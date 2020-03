Pourquoi les joueurs de Messi et de Barcelone font une réduction de salaire de 70%

Lionel Messi a annoncé sur Instagram que les joueurs de Barcelone subiraient une réduction de salaire de 70% pendant la pandémie de coronavirus, et aideraient également le club à payer à ses employés leur plein salaire pendant la pause du jeu.

Voici la traduction du magazine espagnol AS:

«Beaucoup a été écrit et dit sur la première équipe de Barcelone en ce qui concerne les salaires des joueurs pendant cet état d’alarme.

Avant d’aller plus loin, nous tenons à préciser que nous avons toujours été disposés à réduire nos salaires car nous comprenons parfaitement que nous sommes dans une situation exceptionnelle. En tant que joueurs, nous sommes toujours là pour aider le club quand ils le demandent. Parfois, nous avons fait des choses de notre propre initiative à des moments où nous l’avons jugé nécessaire et important.

Cela ne nous a pas surpris que dans le club, certains essaient de nous mettre sous le microscope et nous poussent à faire quelque chose que nous étions toujours sûrs de faire. En fait, si l’accord est arrivé un peu tard, c’est parce que nous avons cherché la formule pour aider le club et aussi les travailleurs du club en cette période difficile.

Pour notre part, le moment est venu de dire que la baisse sera de 70% de notre salaire en état d’alerte. Nous aiderons également le club afin que les travailleurs reçoivent 100% de leur salaire.

Si nous ne parlions pas jusqu’à présent, c’est parce que la priorité était de trouver des solutions pour aider le club et de voir qui étaient les plus touchés dans cette situation.

Nous ne voulons pas signer sans rendre un hommage massif et notre force à tous les cules qui traversent un mauvais moment en ces temps difficiles et à ceux qui attendent patiemment chez eux jusqu’à la fin de cette crise. Bientôt, nous sortirons de l’autre côté de cela et nous nous unirons tous ensemble. »

Il y avait eu des rapports antérieurs qui suggéraient que les joueurs n’avaient pas voulu prendre la réduction de salaire, ce qui les mettait sous un mauvais jour compte tenu de la gravité de la pandémie. Il a dépeint les joueurs comme égoïstes en ne voulant pas aider à alléger le fardeau financier du club ou à payer les travailleurs à bas salaire. Cependant, la responsabilité de prendre soin de ces autres travailleurs devrait incomber au club qui a beaucoup plus de richesse que tous les joueurs réunis. Les propriétaires d’équipes dans d’autres sports ont eu honte de ne pas payer leurs employés de la même manière. Les joueurs de Barcelone ont été invités à faire ce que le club aurait dû faire de lui-même, et la demande du public les a placés dans une position où concéder était le seul véritable choix.

L’aspect intéressant du message de Messi est qu’il a répondu à ces informations comme s’il comprenait que c’était le club derrière. Le troisième paragraphe de son message dit:

«Cela ne nous a pas surpris que dans le club, certains essaient de nous mettre sous le microscope et nous poussent à faire quelque chose que nous étions toujours sûrs de faire. En fait, si l’accord est arrivé un peu tard, c’est parce que nous avons cherché la formule pour aider le club et aussi les travailleurs du club en ces temps difficiles. »

Ce n’est un secret pour personne, il y a de la discorde à Barcelone depuis un certain temps, Messi prenant le relais en tant que défenseur de lui-même et de ses coéquipiers. Au début du mois de février de cette année, Eric Abidal, directeur sportif de Barcelone, a suggéré que le licenciement de l’ancien manager Ernesto Valverde était la faute de certains joueurs, qui voulaient que le manager soit retiré. Messi a été bouleversé par l’affirmation, déclarant qu’il n’aimait pas que les joueurs soient blâmés pour les décisions des plus hauts gradés. Messi a également suggéré que si Abidal devait blâmer les joueurs, il devrait au moins énumérer les noms des joueurs qu’il avait en tête.

Ce nouveau message concernant les réductions de salaires est une autre bataille dans la guerre qui s’est développée entre le conseil d’administration et les joueurs de Barcelone, avec Messi, le joueur et le symbole le plus important de l’équipe, contre ceux au pouvoir. Pour toutes les tactiques bizarres présumées de l’équipe en essayant de diaboliser ses propres joueurs, la position de Messi en se tenant avec ses coéquipiers et ses fans met automatiquement la planche en position perdante.

Le fait qu’il s’exprime dans le règlement du conflit crée une division entre ceux qui le soutiennent et les joueurs, et ceux qui soutiennent le plateau. L’affection pour Messi par des millions de personnes dans le monde est un outil puissant et influent. La bonne volonté qu’il a bâtie au fil des ans avec sa grandeur verra de nombreux côtés avec lui à bord de Barcelone.

La stratégie présumée du conseil de Barcelone de jeter ses propres joueurs en public est une étrange voie à suivre, en particulier avec Messi debout contre eux. Cela ne peut que conduire au désastre. S’ils réussissent, ils se retrouvent avec des joueurs en colère qui se battent sur le terrain et avec leur propre gestion. S’ils échouent, ils sont toujours connus comme le conseil d’administration dont la grande idée était de faire de leurs propres joueurs des méchants, sauf que la plupart d’entre eux seraient également au chômage. Dans le pire des cas, ils seraient connus comme le conseil d’administration qui a poussé Messi hors de Barcelone.

Le conflit entre les joueurs et l’équipe pourrait déjà être trop litigieux pour que la relation soit sauvée. Le fait que le joueur le plus grand et le plus fidèle de l’équipe fasse des déclarations publiques contre la direction est une preuve suffisante d’une fracture profonde. Même la réponse à une pandémie est devenue un autre lieu de bataille entre les deux parties.

C’est un merveilleux geste pour les joueurs de Barcelone de réduire volontairement leurs salaires afin d’aider le club et ses employés, mais c’est aussi une grande victoire des relations publiques. Dans une tentative de dénigrer publiquement leurs propres joueurs, ceux qui sont au pouvoir à Barcelone semblent ignorer que tant que Messi est contre eux, il n’y a pas de véritable victoire pour leur plan.