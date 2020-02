Pourquoi les Lions ont le pouvoir sur Tua Tagovailoa

Les deux premières sélections du repêchage de la NFL 2020 sont probablement prédéterminées. Le quart-arrière du LSU Joe Burrow ira aux Bengals de Cincinnati au n ° 1 au total et les Redskins de Washington choisiront l’ailier défensif de l’Ohio Chase Young.

Au troisième rang, le projet devient intéressant.

Les Lions de Détroit ont un besoin à peu près toutes les positions, sauf le quart-arrière. Matthew Stafford a connu l’une des meilleures saisons de sa carrière en 2019. Bien sûr, il a également connu une année très difficile pendant que sa femme poursuivait son combat contre le cancer. Il est probable qu’ils envisagent un autre poste – et franchement, ils ont besoin d’aide à chaque poste. Detroit correspond au profil de l’équipe qui devrait troquer le projet de plateau.

C’est à ce moment que Tua Tagovailoa entre en jeu. L’ancien signaleur de l’Alabama ressemblait au choix numéro un évident jusqu’à ce que Burrow soit sorti de nulle part pour être comparable à Andrew Luck et Peyton Manning et Patrick Mahomes et Tom Brady et tous les G.O.A.T. projet de perspective jamais. (Je suis hyperbolique parce que c’est là que les médias en sont avec Burrow.) Tagovailoa souffre d’une blessure à la hanche, qui a semblé brièvement réduire la valeur de son projet. Mais comme sa santé devrait se redresser juste à temps pour donner confiance aux équipes de la NFL, il gagnera sans aucun doute une place de choix n ° 3 au classement général. Plus d’une équipe sera prête à l’y emmener. Le battage médiatique s’intégrera progressivement dans le projet.

Curieusement, les Lions sont probablement les moins susceptibles de prendre Tua. Detroit devrait rester avec Stafford. Tagovailoa ne devrait pas être une mise à niveau, même si l’on considère qu’il sera sur l’échelle salariale recrue. Au lieu de rédiger Tagovailoa, ils devraient vendre l’opportunité de le rédiger au plus offrant. Les Dolphins, par exemple, choisissent à cinq et auront probablement un intérêt dans la perspective du quart-arrière. Les Chargers, qui ont le choix global n ° 6, se sépareront de Philip Rivers. Les Panthers, au septième rang, pourraient échanger le quart-arrière Cam Newton. Les Raiders pourraient passer de la 12e place au classement général pour prendre un quart-arrière. Bill Belichick et Nick Saban sont des copains et les Patriots voudront peut-être que Tua succède à Tom Brady.

Tout cela pour dire qu’il y aura probablement de la compétition pour prendre Tua, et les Lions devraient tirer parti de cette compétition pour que Tagovailoa se classe n ° 3 au général – à quelqu’un d’autre. Détroit peut essentiellement décider qui obtient le jeune quart-arrière.

