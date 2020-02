Pourquoi les observateurs de NASCAR sont l’endroit le plus important

Il s’agit du Daytona 500 from the Sky: une série en plusieurs parties de For The Win qui examine la plus grande course de NASCAR de l’année dans une perspective aérienne.

DAYTONA BEACH, Floride – Le Daytona 500 est le chaos. Les voitures se croisent fréquemment. L’année dernière, 21 des 40 voitures ont été récupérées dans une épave géante avec seulement quelques tours à faire. Le facteur n ° 1 pour savoir si un conducteur s’en sort propre? Un observateur lui donnant une direction à travers un écouteur basé sur ce qu’il voit de son perchoir au-dessus de Daytona International Speedway.

Au cours de la première et de la plus grande course du calendrier de la NASCAR Cup Series, 40 observateurs, un pour chaque équipe engagée, sont entassés sur une plate-forme sur le toit de la tour, qui comprend la salle de presse et les suites ci-dessous et plane au-dessus des tribunes de la piste . Le stand des observateurs n’est pas particulièrement large, et chaque observateur n’a que quelques pieds d’espace à occuper alors qu’il regarde la piste de course emblématique de 2,5 miles.

Ils sont armés de jumelles, d’eau, de crème solaire, de quatre radios et de plusieurs piles de rechange au cas où – l’observateur de Chase Elliott, Eddie D’Hondt, avait même un sac à sandwich rempli de pastilles pour la gorge samedi – le travail des observateurs à Daytona est simple, en théorie: communiquez constamment avec les pilotes, assurez-vous de leur sécurité et donnez à votre équipe une chance de gagner en survivant au carnage, mais garanti.

Sur l’une des pistes les plus longues de NASCAR, les voitures s’écartent les unes des autres, s’écartant à quelques centimètres et tirant parti de leur propre élan ou volant celle de quelqu’un d’autre. En raison du tirant d’eau, les observateurs et les pilotes ont convenu que les superspeedways – comme Daytona, Talladega Superspeedway et Pocono Raceway – sont ceux où les observateurs sont les plus cruciaux. Sur les radios de leur équipe, ils jettent autant d’informations utiles que possible sur le conducteur – mais attention à ne pas parler juste pour parler – tout en guidant la voiture sur la voie avec le plus d’élan possible et en évitant les ennuis.

“Le spotter est très important lors des courses parce que vous ne pouvez pas voir tout ce que vous voulez voir”, a déclaré le champion en titre des Cup Series Kyle Busch. “Dans un monde parfait, si vous pouviez conduire la voiture de course de l’extérieur de l’arrière de la voiture comme vous le pouvez sur un jeu vidéo, c’est là que vous voulez être.”

Les observateurs parlent presque constamment, décrivant autant d’observations que possible pour faciliter la prise de décision du conducteur. C’est un large éventail, comme qui va à deux ou trois largeurs et où, qui est sur le point de vous pousser, qui fait un geste, quand lancer un bloc, quand ils ont effacé une voiture, qui est sur le point de faire naufrage, qui est déjà en train de détruire et où aller pour l’éviter.

Une communication transparente pourrait faire la différence entre éviter un accident de quelques centimètres ou faire remorquer votre voiture de course hors de la piste. La confiance entre un pilote et un observateur est également essentielle car, comme l’a expliqué Denny Hamlin, champion en titre du Daytona 500, «je n’ai pas le temps de vérifier que ce que mon observateur me dit est vrai.»

Parfois, même le chef d’équipe d’une équipe dira au localisateur de relayer un message sur la stratégie ou la conduite de la voiture au conducteur au lieu de sauter à la radio et de le dire lui-même dans un souci de continuité.

Semblable à la déclaration de NASCAR à propos des maîtres de super-vitesse «voyant» le flux de l’air, les observateurs ont l’impression de pouvoir voir et détecter les changements d’élan. Mais il y a encore beaucoup de chance à Daytona, donc ce n’est pas le morceau préféré de tout le monde.

“En fin de compte, tout revient aux dieux de la course”, a déclaré Tony Hirschman, le spotter de Busch. “Quand ils se brisent tous autour de vous, ils vont soit se faufiler dans votre voie, soit s’éloigner de vous, donc les doigts croisés que vous pouvez peut-être essayer de patiner.”

TJ Majors – qui entame sa 16e saison à temps plein en Cup Series et qui était auparavant le spotter de Dale Earnhardt Jr. – a déclaré qu’il pourrait même regarder une photo ou une vidéo au hasard et identifier quelle voiture a de l’élan ou est sur le point de bouger.

“Je ne cessais de répéter avant chaque course à Daytona:” N’oubliez pas, TJ, peignez simplement le tableau “”, a déclaré Earnhardt, qui a remporté deux Daytona 500. “Je voulais qu’il se sente comme si je n’avais jamais eu besoin de me regarder dans le miroir par curiosité, et je pouvais toujours me concentrer sur ce qui se passait devant moi.”

***

Bien que tout le monde veuille que son équipe soit la dernière à se tenir à Victory Lane, travailler ensemble est avantageux sur une piste comme Daytona. Non seulement les coéquipiers se coordonneront pour dessiner les uns avec les autres, mais les équipes du même fabricant, Toyota, Ford ou Chevrolet, feront la queue et rédigeront ensemble – au moins jusqu’à la fin, quand cela deviendra chacun pour soi. Sans un petit travail d’équipe, la physique de la course pourrait les laisser derrière eux pour se débrouiller seuls.

Il y a aussi peu de transactions secondaires en cours de course que les observateurs négocient parfois les uns avec les autres – comme une aide lors d’un redémarrage tardif après qu’un drapeau de prudence ralentit le terrain – mais ce plan de match ne fonctionne que dans environ 15% des cas, a estimé Hirschman. Même si le spotter accepte d’aider une autre équipe, peut-être que le pilote ne le fera pas ou ne peut pas, selon la façon dont le moment se déroule.

La coordination en dehors de leurs équipes n’est pas exclusive aux courses non plus. Samedi lors de la dernière séance d’entraînement de Daytona 500, Earl Barban, sept fois champion et pilote de Jimmie Johnson, pilote de Chevrolet n ° 48, est descendu du stand des observateurs en demandant: “Quelqu’un rédige-t-il?”

À laquelle Majors, qui est le spotter de Joey Logano pour l’équipe Ford n ​​° 22, a répondu en riant, “Pas avec vous.”

Certains demandent aux observateurs d’une autre équipe de travailler avec eux. D’autres sont un peu plus directs. Mais cela ne fonctionne toujours pas si les pilotes ne sont pas à bord ou ne s’exécutent pas correctement.

“Je ne demande pas; Je dis “, a déclaré D’Hondt. «Je suis l’un des gars les plus âgés là-haut, donc nous recevons beaucoup de respect. Donc, si je vais leur dire quelque chose, ce n’est pas vraiment demander.

“Et ils sont aussi respectés parce qu’on me dira aussi:” Hé, c’est ce que je fais. J’ai besoin de votre aide. »Nous l’avons. Nous sommes là-haut 12, 14 heures par jour, trois jours par semaine. Nous savons tout les uns des autres. »

Ils passent autant de temps ensemble car la plupart des observateurs travaillent sur les séries Cup, XFINITY et Truck. Certains font même des courses ARCA et d’autres événements de niveau inférieur aussi.

“Si vous ne le faites pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous”, a déclaré D’Hondt, qui entame sa 18e année en Coupe de la Coupe mais n’a jamais remporté le Daytona 500.

Entre les entraînements pour certaines séries le matin et les courses plus tard dans la journée, les observateurs peuvent être debout sur le stand non ombragé pendant des heures et des heures. Certains y montent avec des glacières avec des sandwichs, des collations et des boissons, tandis que Hirschman a même une chaise pliante qu’il apporte pour l’aider à “travailler plus intelligemment, pas plus dur” et se détendre brièvement pendant les pauses.

Ils se placent chacun au même endroit sur le toit pour chaque course, et cela ne change pas lorsqu’ils changent d’équipe, a expliqué Majors, car ils sont tous tellement habitués à leurs lignes de vue spécifiques sur la piste.

Les numéros des wagons sont écrits sur la balustrade surplombant la piste, parfois avec leurs noms et des notes minimales notées sur du ruban adhésif. Hirschman a écrit «CHAMP18N» à côté de son nom après que l’équipe Toyota de Busch n ° 18 l’ait remportée la saison dernière.

Les observateurs passent beaucoup plus de temps ensemble sur le toit de la tour qu’avec leurs propres équipes, et leurs horaires s’alignent souvent plus qu’avec l’équipage de leur propre équipe. Beaucoup d’entre eux ont passé 38 week-ends de course sur les toits des pistes de course pendant des années, voire des décennies, alors ils deviennent amis quand ils ne sont pas concurrents.

Hirschman a déclaré que lui et Kevin Hamlin, le spotter d’Alex Bowman avec la Chevrolet n ° 88, sont d’énormes fans de Duke et sont sortis dîner et ont regardé les Blue Devils battre UNC la veille du Busch Clash, la course d’exposition du week-end dernier à Daytona. Les majors se sont décrits comme le clown de classe entre Chris Osborne, la Ford n ​​° 38 de John Hunter Nemechek, physiquement piquant, lors des essais de la Coupe de samedi.

“C’est comme aller à l’école”, a expliqué Majors. «Chaque année, vous pourriez avoir un ou deux nouveaux enfants, mais pour la plupart, c’est le même groupe. … Et c’est comme si nous avions tous des sièges attribués parce que nous allons au même endroit que nous repérons depuis des années. »

***

Être amis en dehors du travail est génial, mais cela n’empêche pas de nombreux conflits en course entre les observateurs quand il y a du drame sur la piste.

Dimanche dernier, lors du Clash de 75 tours, Logano et Busch ont mis le feu à une épave tardive et le pointage du doigt a commencé. Frustré, Busch a décrit ce qui semblait être le blocage de Logano à plusieurs reprises comme «quelques mauvaises décisions», tandis que le pilote Ford n ​​° 22 l’a balayé et a dit qu’il pensait qu’il avait «fait un bon blocage de travail».

En fait, leurs observateurs avaient le même débat – bien que ce soit un peu plus intense et les uns avec les autres, plutôt que par le biais des médias – sur le stand des observateurs.

Hirschman, le spotter de Busch, se tient à quelques mètres de Majors, le spotter de Logano, sur le stand des observateurs, et il a dit qu’il n’avait crié sur les Majors “qu’un peu” après que l’accident eut emporté la Toyota n ° 18 de Busch mais pas la n ° 22.

“Je lui ai dit:” Si vous voulez venir ici et parler d’Old Bay, alors nous en parlerons “”, se souvient Majors, affirmant que Hirschman met l’assaisonnement sur tout.

“” Mais jusque-là, retournez à votre place! “Il a commencé à rire un peu pendant une seconde, puis il est devenu fou.”

Sur la piste de Daytona, les observateurs sont assez proches les uns des autres, donc bien que l’échange ardent de Hirshman et Majors ne soit pas public, il n’était pas non plus privé.

“Oh, il a fait assez chaud”, a déclaré D’Hondt, qui se trouve immédiatement à gauche des Majors et à quatre places à droite de Hirschman. «J’étais en plein milieu. TJ est d’un côté de moi, Tony de deux de l’autre, donc j’étais comme la bologne dans le sandwich. “

Naturellement, Majors et Hirschman ont défendu leurs pilotes respectifs. De plus, en voyant l’épave se dérouler uniquement en temps réel, il est facile de supposer que l’autre observateur et pilote se trompent à 100%.

Quelques jours plus tard, ils ont pu se taquiner à ce sujet et lâcher le blâme, convenant que la physique avait peut-être joué le plus grand rôle dans l’épave avec Logano bloquant Busch et se détendant, ce qui a conduit Busch à entrer en contact avec la voiture de Logano. Mais c’est beaucoup plus difficile à reconnaître dans le feu de l’action.

“Vous aurez trois ou quatre versions différentes d’une épave”, a déclaré Hirshman. “Vous courez assez et vous êtes assez compétitif, il n’y a pas d’anges. Vous allez avoir des incidents, et tout le monde les prend en compte. “

Coincé au milieu, D’Hondt a dit que lorsque ces choses se produisent, il est préférable de laisser les observateurs «les trancher» et essayer de ne pas les laisser devenir physiques.

“Il y a eu quelques confrontations physiques, mais elles sont rares”, a déclaré Hirschman, qui entame sa neuvième saison en repérant pour Busch.

Et ils ne le prennent pas personnellement, il est donc facile de lâcher prise et de reprendre leur amitié à la fin de la journée.

“Nous ne conduisons pas les voitures”, a déclaré Majors. «Je n’ai pas tourné le volant, et je sais que ça n’a pas fonctionné la pédale d’accélérateur et de frein de la voiture. Il n’a pas personnellement pénétré en nous ou quoi que ce soit. “

***

Pour gagner le Daytona 500, tout le monde dans l’équipe doit performer presque sans faute, et même alors, parfois ce n’est pas suffisant si le pilote se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, récupéré dans une épave massive lancée par quelqu’un d’autre erreur. La communication de l’observateur au conducteur n’a pas seulement besoin d’être constante, mais elle doit également être précise et claire.

“Tout doit être parfait”, a déclaré Logano. «Et parfait signifie que vous pouvez toujours être pris dans quelque chose, évidemment, là-bas. Mais pour vous en remettre, vous devez être parfait. »

Les observateurs ne peuvent pas prévoir chaque mouvement, ils ne peuvent pas sentir chaque once d’élan et, malgré leurs jumelles de haute technologie, ils n’ont pas une vue claire de certaines parties de la piste de 2,5 miles. Ils feront des erreurs comme les pilotes et espèrent qu’une erreur ne conduira pas à une voiture de course détruite qui se dirigera vers le garage. Et si un échec blesse quelqu’un d’autre, la meilleure chose qu’un observateur puisse faire est de trouver le observateur lésé là-haut et de s’excuser.

“Je peux respecter un gars qui vient là-bas et qui dit:” Hé, j’ai foiré “”, a déclaré Majors.

«Vous pouvez être fou et déçu, mais qu’allez-vous faire? Vous ne pouvez pas le changer maintenant, donc plus vite vous pourrez rebondir et vous mettre à votre place, mieux vous irez. “

.