Pourquoi les 24 heures de recrutement du basket-ball du Michigan pourraient être avantageuses pour le programme

La première saison de Juwan Howard en tant qu’entraîneur-chef du basketball du Michigan a semblé préparer la table pour un avenir chargé. Les Wolverines étaient sur le point d’entrer dans le tournoi de la NCAA en tant que tête de série n ° 5 et avaient quatre recrues parmi les 100 meilleures engagées pour la saison prochaine, avec la possibilité d’ajouter un autre espoir cinq étoiles au Josh Christopher, gardien de tir élevé en Californie.

Mais comme la saison a été annulée prématurément en raison de la pandémie de coronavirus, il semble que le basket-ball du Michigan ait pris coup après coup.

Les étudiants en deuxième année prometteurs David DeJulius et Colin Castleton ont chacun annoncé leur intention de transférer. Christopher a finalement choisi l’Arizona State. Et maintenant, le grand homme cinq étoiles Isaiah Todd, classé n ° 13 au classement général de la catégorie senior, a annoncé qu’il poursuivrait une carrière professionnelle plutôt que d’honorer son engagement envers les Wolverines.

Todd était déjà considéré comme l’une des meilleures recrues de sa classe au moment où il était en huitième année, fréquentant les minicamps juniors de basket-ball des États-Unis au début de sa première année de lycée. Il avait été classé comme la meilleure recrue de l’histoire du basket-ball du Michigan par 247 Sports depuis que le site avait commencé à suivre ces questions au début des années 2000. Alors que la star de Todd a légèrement diminué au cours de sa carrière au lycée, il était toujours un élément majeur pour le Michigan, se projetant comme débutant remplaçant le vaillant de quatre ans Jon Teske au milieu des Wolverines.

L’intention de Todd de devenir pro plutôt que de se présenter à Ann Arbor avait été répandue pendant des mois, mais elle piquait toujours pour un programme du Michigan qui était ébranlé par la décision de Christopher quelques heures plus tôt. Bien que cela ait été une intersaison difficile pour Howard et les Wolverines, il y a de fortes chances que la décision de Todd se révèle être gagnant-gagnant à la fois pour le joueur et le programme. Voici comment.

Todd pourrait bénéficier de sa décision de tourner

Bien que Todd n’ait pas encore annoncé s’il jouera à l’international, sa décision de contourner le collège pour les allures de ballon pro pourrait être similaire à celle prise par R.J. Hampton il y a un an. À l’instar de Todd, Hampton était considéré comme une recrue cinq étoiles et probablement comme une recrue. Comme Todd, il a décidé de contourner l’université pour devenir pro était la meilleure option pour son avenir. On dirait qu’il va avoir raison.

Hampton a passé la saison dernière à jouer pour les Breakers de Nouvelle-Zélande de la NBL. Il a connu une solide saison tous azimuts, démontrant sa forte capacité de conduite ainsi que ses scores supplémentaires et son jeu de construction projetables. Nous l’avions projeté comme choix numéro 14 au repêchage de la NBA 2020 dans notre dernière maquette.

Bien qu’il soit impossible de dire si Hampton serait projeté plus haut dans le repêchage s’il jouait au basket-ball universitaire, il est certain que devenir pro tôt a ses avantages. Pour sa part, Hampton a passé une saison à jouer contre des collègues professionnels qui sont des hommes adultes, ce qui devrait lui donner une longueur d’avance dans la transition vers la physicalité de la NBA. Il y a aussi le fait que souvent les prospects qui jouent à l’étranger restent à l’écart de la lumière critique sévère sur leurs lacunes que de nombreux joueurs universitaires doivent affronter avec un meilleur accès à leurs jeux.

Pour aussi talentueux que Todd, il y a une raison pour laquelle il n’est pas projeté comme un choix de première ronde dans le dernier draft de la NBA 2021 d’ESPN. Todd n’a pas prouvé qu’il avait la force ou l’instinct de diriger une défense en tant que centre de protection des jantes, qu’il avait du mal à finir efficacement à l’intérieur et qu’il n’avait pas encore une portée de tir cohérente jusqu’à l’arc à trois points. Peut-être que ces faiblesses ne seront pas aussi exposées s’il choisissait de jouer à l’international, et il peut demander à une équipe de le repêcher au premier tour du potentiel qu’il a montré au lycée.

Lutter au Michigan aurait été le pire des cas pour le projet de stock de Todd. Si cela se produit à l’étranger, au moins il a des protections intégrées pour jouer contre les adultes. Il a plus de marge d’erreur en devenant pro, à la fois en termes d’incitation financière immédiate et de la façon dont il sera évalué par les scouts de la NBA.

Le Michigan devrait encore être compétitif dans le Big Ten sans Todd et Christopher

L’ajout d’une paire de prospects cinq étoiles à Todd et Christopher aurait été formidable pour le niveau de talent global du Michigan l’année prochaine et la perception de Howard en tant que recruteur dans les classes futures. Malheureusement, cela ne s’est pas produit. Ça va: il y a une chance que les Wolverines soient encore très redoutables dans le Big Ten la saison prochaine, selon la façon dont se jouent quelques variables différentes.

Le plus gros morceau de l’équation pour le Michigan l’année prochaine est de récupérer Isaiah Livers, l’attaquant junior qui a testé les eaux NBA Draft. Les foies ont connu une solide année junior malgré une blessure à l’aine, avec une moyenne de 13 points par match tout en tirant à 40% sur une plage de trois points et en offrant un espacement essentiel au sol. Alors que Livers est considéré comme l’un des joueurs les plus sous-estimés du basket-ball universitaire pour les observateurs pointus, il n’est toujours pas considéré comme un espoir majeur de la NBA pour l’instant. ESPN l’a classé comme le seul espoir n ° 99 au repêchage de la NBA 2020. Dans un projet avec 60 choix, il y a une chance qu’il décide toujours de retourner à l’école.

Est-ce que la décision de Todd de devenir pro peut influencer l’appel de Livers sur son propre avenir? Todd sera une personne de moins avec laquelle concourir pendant des minutes au Michigan. Le foie est également un pari beaucoup plus sûr pour être productif pour les Wolverines que Todd ne l’aurait été s’il retournait à l’école.

Le Michigan a également un candidat potentiel à l’évasion de Franz Wagner alors qu’il entre dans sa deuxième saison. Wagner est revenu d’une blessure au poignet qui l’a empêché au début de la saison d’avoir une année de première année productive, avec une moyenne de 11,6 points et 5,6 rebonds par match. L’aile 6’8 pourrait être prête pour un bond de production massif avec une utilisation accrue qui devrait arriver maintenant qu’il ne partagera pas le ballon avec Todd et Christopher alors qu’ils tentent d’augmenter leur stock NBA en tant qu’étudiants de première année.

Howard a encore une solide classe de première année qui arrive. Le Centre Hunter Dickinson, classé 32e au classement général par 247 Sports, devrait être une recrue à impact instantané en tant que grand homme de 7’2 remplaçant Teske. Terrance Williams est un attaquant de 6’6 sur D.C., classé n ° 85 au classement général de sa classe, qui offre une longueur, un jeu de face en plein essor et de nombreux avantages inexploités au niveau collégial. Zeb Jackson est un meneur de jeu difficile qui devrait chercher à faire ses preuves après avoir été largement éclipsé à la Montverde Academy la saison dernière.

Howard a jeté les bases d’un avenir solide au Michigan, même sans Todd et Christopher. Si Livers revient, il pourrait avoir l’un des meilleurs coups de poing un-deux dans le Big Ten avec lui et Wagner. Le jeu de meneur sera probablement un problème pour les Wolverines, mais Todd et Christopher n’allaient pas résoudre ce problème.

Le Michigan n’a pas touché un grand chelem pour lequel ils semblaient prêts dans la première classe de recrutement complète de Howard, mais le programme a encore du talent l’année prochaine et dans le futur.