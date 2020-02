Pourquoi les 49ers devraient envisager de trader Jimmy Garoppolo

La défaite déchirante des 49ers contre les Chiefs dans le Super Bowl 54 a divisé la base de fans de San Francisco en deux groupes: l’un pense que Jimmy Garoppolo, qui n’a commencé que 26 matchs au cours de sa carrière, est encore inexpérimenté et a juste besoin de temps pour devenir le quart-arrière de la franchise ils avaient besoin qu’il soit contre les Chiefs dimanche soir à Miami.

Et puis il y a les fans réalistes de 49ers. Les fans qui voient un quart-arrière de 28 ans qui est dans cette ligue depuis une bonne partie de la décennie maintenant et qui a déjà un contrat de deux ans qui a fait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la NFL à un moment donné. Ils réalisent également à quel point les fenêtres du Super Bowl sont courtes – en particulier lorsque cette fenêtre est en partie ouverte par une défense dominante. Il n’y a pas de temps à attendre pour voir sur Garoppolo. Les fenêtres s’ouvrent et se ferment en un instant dans la NFL. Demandez aux Jaguars, Bears et Rams. Trois équipes qui pensaient avoir le temps de laisser leurs jeunes quarts comprendre… jusqu’à ce qu’ils ne le fassent pas.

Les 49ers devraient être une bonne équipe en 2020. Kyle Shanahan préparera toujours les plans de jeu offensifs et appellera les jeux. Il est irrationnel de s’attendre à ce que la défense fonctionne au même niveau qu’en 2019 (cela n’a pas tendance à se produire avec des défenses historiquement bonnes), mais ce sera bon, à tout le moins. Mais simplement «courir en arrière» et espérer une fin différente ne se fera pas aussi bien. Les 49ers doivent s’améliorer, et ce sera difficile pour eux de faire avec leurs ressources hors saison.

(Vous trouverez les 49ers complètement à gauche, vers le bas … où aucune équipe ne veut être sur ce graphique.)

À la suite des échanges pour Dee Ford et Emmanuel Sanders, les 49ers n’ont pas de choix dans les deuxième, troisième ou quatrième rondes du repêchage de la NFL 2020. Ils ont également moins de 20 millions de dollars d’espace disponible, tandis que plusieurs acteurs clés se dirigent vers l’agence libre, notamment Sanders, DE Arik Armstead et FS Jimmie Ward. L’équipe devra également donner des relances à l’agent libre de droits exclusifs CB Emmanuel Moseley et au FB Kyle Juszczyk, si les 49ers choisissent son option de club pour 2020. LT Joe Staley a déclaré avant les éliminatoires qu’il ne pensait pas sur la retraite, mais cela semble être une possibilité distincte que l’équipe devra planifier. Sur le papier, les 49ers étaient sans doute l’équipe la plus profonde de la ligue, mais ce ne sera pas le cas la saison prochaine. Ils devront laisser certains de ces agents libres marcher et n’ont pas le capital provisoire ni l’espace nécessaire pour les remplacer

Mais il y a un moyen d’obtenir plus des deux: le commerce Jimmy G.

Ce serait un changement radical, c’est certain – et un problème avec lequel beaucoup de fans de 49ers s’opposeraient – mais l’équipe pourrait économiser 22,4 millions de dollars en espace de plafond en quittant le joueur de 28 ans tout en ramenant beaucoup de choses- projet de capital requis.

Les équipes de la NFL ont généralement hésité à passer d’un QB compétent même s’il est clair qu’il n’est pas The One. Principalement parce qu’il n’y a généralement pas de remplacement évident disponible via une agence gratuite ou un commerce. Mais ce n’est pas le cas pendant la morte-saison alors qu’il devrait y avoir plusieurs remplaçants viables disponibles, y compris Tom Brady, Philip Rivers, Jameis Winston et Teddy Bridgewater, pour n’en nommer que quelques-uns. Et ce n’est pas comme si nous n’avions pas vu Kyle Shanahan concocter des matchs de passes productifs avec un talent décevant au poste de quart-arrière. L’année dernière seulement, son infraction a permis à l’agent libre non repêché Nick Mullens de faire une moyenne de 0,13 points attendus ajoutés par repli. Garoppolo en moyenne 0,19 cette saison… avec un casting de soutien bien meilleur et contre un calendrier plus facile, par Football Outsiders. San Francisco ne devrait pas avoir peur de rentrer dans le quart arrière sauvage.

C’est vraiment le seul espoir. Si le reste de la liste des 49ers va être pire (et que cela ressemble à une certitude, à l’exception de la magie de l’intersaison du directeur général John Lynch), une mise à niveau au quart-arrière est un must si cette équipe va revenir au Super Bowl.

La seule ressource dont ils disposent vraiment pour effectuer cette mise à niveau est Jimmy G. lui-même. Il y a juste assez d’éclat sur lui – même après une performance décevante dans le Super Bowl – pour duper une mauvaise équipe en échange d’un vétérinaire de 28 ans qui ne peut toujours pas arriver à sa deuxième lecture ou lancer régulièrement en dehors des chiffres . Les 49ers n’ont pas à plonger leurs orteils dans les eaux libres ou à rédiger une perspective de développement QB. Ils peuvent simplement appeler la Caroline et s’enquérir de Cam Newton, dont l’avenir avec les Panthers est toujours dans l’air.

Newton serait un rouage parfait dans la machine offensive de Shanahan. Le match des 49ers était déjà parmi les meilleurs de la ligue; imaginez maintenant lancer une menace de course au quart-arrière dans le mélange. Les défenses adverses n’avaient pas beaucoup de chance de jouer 11 contre 10 dans la course. Jouer 11 contre 11 contre une infraction de Shanahan serait brutal, comme nous l’avons vu au cours de la saison 2012 quand il travaillait avec une recrue Robert Griffin III. Newton est également un passeur de poche sous-estimé qui permettra à Shanahan d’appeler plus de passes de repli au lieu de s’appuyer sur les astuces qu’il a utilisées pour rendre Garoppolo fonctionnel: jouer-action simule et passe pas plus de cinq mètres après la ligne de mêlée. Son menu d’appels de jeu serait décuplé – et il est déjà assez robuste dans l’état actuel des choses.

Même si ce n’est pas Newton, les 49ers ont besoin d’un changement de position, ce qui aurait dû être précisé après leur série éliminatoire. Shanahan a rendu les choses si faciles sur Garoppolo pendant les séries éliminatoires, et il ne pouvait toujours pas tenir sa fin. Il n’a lancé le ballon que 58 fois en trois matchs et ses passes ont parcouru 7,6 verges en moyenne sur le terrain. Pourtant, Garoppolo a quand même réussi à lancer des interceptions sur 5,2% de ses lancers. C’est pas terrible? Eh bien, Jameis Winston a lancé des interceptions sur 4,8% de ses passes pendant la saison régulière et sa passe moyenne a parcouru 10,5 verges en aval. Et ce n’est pas comme si Garoppolo mettait la balle en danger, c’était une nouveauté. Il a lancé 13 interceptions au cours de la saison régulière et huit autres ont été abandonnés par les défenseurs. Il y a une raison pour laquelle Shanahan ne lui demande pas de trop réfléchir.

L’espoir est que Garoppolo s’améliore et finisse par devenir un quart-arrière qui n’a plus besoin de roues d’entraînement schématiques pour produire au niveau qu’il a fait cette saison. Mais je ne sais tout simplement pas comment cela se produit si Shanahan est obligé de garder ces roues d’entraînement pour le bien de l’équipe. L’alignement des 49ers est conçu pour gagner maintenant, pour ne pas être en mode «développer un quart-arrière qui a déjà 28 ans et est payé comme un passeur de haut niveau». La «pratique» n’est pas une meilleure réponse; Garoppolo pratique depuis six ans maintenant et a encore besoin de lectures demi-champ pour être à l’aise dans la poche. Le meilleur scénario – ou du moins le plus réaliste – est que Jimmy G suit la même voie de développement que Kirk Cousins, où il s’améliore progressivement mais ne comprend jamais complètement les problèmes qui font de lui un passif en premier lieu. Je ne pense pas que “peut-être qu’un jour il deviendra Kirk Cousins” soit quelque chose que tout fan de la NFL devrait espérer.

Quoi que fassent les 49ers, il faut prendre en considération le départ de Garoppolo. Le front office s’est sagement donné un coup de main lors de la rédaction de son contrat; il s’agissait essentiellement d’un contrat de deux ans avec une option d’équipe. La majeure partie de l’argent garanti a été versée tôt (son plafond salarial était de 37 millions de dollars la première année, mais il est plus proche de 27 dollars pour les trois années restantes). San Francisco ne devra que 4,2 millions de dollars de plafonnement si elle continue maintenant, et elle a le temps de prendre cette décision: 15,7 millions de dollars du salaire de Garoppolo 2020 seront garantis le 1er avril, bien après le début de la libre agence.

Seront-ils assez intelligents pour renflouer ou vont-ils continuer sur cette voie vers nulle part? La défense des 49ers ne va pas s’améliorer. Et l’équipe non plus si la situation des quarts ne change pas plus tôt que tard.

