Pourquoi les Cowboys de Dallas n’ont-ils pas encore signé Dak Prescott?

Les Cowboys de Dallas entrent dans l’intersaison sans que leur quart-arrière partant ne soit signé pour 2020. Dak Prescott, qui en sera à sa cinquième saison, n’est pas sous contrat une fois que la nouvelle année de championnat commencera en mars. Les Cowboys et Prescott négocient depuis près d’un an maintenant, et aucune entente n’est même presque terminée.

À mesure que nous approchons du début de l’agence libre et de la période où les joueurs peuvent être étiquetés en franchise (du 25 février au 10 mars), les discussions sur Prescott et les Cowboys continueront de se poursuivre jusqu’à ce qu’une décision ferme soit prise. Si vous êtes un fan des Cowboys, si vous vous inquiétez, ils ne sont pas entièrement investis dans Prescott.

Prescott pourrait se diriger vers une situation Kirk Cousins

Le quart-arrière est la position la plus précieuse dans tous les sports. Les franchises de la NFL paient régulièrement une prime pour leurs quarts – même si elles ne sont pas d’élite – parce que vous n’avez aucune chance de gagner sans un. Lorsque les équipes repêchent et font d’un jeune passeur un joueur au-dessus de la moyenne, elles sont stupéfaites d’avoir trouvé leur quart-arrière de franchise. Le joueur, l’agent et l’équipe comprennent que pour l’avenir de toutes les parties, la signature d’un accord avant de passer à l’agence libre est un gagnant-gagnant.

Les Cowboys ont cela avec Prescott, qui vient de connaître la meilleure saison de sa carrière. Qu’il s’agisse ou non d’un talent de niveau élite qui peut vous conduire à un Super Bowl sans que toutes les pièces soient en place – comme Patrick Mahomes ou Russell Wilson – est à prendre en considération. Ce qui n’est pas à discuter, c’est que Dallas ferait mieux d’aller de l’avant avec Prescott que sans lui.

C’est ce qui me surprend dans sa situation contractuelle. Quand une franchise AIME un quart-arrière, cela fait une affaire. Les Cowboys ont clairement fixé leur prix et leurs années sur un contrat et n’ont pas bougé. Le camp de Prescott a leur numéro en tête et ils ne bougent pas non plus. Nous avons une bonne impasse de contrat à l’ancienne, avec aucun côté “gagnant” pour le moment.

Cette situation me rappelle l’impasse de Washington avec Kirk Cousins ​​il y a quelques années. Washington, comme Dallas, ne semblait aimer Cousins ​​qu’à un certain niveau et quoi qu’il en soit, cela ne bougeait pas. Donc, les deux côtés ont creusé. Cousins ​​a joué deux saisons pour un total combiné de 44 millions de dollars sous l’étiquette de franchise, puis est parti pour le Minnesota en 2018. Washington a été dans le quart-arrière no man’s land depuis son départ (même si l’avenir pourrait être brillant avec Dwayne Haskins ).

Le tag de franchise est un non-gain pour l’équipe et le quart-arrière

Idéalement, une équipe signe le quart-arrière pour le long terme et peut planifier son plafond et sa liste autour de cet accord. Il est capable d’étaler l’argent sur la durée de l’accord, ce qui permet une certaine flexibilité de la liste.

Du point de vue du joueur, vous voulez cet accord à long terme. Je sais que l’étiquette de franchise change de l’argent, mais ce n’est qu’un contrat d’un an. Et même s’il est rare que les quarts-arrière aient des blessures qui leur coûteraient une carrière, c’est toujours une préoccupation avec un court contrat.

Donc, quand je vois un quart-arrière comme Prescott pas encore signé, je me demande à quel point l’équipe est engagée envers lui.

Les Cowboys lui auraient proposé un accord en septembre d’une valeur de 33 millions de dollars par saison, ce qui aurait fait de lui le cinquième joueur le mieux payé à ce poste. Les représentants de Prescott en voulaient plus, donc ce n’était pas terminé. Je comprends pourquoi Prescott attendrait pour signer un accord. Son côté pense qu’ils ont un effet de levier avec l’étiquette de franchise, le prochain contrat de Mahomes et la possibilité d’une nouvelle CBA cette intersaison, ce qui augmenterait les salaires de tous les joueurs de la NFL.

Maintenant, les Cowboys vont sûrement étiqueter Prescott en franchise et essayer de trouver les détails d’une affaire plus longue. Dallas entre dans une phase différente avec un nouveau personnel d’entraîneurs et pourrait être dans une approche attentiste pour cette saison. Les Cowboys pourraient vouloir voir comment il joue sous le nouvel entraîneur Mike McCarthy et s’ils ne voient pas ce qu’ils veulent, ils peuvent laisser Prescott marcher après la saison. Le risque, bien sûr, est que Prescott ne joue pas avec son esprit et que les Cowboys doivent payer plus qu’ils ne le feraient auparavant.

Les Cowboys auront Prescott en 2020, car il n’y a pas de meilleures options (non, Tom Brady ne vient pas à Dallas). La question est de savoir si les représentants des Cowboys et de Prescott obtiendront un accord à long terme avant la saison.

Cependant, il ne semble pas que les Cowboys soient prêts à lui payer plus que la valeur qu’ils lui ont attribuée, et c’est pourquoi je pense que nous nous dirigeons vers une autre situation Washington-Cousins.