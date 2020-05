Pourquoi les boxeurs ciselés perdent et les boxeurs flasques gagnent

C’était une réunion de deux types de corps diamétralement: le ciseau impeccablement ciselé contre le morceau gonflé de l’esthétique distant. Une expérience pour déterminer à quoi devrait ressembler un vrai combattant.

Il y avait James Toney, le petit gars qui avait mangé son chemin hors de la division de 160 livres jusqu’à 217 livres. Autrefois désigné par le diffuseur de HBO, Jim Lampley, comme un «gros pot de goo», le corps de Toney était doux, avec une panse qui jetait un coup d’œil sur ses troncs et une taille qui menaçait de jailbreaker ses fesses de son short toujours plus bas. Selon les normes conventionnelles, il ne ressemblait pas vraiment à un combattant.

Et il y avait Evander Holyfield, le plus ancien homme d’État de la division des poids lourds qui, à 41 ans, était toujours une merveille physique. En vieillissant et en grandissant, son cou est devenu plus court et plus épais, lentement consommé par les muscles trapèzes en pente. Ses épaules sont devenues des boulets de canon et sa poitrine d’haltérophile s’est approfondie et s’est développée comme une armure. Il ressemblait aux statues de marbre de la Grèce antique, ou peut-être plus particulièrement, à la masse de bodybuilder copieusement huilée de Rocky Balboa.

Holyfield avait également commencé sa carrière en tant qu’homme beaucoup plus petit. Contrairement à Toney, il a travaillé dans les rangs des poids lourds à la recherche d’une plus grande gloire et fortune. Pour aider, le manager de Holyfield, Lou Duva, a recherché Tim Hallmark, un gourou du fitness qui forgerait le corps de Holyfield dans ce que certains puristes considéraient comme une présentation voyante de la forme humaine.

Hallmark a d’abord été embauché pour aider Holyfield à se préparer pour le champion des poids lourds Dwight Muhammed Qawi. Après la victoire de Holyfield, Hallmark a été invité à faire du chasseur de 190 livres un poids lourd.

“J’ai dit” oui, mais que voulez-vous dire par poids lourd? “”, A déclaré Hallmark.

«Nous le voulons grand», était la réponse.

“Ils l’ont appelé le projet Omega”, a rappelé Hallmark. “Et ils voulaient qu’il se lève comme 220.”

Hallmark les a mis en garde: tout muscle inutile nécessiterait une énergie bien nécessaire. Comme le truisme de boxe disparaît, les puncheurs sont nés, pas faits. Le poids supplémentaire n’offre qu’une augmentation marginale de la puissance, le cas échéant.

Holyfield a emballé 12 livres en 1988 et a continué de croître jusqu’à ce qu’il en ait accumulé plus de 25 sur son cadre maigre. Lorsqu’il a rencontré Toney en 2003, il pesait 219 livres. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Holyfield utilisait des stéroïdes pour l’aider à prendre du poids. Ces soupçons ont ravivé lorsque le nom de Holyfield a fait surface lors de deux enquêtes sur les stéroïdes dans les pharmacies en 2007. Holyfield a nié les allégations.

Son physique remarquable a fasciné les commentateurs, y compris Lampley, dont les proclamations stentoriennes renforceraient la légende de la condition physique de Holyfield.

“La sagesse conventionnelle est qu’Evander Holyfield est le poids lourd le mieux entraîné et le mieux conditionné dans le sport et peut-être dans l’histoire du sport”, s’est-il exclamé lors du combat de Holyfield avec Bert Cooper.

Holyfield a été loué par des années de combats exténuants, y compris la bataille d’usure de 15 rounds avec Qawi. Mais certains observateurs du ring ont vu un homme qui pesait naturellement 190 livres être alourdi par les muscles, tuant son endurance. Holyfield a gagné des combats avec l’intellect et la force mentale plus que la capacité pulmonaire. Il avait rassemblé un éventail de techniques de combattant, frappant des adversaires sous la ceinture ou se ratatinant le nez et les joues avec son coude. Et il employait régulièrement le corps à corps, menant avec sa tête alors qu’il allait embrasser son adversaire.

Holyfield avait effectivement appris à caler, à frustrer et à reprendre son souffle. Après avoir mangé trop de butées de Holyfield lors de leur premier combat, Mike Tyson a tristement mordu un morceau de l’oreille de Holyfield.

Toney était différent. À 5’9, il était presque cinq pouces plus court que Holyfield, ses muscles ont perdu des îles dans une mer montante. Son scintillement volumineux n’évoquait rien de la menace des badass de la culture pop. Même son surnom, «Lights Out», pourrait être confondu avec la dernière ligne d’une histoire pour enfants.

Lorsque le duo s’est rencontré à Las Vegas, la capitale étincelante de la boxe, Toney venait de survivre à un combat punitif avec Vassily Jirov, prenant près de 250 coups sur le chemin de la victoire. Jirov, connu pour avoir combattu des bergers allemands dans un couloir fermé pendant ses jours d’amateur, était célèbre pour son entraînement. Toney lui a survécu, renversant «The Tiger» tard dans une victoire par décision partagée.

Holyfield et Toney étaient tous deux considérés comme des combattants exceptionnels, mais Holyfield avait les meilleurs revenus et la meilleure réputation après avoir éliminé le Tyson violemment palpable et presque battu le champion Lennox Lewis. Holyfield apporterait sa propre marque d’implacabilité, pensaient les fans, ainsi que ce que certains appelaient un conditionnement de classe mondiale. Toney, à l’inverse, était connu comme un fêtard dur qui aimait les cheeseburgers et préférait se battre contre d’autres types d’entraînement.

Peut-être plus que leur curriculum vitae, les combattants étaient comparés par leur tour de taille.

“L’essentiel est, dans quel genre de forme est James Toney?” Le commentateur de l’émission Steve Albert a observé. “Nous le saurons bientôt.”

WireImage

Peu de temps s’est écoulé dans le combat avant que l’issue ne soit certaine. La taille de Toney n’avait pas d’importance. Sa boxe était une économie de mouvement, son torse pivotant pour lui offrir de vastes options de contre-poinçonnage. Sa défense a suivi la tradition du roulement d’épaule d’autrefois. À chaque fois que Holyfield tentait de frapper Toney, le slickster utilisait une suite de manœuvres défensives pour créer des angles étranges.

Neuf tours plus tard, le coin de Holyfield a jeté l’éponge.

Les deux hommes portaient un poids supplémentaire substantiel dans le ring, mais c’était le gros homme qui respirait doucement. Et pourtant, le combat n’a guère empêché un mouvement à travers la boxe vers des combattants plus grands et plus sculptés. De grands hommes avec de gros muscles, comme Michael Grant, avaient déjà été établis comme des standards dans le ring. Tyson est sorti de prison et a rapidement acquis un pack de six, et la poitrine et les bras de Lewis ont grandi tout au long de sa carrière.

Holyfield, après tout, était vieux pour un combattant de prix et souffrait de problèmes de santé très médiatisés depuis des années. Et Toney s’était déjà distingué comme l’un des meilleurs boxeurs techniques de son époque. Le résultat était inattendu par les livres de sport, mais compréhensible.

Alors que les entraîneurs de la vieille école estimaient avoir établi leur version du corps d’un bon combattant, Hallmark et des entraîneurs célèbres comme Mackie Shilstone ont réussi à diriger une école de pensée insurgée parmi les idées séculaires du sport. D’autres entraîneurs de conditionnement suivraient, comme Alex Ariza dans le camp de la superstar philippine Manny Pacquiao.

Bien que l’issue du combat ait été concluante, les fans discutent toujours à quoi devrait ressembler le corps d’un combattant idéal, au grand dam des plus anciens experts du sport.

Les racines de la boxe remontent à l’Angleterre des années 1800, avec des influences de l’art martial grec ancien du pankration. Les combattants les plus coriaces étaient immortalisés dans des statues ou des mosaïques, souvent avec une musculature idéalisée: gros bras, poitrine énorme et veines tentaculaires.

Mais l’haltérophilie en boxe était loin de devenir aussi rigoureuse qu’aujourd’hui. Bob Fitzimmons, l’une des plus grandes stars du sport jusqu’à sa retraite en 1914, était réputé pour sa force et sa puissance et a remporté un championnat des poids lourds à seulement 167 livres. Il a préconisé de courir sept ou huit milles chaque jour. Et même s’il croyait à l’entraînement avec des haltères et une chauve-souris lestée, il n’a jamais pris de volume.

Depuis, la course à pied est la pierre angulaire de l’entraînement de boxe, tout comme la corde à sauter. D’une manière générale, les poids lourds d’antan avaient un physique déchiqueté et en forme, mais n’avaient pas la même taille brute que l’ère Holyfield.

Primo Carnera a été la première attraction à succès pour impressionner le public par sa masse. Il était un homme fort du cirque appelé à juste titre «l’Alpe Ambling», pesant souvent 275 livres à un moment où de nombreux poids lourds n’en atteignaient même pas 200. Il a rassemblé une série de KO dans les années 1930, avec des titres à faire correspondre. Quand Earnie Schaaf est décédée peu de temps après avoir perdu contre Carnera, le grand italien a acquis une réputation dangereuse. Mais beaucoup pensaient que le battement antérieur de Schaaf de la main droite historiquement dangereuse de Max Baer était le vrai coupable.

La tradition de la boxe allègue que la plupart des combats de Carnera ont été résolus en sa faveur, et au moment où Carnera a défié Baer, ​​il n’était plus considéré comme invincible. Dans ce combat, Carnera a absorbé une punition effrayante de Baer et a été renversé au moins une demi-douzaine de fois, montrant un peu plus que la technique du poisson et un cœur incroyable.

Les gros boxeurs pouvaient également faire les gros titres, mais avec adresse. Même ces hommes, comme l’infâme Tony Galento, étaient encore en partie considérés comme des diaporamas.

Galento, un poids lourd gourmand en bière du New Jersey qui a déjà combattu une pieuvre, avait des compétences et un crochet gauche à craindre. Il mesurait 5’8 et pesait 230 livres de pâtes et de boulettes de viande. Une fois, Galento a été oint «le clochard du mois» et a offert une chance de combattre Joe Lewis. Il a finalement été éliminé en quatre rounds, mais pas avant d’avoir lâché Lewis avec ce crochet gauche sournois, ce qui prouve que la corpulence n’annule pas une bonne technique.

Mais les meilleurs combattants avaient à la fois une forme physique et des compétences. Pendant l’âge d’or de la boxe, les combattants de championnat évitaient généralement l’haltérophilie. Jack Dempsey, par exemple, était connu pour sa vitesse et sa puissance dévastatrice, et est resté en forme en sautant à la corde, en coupant du bois et en balançant un marteau.

Les boxeurs ont également combattu plus souvent. Ray Robinson, le grand «Sugar» de tous les temps, a obtenu une fiche de 11-0 lorsqu’il a remporté le titre des poids moyens en 1951, et a parfois combattu plus de 20 fois en un an. L’activité supplémentaire a forcé les combattants à rester proches de leur poids au combat entre les combats, les matchs eux-mêmes leur donnant un exercice qui ne pourrait jamais être reproduit correctement lors de l’entraînement. Inversement, les champions se battent généralement deux ou trois fois par an au maximum. Floyd Mayweather était réputé inactif tout en gagnant certains des jours de paie les plus élevés de l’histoire du sport.

Le conditionnement, c’est être capable de faire au 12 et au 11 ce que vous avez fait le premier avec le même genre de claquement et d’énergie. Vous pouvez faire 12 tours et flâner les quatre derniers. » – Entraîneur Abel Sanchez

Les entraîneurs conviennent que l’haltérophilie a fait surface dans la boxe dans les années 80 et 90, en partie comme un moyen pour les combattants de monter dans des divisions plus élevées où ils pourraient gagner des combats plus lucratifs.

L’entraîneur de longue date Abel Sanchez, surtout connu pour sa gestion réussie de Gennadiy Golovkin, a longtemps maintenu des méthodes de formation conformes aux anciennes méthodes. Son écurie est limitée à huit ou neuf combattants à tout moment, et il ne consulte pas les entraîneurs de force et de conditionnement ou les psychologues du sport. Son opération n’est que lui, ce qui oblige ses combattants à faire des courses à distance deux fois par semaine et des sprints trois fois par semaine.

“Les poids ont toujours été quelque chose que la plupart des combattants ne voulaient pas jouer avec, car ils pensaient que cela les resserrait”, a-t-il déclaré.

Golovkin, un artiste à élimination directe connu pour sa capacité à exploser tard dans les combats, a longtemps été compté parmi les meilleurs combattants du monde.

“Pour moi, le conditionnement n’est pas la possibilité de faire 12 tours”, a déclaré Sanchez. «Tout le monde peut faire 12 tours. Le conditionnement, c’est être capable de faire au 12 et au 11 ce que vous avez fait le premier avec le même genre de claquement et d’énergie. Vous pouvez faire 12 tours et flâner les quatre derniers. »

L’entraîneur Jeff Fenech est devenu un autre entraîneur de boxe de la vieille garde après une carrière de combattant caractérisée par son conditionnement et sa ténacité. Il s’est battu à un rythme fulgurant, se cassant régulièrement les mains. Maintenant, il prêche des séances d’entraînement courtes et intenses. Dans sa journée, il a couru trois miles par jour à un rythme de 15 minutes, s’est reposé, puis s’est entraîné seulement une heure dans l’après-midi.

Les bons entraîneurs adaptent leurs méthodes au combattant. Le monstre de l’endurance, Johnny Tapia, par exemple, ne croyait pas à la course, et a plutôt sauté à la corde au moins une heure par jour, parfois deux. Mais tous les entraîneurs et entraîneurs de conditionnement conviennent que trop de muscle n’est jamais bon, et qu’aucun entraînement en force ne peut augmenter considérablement la puissance de frappe. Une augmentation artificielle du poids peut entraîner une catastrophe.

«C’est une question de structure physique. Ken Norton était vraiment musclé mais il avait la carrure nécessaire, il avait des muscles longs au lieu de muscles courts et épais », a déclaré l’entraîneur du Hall of Fame, Jesse Reid.

“Je pense que c’est une erreur quand ils commencent à s’amuser avec des stéroïdes ou qu’ils obtiennent ces entraîneurs de force et de conditionnement qui pensent que la musculation va fonctionner.”

Reid et d’autres considèrent que les muscles volumineux de la poitrine et des jambes sont plus esthétiques que fonctionnels. Sans limite de poids, les poids lourds sont libres de se livrer à des tentations culinaires comme les petits combattants ne le peuvent pas. Les combattants contrôlés par les classes de poids doivent gérer leur corps de près avant chaque combat. Les poids lourds peuvent emballer sur toutes les tailles qu’ils aiment, parfois contre le meilleur jugement de leurs gestionnaires.

“Un gars comme George Foreman a fait beaucoup d’entraînement naturel”, a déclaré Reid. «Il est devenu plus détendu avec son corps et il a commencé à tirer des voitures et à soulever des pneus et à construire ainsi beaucoup de force naturelle. Il se détendait davantage avec son corps au lieu d’être si serré et si musclé. Quand il était jeune, il était un homme musclé massif. “

À la fin de sa carrière, Foreman a construit une personnalité autour de sa graisse ajoutée à la fin de sa carrière à des fins de marketing. Il faisait du jogging tout en mangeant des beignets dans des publicités télévisées, et a une fois nargué l’entraîneur Teddy Atlas pour qu’il me “prenne un sandwich”.

Foreman, connu pour son pouvoir dévastateur et son sang-froid, était bon pour se rythmer, même s’il grossissait. Il est allé 31-3 dans son deuxième relais de boxe après une interruption de 10 ans. Et tandis que bon nombre de ces premiers adversaires étaient doux pour rétablir un nom célèbre, la capacité de Foreman à rester calme et à gérer son rythme de travail l’a porté même contre les meilleurs jeunes combattants. Sa mobilité a diminué, mais il a compensé avec un QI en anneau élevé qui a augmenté avec l’âge. Plus important encore, il a maintenu sa puissance à élimination directe, ce qui lui a donné une chance de gagner des combats même s’il était derrière. En 1994, Foreman a récupéré une version du titre des poids lourds contre le jeune, beaucoup plus svelte Michael Moorer.

“Au niveau du club, j’ai vu de nombreux corps bâclés battre un corps magnifique au fil des ans”, a déclaré la marieuse PBC Whit Haydon. «J’ai vu beaucoup de gars qui semblaient sortir d’un groupe de mariachis battre un gars qui a l’air de sortir du Gold’s Gym. Particulièrement des poids lourds. “

Trop souvent, les poids lourds ruinent ce qui avait été des machines affinées à la recherche d’un plus gros sac à main.

“Ils avaient peut-être un pouvoir fougueux lorsqu’ils sont devenus professionnels, puis il semble qu’ils poussent leurs coups de poing et un peu plus de robotique”, a déclaré Haydon. “Ils perdent ce flux lâche qu’ils avaient quand ils étaient plus jeunes.”

.

Depuis que Holyfield est devenu un Adonis détourné, les combattants n’ont cessé de grossir. Le 1er juin 2019, la boxe a eu un autre épisode de gros homme contre Brawn, une fable pugiliste moderne d’Esope.

Le roi des poids lourds Anthony Joshua avait dirigé la division des poids lourds, battant la concurrence de qualité dans presque toutes les défenses du championnat. Le combattant invaincu était encore plus musclé que Holyfield ne l’avait jamais été, s’empilant en quelque sorte sur un cadre 6’6 déjà énorme.

Il avait prévu de combattre Jarrell “Big Baby” Miller en 2019, un boxeur non prouvé de 315 livres non connu pour sa puissance de frappe. Après que Miller ait été testé positif à trois reprises pour des drogues illicites améliorant la performance, il a été renvoyé du combat. Après plusieurs enquêtes d’urgence, les promoteurs ont trouvé un combattant de remplacement de circonférence presque égale: Andy Ruiz de 268 livres. Il n’était pas le remplaçant typique au toucher doux. Ruiz avait développé une réputation de combattant intelligent et coriace dont la partie médiane tremblante démentait sa vitesse floue.

Alors que les deux hommes étaient des poids lourds naturels, contrairement à Holyfield et Toney, les deux ont apporté des kilos en trop dans leur combat au Madison Square Garden. Les fans ont prévu un bain de sang qui a favorisé la star britannique. Cependant, les experts savaient que Ruiz serait une poignée.

Joshua est sorti avec une agression implacable. Il a renversé Ruiz au troisième tour et, sentant une victoire précoce, a poussé l’action. Mais l’avantage de Ruiz sur la vitesse de la main est entré en jeu. Il a exploité l’insouciance de Joshua et a rendu le renversement avec un coup de poing dévastateur, attrapant Joshua derrière l’oreille et faisant des ravages sur son équilibre. Ruiz a marqué un autre knockdown ce même tour avant de terminer le combat au septième.

Les fans se sont émerveillés de la victoire surprise. Comment un gros gars connu pour avoir mangé une barre Snickers avant chaque combat a-t-il pu battre un homme avec des muscles d’une bande dessinée Marvel?

“Quand vous avez plus de muscle, vous feriez mieux de croire que vous devez conditionner ce muscle”, a déclaré Larry Wade, l’entraîneur de conditionnement pour les meilleurs combattants comme Badou Jack. “Alors un gars comme Andy Ruiz est si grand, pourquoi ne s’est-il pas fatigué? Il est gros, mais vous n’avez pas de muscle pour pomper de l’oxygène. “

Des commentateurs et des experts ont fait écho au diagnostic de Wade. Joshua a répondu en modifiant sa formation. Dans le match revanche six mois plus tard, Joshua pesait 10 livres de moins à 237 livres, sa taille sensiblement moins musclée. Ruiz, d’autre part, a déclaré aux médias que Joshua “était fait pour moi” et a tiré jusqu’à 283.

La prudence et le mouvement latéral étaient les clés de la victoire de Joshua; son poids plus léger lui permettant d’attaquer, d’entrer et de sortir de nombreuses fois sans se fatiguer. Le combat a été un autre rappel qu’il y a un mauvais type de muscle.

Ruiz a été ridiculisé pour la perte. Beaucoup de critiques se sont demandés haut et fort si le poids supplémentaire ne l’empêchait pas de couper la bague. Mais Ruiz n’avait pas dégazé, malgré sa taille.

Les commentaires avant et après les deux combats étaient davantage dictés par la forme du corps des combattants que par leur forme de combat. Joshua a attiré des fans impressionnés par sa taille impressionnante. Ruiz a fait de même, tandis que d’autres ont trouvé la solidarité dans son régime alimentaire. Mais les combats n’ont offert aucune preuve concluante de ce à quoi devrait ressembler un vrai combattant. Ils ont seulement montré l’importance d’une bonne mobilité et d’un bon conditionnement.

Comme les statues de l’antiquité, les combattants seront à jamais jugés par leur musculature. Mais bien que la société puisse favoriser un spécimen ciselé, l’histoire a montré qu’il y aura toujours une place pour un gros homme, attendant de se faufiler sur l’inattentif, de se moquer du public et de devenir le nouveau roi des poids lourds.