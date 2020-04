Pourquoi les jeunes joueurs de la NBA peuvent ne pas apprécier Michael Jordan

Certes, tous ceux qui ont participé à la création de The Last Dance – la très attendue série documentaire ESPN retraçant Michael Jordan et la dynastie des Chicago Bulls dans les années 1990 – espèrent que les fans en retireront quelque chose de spécifique. Cela inclut Steve Kerr, qui a été interviewé pour les docuseries en 10 parties sur son expérience de joueur pour les Bulls à la fin des années 90.

Avec la première de dimanche de la série, les débats Michael Jordan contre LeBron James se réchauffent à nouveau, d’autant plus que l’épidémie de coronavirus a des gens enfermés à l’intérieur toute la journée et affamés de contenu sportif. Mais certaines personnes qui s’engagent sur ce sujet sont désavantagées si elles n’ont jamais vraiment vu Jordan jouer – ou, pour les joueurs, si elles n’ont jamais rivalisé contre lui.

Kerr espère que The Last Dance pourrait changer les mentalités à ce sujet et aider une jeune génération de fans et de joueurs à apprécier la domination absolue de Jordan.

Alors qu’il était sur SportsCenter avec Scott Van Pelt dimanche après la diffusion des deux premiers épisodes, Kerr a expliqué les émotions suscitées par les docuseries.

L’entraîneur désormais Golden State Warriors a déclaré:

«Je pense juste à quel point c’était amusant de faire partie de la compétition, à quel point le basket-ball de la NBA était formidable dans les années 90, à quel point c’était différent aujourd’hui et à quel point Michael était dominant – pas seulement physiquement mais spirituellement. L’emprise qu’il avait sur toute la ligue, sur tout le monde, c’était juste dramatique. “Et je pense que c’est la chose la plus difficile pour les jeunes joueurs qui ne l’ont pas vu jouer. Ils peuvent voir les faits saillants, mais ils ne peuvent pas sentir sa domination, et c’est ce que j’espère que ce documentaire montre vraiment. “

Lorsque SVP a alors demandé à Kerr s’il y avait quelque chose que ceux d’entre nous à l’extérieur de la dynastie des Bulls ne comprendraient jamais complètement. Il a continué:

«Je pense à quel point c’était difficile. Tout le monde sait à quel point Michael était génial. Il est allé 6-0 en finale, et vous regardez en arrière et vous supposez probablement qu’il était si dominant que c’était facile. Ce n’était pas facile. Ça n’a pas été facile pour lui ou pour personne. Il a rendu le difficile facile à cause de sa domination, mais il a dû creuser si profondément année après année, et cela lui a tellement pris. “Mais c’était juste une chose incroyable de faire partie et juste incroyable de regarder en arrière et de penser,” Mec, je faisais partie de cette équipe. “Et vivre cette expérience était assez incroyable.”

