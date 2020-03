Pourquoi les Jeux Olympiques de 2020 refusent d’accepter l’inévitable

Je ne réserve pas mon billet d’avion pour Tokyo pour couvrir les Jeux olympiques. C’est la seule chose sur ma liste de choses à faire, et c’est grand. J’ai appris que j’étais accrédité pour les Jeux de 2020 il y a quelques semaines, réalisant un objectif professionnel que je m’étais fixé le soir de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio. Et pourtant, il semble absurde d’envisager même d’acheter ce billet. La pandémie de COVID-19 a entraîné l’annulation de pratiquement tous les événements sportifs sur terre et les voyages internationaux non essentiels ont été interdits. Mais je suis censé voler à Tokyo dans quatre mois? Sûr. Je vais juste attraper un billet aller-retour pour Mars pour regarder Tupac et Biggie jouer ensemble pendant que j’y suis.

La semaine dernière, c’est comme l’année dernière; l’idée d’aller dans un bureau pour travailler ressemble à quelque chose que j’ai lu dans un livre d’histoire. Honnêtement, je suis surpris quand je regarde par la fenêtre et vois que les bâtiments sont au même endroit qu’hier. Pourtant, le Comité International Olympique insiste sur le fait que le 24 juillet le monde se réunira pour célébrer le début de la 32e Olympiade. Je dois demander: dans quel monde? Pas celui-là, non?

Il est assez surprenant que les Jeux olympiques d’été n’aient pas encore été reportés. Mais la position publique adoptée par les parties prenantes impliquées va au-delà, car elles ne semblent même pas vouloir envisager la possibilité que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le président du CIO, Thomas Bach, a publié mardi une déclaration selon laquelle «le CIO reste pleinement attaché aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020». Non seulement cela, mais Bach a également déclaré qu ‘«il n’est pas nécessaire de prendre des décisions drastiques» et «toute spéculation en ce moment serait contre-productive». Nous ne sommes même pas censés spéculer que le calendrier des Jeux Olympiques pourrait être modifié de quelque façon que ce soit. Bach a suivi cela en disant au New York Times que l’annulation et le report des jeux n’étaient «pas à l’ordre du jour». Et son message n’est pas le seul.

“Nous surmonterons la propagation de l’infection et organiserons les Jeux olympiques sans problème, comme prévu”, a déclaré le 14 mars le Premier ministre japonais Shinzo Abe, Seiko Hashimoto, ministre japonaise des Jeux olympiques, a déclaré qu’elle s’attendait à une Olympiade “commencée à l’heure et avec les spectateurs” en attendant.” Le pays procède actuellement à son relais de la flamme olympique, attirant des centaines de personnes malgré le découragement des grands rassemblements à travers le monde. Pendant ce temps, le chef adjoint du comité olympique japonais, Kozo Tashima, a été testé positif au virus.

La semaine dernière, le CIO a tenu une réunion avec les chefs des comités nationaux olympiques du monde entier sur la crise des coronavirus – et a en quelque sorte émergé avec une variété de déclarations affirmant pleinement la décision d’aller de l’avant avec les Jeux. Dimanche, le CIO a finalement admis qu’il fallait penser à reporter les matchs, estimant qu’il lui fallait quatre semaines pour prendre sa décision. Cependant, la déclaration du CIO comportait également une longue liste de raisons pour lesquelles elle ne devrait pas reporter les Jeux, et incluait l’affirmation provocante et déconcertante selon laquelle “une annulation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ne résoudrait aucun des problèmes ni n’aiderait personne.” (Oui, ce serait le cas! Cela résoudrait le problème d’avoir un événement sportif international pendant une pandémie!)

Tout le monde semble comprendre à quel point cette situation est désastreuse. Le Canada, qui a envoyé plus d’athlètes aux Jeux olympiques de Rio 2016 que tous les pays sauf huit, vient d’annoncer qu’il refusera d’envoyer des athlètes aux Jeux de cette année s’ils ne sont pas reportés. L’Australie a demandé aux athlètes de se préparer pour une Olympiade 2021. L’organisme directeur international de l’athlétisme – à peu près le plus grand sport des Jeux olympiques d’été – a également demandé un report. Un sondage d’USA Today auprès des olympiens américains a révélé que 70 pour cent étaient en faveur du report des Jeux.

De tous les événements sportifs existants, les Jeux olympiques sont probablement les plus dangereux à organiser pendant une pandémie mondiale. Rappelez-vous, c’est un événement qui, de par sa conception, invite des athlètes de tous les pays de la planète, les met au même endroit pendant deux semaines, puis les renvoie à la maison. Les athlètes vivent même généralement ensemble dans un grand complexe d’appartements ou un village!

Pratiquement toutes les organisations de premier plan ont reconnu la gravité de ce qui se passe, et beaucoup accordent la priorité à la santé publique sur le gain financier. Pendant tout ce temps, le CIO continue de sourire et de prétendre que tout va bien, offrant des assurances totalement déconnectées de la réalité. Alors que les sonnettes d’alarme retentissent et que le taux de mortalité augmente, le monde a besoin d’une voix pour dire calmement aux gens quelles mesures sont en place pour résoudre le problème. Lorsque le CIO agit comme s’il n’y avait pas de problème, il révèle ses propres problèmes.

Nous n’avons plus besoin de débattre de ce qu’il faudrait pour qu’un événement sportif majeur soit annulé ou reporté. Nous les avons déjà tous vus partir. Il vaut peut-être mieux considérer ce qui devrait se produire pour qu’un événement international comme les Jeux olympiques se produise en juillet sans potentiellement accélérer la propagation d’une maladie hautement infectieuse.

Premièrement, le Japon devra veiller à ce que ses habitants et ses espaces publics ne propagent pas le virus. Il serait impensable d’amener des athlètes, des entraîneurs, des médias et des fans dans une nation où le virus est répandu pour les renvoyer dans leurs pays respectifs et déclencher de nouvelles vagues d’épidémies à travers le monde. Jusqu’à présent, le virus semble étonnamment contenu au Japon. Le pays vient d’enregistrer son 1 000e cas de COVID-19 la semaine dernière malgré son premier cas depuis janvier. La mauvaise nouvelle est que certains estiment que ce nombre est artificiellement bas en raison du faible nombre de tests, et que les cas pourraient augmenter dans un avenir proche. “Je suppose que le Japon est sur le point de voir l’explosion et passera inévitablement de la phase de confinement à la phase de retardement du pic très prochainement”, Kenji Shibuya, professeur au King’s College de Londres et ancien chef des politiques de santé à l’Organisation mondiale de la santé , a récemment déclaré à Bloomberg. “Le nombre de tests augmente, mais pas assez.”

Deuxièmement, chaque athlète participant aux jeux devrait avoir un test négatif pour le virus. En soi, cela éliminerait vraisemblablement plusieurs candidats à la médaille, et ceux qui auraient un résultat négatif devraient se mettre en quarantaine avant et après les jeux. Cela semble également être un problème majeur. Comment cette quarantaine serait-elle contrôlée à une échelle cohérente et mondiale? Comment les athlètes ont-ils pu passer les deux semaines avant le plus grand événement sportif de leur vie enfermé à l’intérieur sans entraînement? Et cela ne tient même pas compte du nombre de tests nécessaires lors d’une pénurie mondiale critique.

Troisièmement, les jeux devraient déterminer quels athlètes se qualifieraient. Dans de nombreux pays, les athlètes ne sont actuellement pas autorisés à s’entraîner. Presque toutes les épreuves de qualification olympique ont été annulées ou reportées. Dans les épreuves où les olympiens sont largement issus des ligues sportives professionnelles – basket-ball, tennis, golf, etc. – il n’est pas clair si les calendriers réorganisés des ligues comprendront des pauses pour permettre aux athlètes de participer aux Jeux olympiques. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que les Jeux olympiques répondent aux questions les plus compliquées concernant la tenue d’un événement international pendant une pandémie alors qu’il n’est pas clair comment ils répondraient à quelque chose d’aussi basique que Qui peut même participer?

Ensuite, il y a les composants non sportifs. Hashimoto, la ministre des Jeux olympiques, dit qu’elle s’attend à ce que des spectateurs soient présents. Seraient-ils tous également testés? Comment ces visiteurs d’outre-mer limiteraient-ils leur interaction avec les autres dans une ville de plus de 9 millions d’habitants? Et que se passerait-il avec les médias? Additionnez le tout et il y a une raison pour laquelle je n’ai toujours pas réservé mon billet d’avion.

Les Jeux Olympiques sont plus difficiles à annuler que d’autres événements sportifs car les Jeux Olympiques sont totalement différents des autres événements sportifs. March Madness sera de retour l’année prochaine; les saisons NBA, MLB et NHL pourraient reprendre dans quelques mois selon des horaires tronqués. Les Jeux olympiques d’été, en revanche, ont lieu tous les quatre ans. Bien sûr, les athlètes dans les sports olympiques peuvent gagner des championnats du monde dans les années non olympiques, mais cela échoue souvent à apporter le prestige de gagner une médaille olympique. Les athlètes s’entraînent précisément pour atteindre leur apogée sportive pendant les années olympiques.

Pourtant, avec leurs rêves olympiques en danger de disparition, les athlètes ont été parmi les voix les plus fortes appelant à l’annulation ou au report de ces jeux. “Je m’entraîne pour les Jeux olympiques depuis que je suis petit”, a tweeté le gymnaste américain Colin Van Wicklen. “Cependant … reporter les jeux est un must.” “Je serais ravi de participer à nouveau aux Jeux olympiques, je l’attends depuis quatre ans”, a déclaré la sauteuse de poteau grecque Katerina Stefanidi. “Mais je ne vois pas de situation où il serait sûr pour nous tous d’être enfermés dans le même village olympique cette année.” Vendredi, USA Swimming a publié une déclaration demandant le report des matchs.

Malgré ces appels, le CIO et le comité d’organisation de Tokyo restent déterminés à ce que les jeux se poursuivent comme prévu. Cela met à nu la force motrice derrière le message des parties prenantes des Jeux Olympiques: même si certains athlètes de renom sont prêts à laisser passer une occasion unique de concourir, les parties prenantes refusent de laisser passer une occasion tous les quatre ans être payé.

Le CIO tire des milliards de ses accords de diffusion avec les réseaux de télévision du monde entier, et ceux-ci partent en fumée si les Jeux olympiques ne se produisent pas. NBC a payé au CIO 7,75 milliards de dollars pour diffuser les jeux entre 2022 et 2032 – avec six jeux olympiques au cours de cette période, ce qui représente plus d’un milliard de dollars par olympiade. Un accord pour les droits de diffusion olympiques européens valait 1,4 milliard de dollars pour quatre matchs; l’accord du CIO avec le réseau de télévision chinois vaut 550 millions de dollars pour quatre matchs. S’il n’y a pas de matchs à diffuser, le CIO perdrait une somme d’argent gigantesque.

Et Tokyo veut que les Jeux olympiques se produisent parce qu’il a dépensé des milliards de dollars pour construire les stades et les infrastructures nécessaires pour accueillir les jeux. Alors que le gouvernement japonais dit qu’il n’a dépensé que – seulement! – 12,6 milliards de dollars pour les jeux, un audit révèle que le total est probablement d’environ 28 milliards de dollars. Si les Jeux olympiques ne se produisent pas, le pays n’obtient aucun retour sur investissement. Il ne restera que des arènes pour des sports aléatoires qui pourraient ne jamais être utilisés. C’est pourquoi les Jeux olympiques avancent à toute vapeur dans un monde qui autrement est cinglant – les parties prenantes ont le sentiment qu’elles ont trop à perdre.

Au cours des dernières décennies, nous avons vu comment le modèle opérationnel des Jeux olympiques peut être insoutenable et irresponsable. Les stades des Jeux de 2004 à Athènes se sont effondrés alors que la Grèce plongeait dans la crise financière à la fin des années 2000; les stades vides de Rio surplombent une ville qui a répondu à la violence des gangs par la violence policière. Il y a un mouvement mondial des Jeux olympiques en pleine croissance, et ces dernières années, ville après ville, a voté contre l’organisation des Jeux, s’étendant de Munich à Cracovie à Calgary. (Boston et Budapest ont retiré leur candidature avant de voter.) Avoir les Jeux olympiques dans un nouvel endroit tous les quatre ans est un excellent concept, mais en 2020, les inconvénients l’emportent sur les récompenses.

La pandémie de COVID-19 expose un problème encore plus important avec le modèle olympique: lorsque vous organisez un événement extrêmement coûteux dans une ville différente une fois tous les quatre ans, le spectacle doit apparemment continuer, même au risque de propager une maladie incurable. Il y a trois ans, j’ai écrit un article proposant que les Jeux olympiques d’été aient lieu au même endroit tous les quatre ans, ou dans une variété de villes à travers le monde (les événements de basket-ball pourraient avoir lieu à New York, les événements d’athlétisme à Londres , la natation à Pékin, etc.) Je pensais principalement à réduire le fardeau financier de l’accueil des jeux dans une ville individuelle, mais je soupçonne également que ces modèles limiteraient l’impact financier de, à tout le moins, la reconnaissance d’une santé mondiale crise. Cela pourrait peut-être faire en sorte que le comité d’organisation olympique soit moins décédé à aller de l’avant avec les Jeux pour récupérer ses pertes.

Le coronavirus a mis en évidence les failles de bon nombre de nos institutions, et les Jeux olympiques ne sont pas différents. Il est temps pour le CIO d’envisager des changements non seulement pour la prochaine Olympiade, mais aussi pour son fonctionnement en général. Mais pour ce faire, il devra reconnaître qu’il y a un problème. Si les Jeux de 2020 en sont une indication, cela semble être la dernière chose dans l’esprit du CIO.