Pourquoi les rumeurs de l’agent libre de Tom Brady ne disparaissent pas encore

Tom Brady veut juste un peu d’amour, les amis. Il veut savoir qu’il est apprécié. Comme nous tous dans une relation à long terme, nous tenons pour acquises les meilleures parties de la relation. Nous ne louons pas et ne remercions pas assez nos partenaires. Cela semble se produire en Nouvelle-Angleterre entre Brady et Bill Belichick.

Brady se dirige vers une agence libre sans restriction pour la première fois de sa carrière. Repêché en 2000 par les Patriots, Brady a re-signé avec l’équipe avant de rejoindre l’agence libre au cours des 20 dernières saisons. Ce fut une course remarquable, remplie de six victoires au Super Bowl et de la plus grande dynastie de l’histoire du sport.

Mais cela pourrait prendre fin lorsque l’agence libre ouvrira ses portes le 18 mars.

Les rumeurs sur la signature de Brady avec une nouvelle équipe ne s’arrêteront pas

Il y a une nouvelle rumeur d’agent libre à propos de Brady presque tous les jours. Plus récemment, il y a eu des spéculations sur la signature de Brady avec les 49ers de San Francisco. Ce serait un slam dunk pour Brady. Les 49ers sont son équipe natale, ils ont un excellent entraînement, une défense exceptionnelle, ne dépendent pas trop du jeu de passe pour gagner et ont une bonne ligne offensive et des armes. (Cela n’aurait tout simplement pas beaucoup de sens pour les 49ers.)

Les 49ers ne sont cependant pas la seule destination dont on parle. Les Titans du Tennessee, les Chargers de Los Angeles et les Colts d’Indianapolis seraient tous des ajustements possibles. Il y a aussi des gens qui ont mis de l’argent sur les Buccaneers de Tampa Bay comme point d’atterrissage. Même le président de l’UFC, Dana White, a publié une vidéo Instagram en direct de lui appelant Brady pour lancer la ville de Las Vegas et les Raiders.

Brady est la première pièce du puzzle de l’agence libre. S’il quitte la Nouvelle-Angleterre, le libre arbitre est radicalement modifié. Pour commencer, les Patriots devraient trouver un quart-arrière. Reconstruisent-ils à travers le projet? Échangent-ils contre Andy Dalton? Signer un autre quart-arrière agent libre?

Disons que Brady se retrouve au Tennessee. Eh bien, Ryan Tannehill aurait besoin de trouver une nouvelle maison en dehors des Titans. Qu’arrive-t-il aux équipes qui n’atterrissent pas Brady? Essayent-ils d’obtenir Tannehill ou Philip Rivers comme prix de consolation?

Pourtant, je ne crois pas que Brady s’en va. Il s’est engagé à ne pas faire de visites d’agence gratuites, ce qui me signale qu’il n’est pas sérieux au sujet des autres équipes. Brady a 42 ans, a joué pour la même équipe toute sa carrière et a bâti son héritage en Nouvelle-Angleterre. Pourquoi jouerait-il ailleurs?

Plus que cela, Brady sait que tous les yeux sont sur lui.

Pourquoi les Patriots et Brady n’ont-ils pas progressé sur un nouvel accord?

Être un agent libre très apprécié est génial. Pendant des mois, les gens discutent où vous pourriez vous retrouver. Les franchises tentent de vous convaincre de les rejoindre. Les médias vous invitent à des apparitions et vous obtenez tout le monde vous dit pendant des mois à quel point vous êtes incroyable.

Pour un joueur de ligne offensive comme moi, le libre arbitre était la première fois que je recevais cette attention. Brady a attiré l’attention pendant des années, mais jamais comme ça. Brady n’a jamais vu des gens aussi obsédés par chacun de ses mouvements – chaque mot en public, chaque coup d’œil rapide, chaque histoire a coulé sur son intérêt pour les autres équipes. Les fans qui ne l’ont jamais aimé cherchent à ce que leurs équipes le signent. Ce processus est enivrant, même pour quelqu’un comme Brady.

Je crois que la raison pour laquelle Brady ne fait rien pour décourager la spéculation est qu’il veut deux choses des Patriots.

L’un est un contrat pluriannuel. Si les équipes semblent s’intéresser à lui ou vice versa, les Patriots pourraient être plus enclins à céder à cet accord. Je pense que la durée du contrat, et non l’argent, pourrait retarder un accord entre lui et la Nouvelle-Angleterre. Les négociations actuelles de l’ABC sont une autre raison pour laquelle les pourparlers entre Brady et les Patriots n’ont pas encore progressé.

Deuxièmement, je pense qu’il veut que Belichick, qui a apparemment parlé avec Brady récemment, lui dise qu’il est apprécié. Je pense que Brady aimerait entendre Belichick dire que travailler avec lui est agréable et que Brady peut faire partie du processus d’ajout d’armes à cette équipe pour une autre course de championnat. Si l’intérêt pour Brady augmente à travers les reportages des médias et les observations lors des matchs de basket-ball où il est FaceTiming, les entraîneurs adverses, peut-être que cela amènera le célèbre Belichick, un homme d’affaires, à lui montrer l’amour.

Les Patriots peuvent montrer à Brady l’amour d’une autre manière: via un contrat de trois ans qui prouverait que l’équipe et Belichick sont engagés envers Brady jusqu’à sa retraite. C’est toujours le résultat le plus logique.

Pour l’instant, Brady peut profiter de l’attention qu’il obtient sur le marché des agents libres pour la première fois de sa carrière. Revenir en Nouvelle-Angleterre, avec un personnel d’entraîneurs fiable, une chance de gagner et un environnement confortable et familier a toujours été le plus logique. Et peut-être que tout ce qu’il faudrait pour mettre fin au drame est un appel téléphonique de Belichick disant à Brady qu’il a besoin de lui.