Pourquoi les joueurs de la NFL ont approuvé la nouvelle CBA, malgré ses défauts évidents

Les joueurs de la NFL ont approuvé la nouvelle proposition de négociation collective des propriétaires par une étroite marge de 1 019 à 959 voix. Environ 500 joueurs de la NFL n’ont pas voté. Néanmoins, l’ABC, qui passera par la saison 2030, a été adoptée à la majorité des voix. C’est un résultat que j’attendais depuis toujours, mais la marge est surprenante.

L’accord a été approuvé, même avec un groupe vocal de joueurs chevronnés sur les réseaux sociaux et au sein du syndicat. Je sais qu’il y a une discussion sur les joueurs qui décident de voter en raison du climat actuel avec l’épidémie de coronavirus et la panique boursière, mais je trouve cela difficile à croire. Je pense que cette CBA était probablement toujours adoptée. Voici pourquoi.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles l’ABC a été approuvée

La première est qu’elle aide davantage les membres «de base» du syndicat que les étoiles. Les augmentations du salaire minimum sont importantes, et je pense que la plupart des joueurs de base votent pour ce qui est important maintenant, et non pour ce qui compte plus tard dans leur carrière ou à la retraite.

C’est pourquoi j’ai été surpris de voir autant de votes «non». Il a été rapporté plus tôt dans la semaine que certains joueurs voulaient changer leur vote et la NFL Players Association a refusé leur demande. Cependant, il a également été émis l’hypothèse que la plupart de ces joueurs cherchaient à changer leur vote de «non» à «oui», une fois qu’ils auraient plus de détails sur l’ABC. Trop de joueurs ont d’abord été influencés par les voix sur les réseaux sociaux, et je pense qu’une fois qu’ils ont commencé à étudier l’ABC par eux-mêmes, ils ont voulu changer leurs votes.

Là encore, selon Benjamin Allbright, cela n’aurait pas eu d’importance de toute façon:

La deuxième raison est pourquoi, au fond, ce vote a été adopté et pourquoi le syndicat a négocié cet accord un an plus tôt que nécessaire: LES JOUEURS NE VEULENT PAS ASSISTER DES JEUX.

Le meilleur levier des joueurs dans tout cela est la menace de ne pas jouer. J’ai la perspective unique de cela, faisant partie des négociations de 2011 sur le lock-out et l’ABC. Les joueurs ont juré qu’ils pourraient tenir le coup pendant une saison. Puis, dès qu’ils ont commencé à flairer le début du camp d’entraînement, les joueurs ont cédé. Les joueurs avaient besoin d’argent. Ils avaient contracté des prêts à taux d’intérêt élevé ou n’avaient plus d’argent à l’approche de la saison. Ils voulaient un accord, ce qui signifiait se contenter de moins.

Alors que la NFLPA encourageait les joueurs depuis quelques années à économiser de l’argent au cas où il y aurait un arrêt de travail, rappelez-vous ce que j’ai dit: une majorité de la NFL est de base. Ils ne sont PAS préparés pour un holdout. Ils n’ont pas remis d’argent, certains parce qu’ils sont plus jeunes et / ou ne le peuvent pas. Même certains vétérans qui parlent un gros match ne sont pas prêts pour cela. Et cela pèse toujours sur ces négociations.

L’approbation de l’ABC leur donne maintenant plus d’argent et tout de suite.

L’ABC n’est en aucun cas parfaite

Personne n’est jamais complètement satisfait d’un accord de travail – dans toute négociation, votre côté va donner un peu et obtenir un peu. Cela dit, j’aurais voté oui pour cette ABC, même si je reconnais ses limites.

L’argent est ce dont les propriétaires se soucient. Ils ne se soucient pas de moins de temps de pratique ou de moins de tests pour les drogues de la rue, c’est pourquoi ils étaient prêts à concéder ces points. Cependant, les joueurs n’en ont pas eu assez en échange d’un 17e match.

Ils avaient besoin d’une répartition des revenus plus importante que 48,5%. Ils avaient besoin d’une semaine de congé supplémentaire pour le match supplémentaire. Ils avaient besoin de plus de places sur la liste et d’une plus grande augmentation de la liste des joueurs actifs qu’ils n’en ont reçus.

Il y a un débat sur la nature acceptable des avantages pour tous les joueurs retraités. Certains diront que cela en fait assez pour l’instant, comme le fait ici Carl Eller, président de la NFL Retired Players Association.

Il permet aux joueurs de recevoir des prestations de retraite après trois ans, au lieu de quatre ans, et rétroactivement. Les joueurs à la retraite se plaindront souvent, et à juste titre, que nous perdions notre assurance NFL après cinq ans. Dans ce nouvel accord, bien que nous n’ayons pas d’assurance à vie (ce qui était irréaliste de toute façon), la NFL a accepté d’ouvrir des cliniques dans les villes de la NFL où les joueurs peuvent obtenir des soins de santé gratuits. Les pensions augmenteront également pour certains des joueurs retraités. Cependant, il y a un problème avec la réduction des prestations d’invalidité qui ne semble pas approprié pour tout ce que les joueurs à la retraite ont vécu en jouant à ce jeu.

Il y a plein de choses à ne pas aimer. Mais, en fin de compte, les joueurs à la retraite obtiennent plus d’avantages et les jeunes joueurs reçoivent plus d’argent. Je comprends pourquoi les joueurs ont voté «oui».

