunal suisse.

“C’est injuste. Je crois fermement en mon innocence », a déclaré Sun à Xinhua. «Je vais certainement faire appel pour que plus de gens connaissent la vérité.»

Alors, quand Sun Yang sera-t-il éligible pour concourir à nouveau?

En supposant que son interdiction soit maintenue, il ne pourra plus participer à nouveau avant février 2028, alors qu’il aura 36 ans.

Comment le monde de la natation a-t-il réagi à la punition de Sun?

Au moins un concurrent, le Sud-Africain Chad Le Clos, a répondu sur Twitter. Le Clos – qui a terminé deuxième derrière Sun au 200 libre à Rio et prétend qu’il a une réclamation pour la médaille d’or – a tweeté vendredi:

