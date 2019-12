Pourquoi Liverpool devrait craindre Flamengo, ses adversaires en finale de la Coupe du monde des clubs – "C'est la meilleure équipe sud-américaine depuis des années", déclare Tim Vickery

Liverpool a été averti que la finale de la Coupe du monde des clubs de samedi contre Flamengo ne sera pas une marche dans le parc, car ils visent à être couronnés champions pour la première fois de leur histoire.

Le correspondant sud-américain du football, Tim Vickery, a déclaré que la formation basée à Rio de Janeiro était "la meilleure équipe à sortir d'Amérique du Sud pendant un certain temps" et insiste sur le fait qu'ils peuvent blesser les Reds – surtout si Virgil van Dijk est à nouveau absent.

L'équipe de Jurgen Klopp a battu le club mexicain de Monterrey pour réserver sa dernière place au Qatar, avec Roberto Firmino sortant du banc pour marquer un vainqueur en temps de blessure dans une victoire 2-1.

. ou concédants de licence

Firmino a marqué le vainqueur après avoir caché la balle intelligente de Trent Alexander-Arnold

Le patron allemand a été contraint d'apporter des modifications à sa ligne de fond, le capitaine Jordan Henderson jouant en tant que défenseur central de fortune à la place de Virgil van Dijk, qui s'est retiré du jeu avec maladie.

En conséquence, Monterrey a bénéficié d'une liberté inattendue à l'avenir alors que les Reds se débattaient sans leur cheville ouvrière néerlandaise, et Klopp a admis qu'il pourrait également manquer la finale.

Si Van Dijk est effectivement absent, Vickery dit que Liverpool devrait se méfier du duo de frappes sur le feu de Flamengo Gabriel Barbosa et Bruno Henrique – les vainqueurs d'or et d'argent de la ligue brésilienne avec 25 et 21 buts respectivement.

Il a également envoyé à la Premier League un autre avertissement concernant la perte de ce match, ce qui en ferait quatre matches de Coupe du monde des clubs sans victoire.

Les deux clubs ont une histoire – Flamengo a battu un club de Liverpool dirigé par le grand Bob Paisley à Toyko en 1981, et leurs supporters scandent toujours à ce sujet à ce jour.

Une chanson souvent entendue chantée depuis les terrasses de l'Estadio da Gavea se traduit grosso modo par: "En décembre 1981, nous avons fait le tour des Anglais, 3-0 sur Liverpool, cela a laissé une trace dans l'histoire."

Et l'homme de talkSPORT en Amérique du Sud dit qu'il ne cessera de signer à propos de ce jeu s'il remporte une autre victoire historique.

Avant le match de samedi – qui est en direct sur talkSPORT 2 – Vickery a déclaré: «Flamengo est un immense club. Ils sont le club le plus populaire dans un pays immense et vous pouvez compter leurs dizaines de millions de supporters.

«Ils ont aussi probablement la meilleure équipe pour sortir d'Amérique du Sud depuis un certain temps.

. ou concédants de licence

L'attaquant de l'Inter Milan prêté Gabriel Barbosa a été un énorme succès depuis son retour dans son pays natal avec Flamengo

. ou concédants de licence

Bruno Henrique a marqué moins de buts que Barbosa cette saison mais Tim Vickery dit qu'il est le joueur à surveiller pour Flamengo

"Ils ont de l'argent derrière eux et ils ont réussi un coup de maître quand ils ont nommé l'entraîneur portugais Jorge Jesus au milieu de l'année. Il a implanté un modèle de jeu européen avec une ligne défensive élevée, permettant aux quatre premiers de tirer vraiment ensemble.

"Il y a beaucoup d'attention sur Gabriel Barbosa, le soi-disant" Gabigol ", il est cependant très gauche.

«À mon avis, la menace la plus dangereuse qu'ils ont est son partenaire en grève – Bruno Henrique. Il est plus complet, dribble comme un ailier et a la présence de l'avant-centre dans la surface de réparation. Il a participé à leurs trois buts contre Al Hilal d'Arabie saoudite en demi-finale.

"Si Virgil van dijk n’est pas en forme et que la défense de Liverpool est la pagaille contre Monterrey, alors Flamengo est dans le match."

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires en direct à venir sur notre réseau ce week-end …

Middlesbrough vs Stoke (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Everton vs Arsenal (samedi, 12h30) – talkSPORT

Aston Villa vs Southampton (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Cardiff vs Preston (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Manchester City vs Leicester (samedi, 17h30) – TalkSPORT

Liverpool vs Flamengo (samedi, 17h30) – talkSPORT 2

Sheffield Wednesday vs Bristol City (dimanche, 12h) – TalkSPORT

«Mais la grande question se pose à l'autre bout du terrain – Flamengo peut-il se défendre contre une attaque de Liverpool à pleine puissance?

"Comment la ligne défensive haute de Flamengo fera-t-elle face à la vitesse, au talent, à la qualité et à l'intensité auxquels ils n'ont jamais été confrontés jusqu'à présent? Il est à noter qu’ils ont eu du mal avec les équipes qui se battent contre eux.

«C'est le rêve de Flamengo. Ils signent toujours pour battre Liverpool lors de la finale de l'ancienne Coupe Intercontinentale en 1981. S'ils gagnent samedi, ils ne cesseront jamais de signer.

"Mais tout cela dépend de cette grande question – peuvent-ils se défendre contre Salah, Mane et Firmino?"

Écoutez les commentaires en direct de la finale de la Coupe du monde des clubs sur talkSPORT 2 ce samedi à 17h30.

. (tagsToTranslate) Premier League (t) Liverpool (t) Coupe du monde des clubs (t) Flamengo (t) Tim Vickery (t) Gabriel Barbosa (t) Bruno Henrique