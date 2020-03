Pourquoi les joueurs actuels et anciens de la NFL forment-ils une équipe de handball?

Dans l’une des histoires les plus étranges de l’intersaison de la NFL, les anciens joueurs envisagent maintenant de former une équipe olympique de handball.

En février, Jay Cutler a déclaré qu’il pourrait constituer une équipe de handball qui pourrait remporter une médaille d’or – une affirmation audacieuse qui impliquait que tout le monde pouvait pratiquer ce sport et qui en a ennuyé beaucoup dans la communauté du handball. L’ancien arrière défensif de la NFL, Domonique Foxworth, s’est joint à nous, affirmant que le handball «n’est pas si difficile», ce qui a incité l’entraîneur-chef des États-Unis, Robert Hedin, à relever un défi pour les anciens joueurs de la NFL.

via Team Handball News

Pendant un moment, il semblait que cette querelle serait rapidement oubliée, mais apparemment les joueurs de la NFL ont de longs souvenirs et pourraient se préparer à une confrontation. Dix-neuf joueurs actuels et anciens de la NFL s’entraînent en Hongrie, un groupe qui comprend Alex Mack, DeAngelo Williams et Barkevious Mingo. Ces joueurs sont dans le pays dans le cadre du programme “Football sans frontières” de la NFL, ce qui pourrait expliquer à quel point tout cela semble aléatoire – mais peut-être y a-t-il quelque chose de plus.

Il existe certaines compétences qui se traduisent par le football en handball. L’athlétisme général et la capacité de lancer des joueurs pourraient en faire de redoutables adversaires, mais supposer que cela suffit pour devenir les meilleurs au monde est un étirement logique qui va bien au-delà. Apprendre un nouveau sport et affronter des gens qui se sont entraînés pendant des années est une folie. S’ils atteignent un point où ils peuvent participer à un match, il est peu probable qu’ils s’en tirent très bien.

Quoi qu’il en soit, nos questions pourraient recevoir une réponse le plus tôt possible. Les États-Unis ont déjà des équipes masculines et féminines de handball, mais ni l’un ni l’autre n’ont connu de succès à grande échelle aux Jeux olympiques où ils affrontent des pays où le sport est plus populaire.