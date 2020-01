Pourquoi Manchester United pourrait suivre le même chemin que Liverpool

Ils sont les plus féroces de leurs rivaux, mais leur fortune ne pourrait pas être plus contrastée en ce moment.

Liverpool a apparemment une avance inattaquable au sommet de la Premier League, avec les hommes de Jurgen Klopp à 14 points des adversaires les plus proches de Manchester City.

Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer est à un million de kilomètres de Liverpool

Un premier titre de champion en 30 ans est sûrement en vue, et Manchester United est introuvable.

En fait, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est incroyablement à 27 points derrière les géants du Merseyside au sommet.

Klopp continue de se renforcer à Anfield, alors qu’il semble que Solskjaer continue de marcher sur de la glace mince.

Mais même l’Allemand n’a pas connu les débuts les plus faciles – alors comment son homologue norvégien se compare-t-il à un moment similaire dans son mandat?

talkSPORT.com a jeté un coup d’œil à la façon dont les deux managers se sont comportés au cours de leurs 43 premiers matchs en charge (y compris les sorts de gardien) – les résultats sont pour le moins très intéressants.

LES PREMIERS JOURS

Lorsque Klopp a été nommé pour la première fois en octobre 2015, il a rapidement éliminé le favori de Brendan Rodgers 3-5-2 et a installé son propre favori 4-2-3-1.

Klopp a testé une variété de formations au cours de ses premiers jours, mais il est apparu que le 4-2-3-1 est resté le plus en vue jusqu’à la fin de la saison 2015/16.

Il a certainement fallu un certain temps aux Reds pour maîtriser l’approche puissante de Klopp.

Les géants européens ont terminé la saison en huitième position après avoir remporté seulement 13 de leurs 30 matches de championnat dont Klopp était responsable.

Jurgen Klopp a pris la direction de Liverpool en octobre 2015

Les prouesses de l’Allemand dans les tournois à élimination directe ont également été démontrées lorsqu’il a mené les Reds à deux finales en Coupe de la Ligue et en Ligue Europa.

Solskjaer, d’autre part, a frappé le sol en courant après avoir été nommé patron de United en décembre 2015, battant un certain nombre de records en cours de route.

Le Norvégien a récolté le plus de points parmi les meilleurs gestionnaires de vol lors de ses 10 premiers matchs en charge, les Red Devils ayant également remporté huit matchs à l’extérieur consécutifs dans toutes les compétitions pour la première fois de leur histoire.

TRANSFERTS

L’été 2016 est le moment où les choses ont vraiment commencé à prendre forme pour Klopp.

Georginio Wijnaldum, Joel Matip, Loris Karius et Sadio Mane ont tous rejoint le club au cours de l’été.

L’ajout de Mane a résolu un trait clé que l’équipe avait auparavant manqué en attaque: la vitesse.

Klopp a utilisé un 4-3-3 pour faire face à Arsenal lors du premier match de la saison, ce qui est devenu sa formation de choix, avec Mane à droite, Philippe Coutinho à gauche et Roberto Firmino comme nouveau non de l’équipe. 9.

Les Reds ont insisté de manière agressive et efficace tout au long de la campagne, pleinement conscients que la défense de l’équipe était particulièrement médiocre – ce que Klopp a certainement abordé dans les années qui ont suivi.

Sadio Mane est l’un des joueurs les plus importants de Liverpool

Au total, Klopp a dépensé près de 70 millions de livres sterling au cours des périodes susmentionnées, tandis que Solskjaer a dépensé plus du double de ce chiffre (145 millions de livres sterling) pour Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Daniel James l’été dernier.

Le besoin de renforts défensifs était évident pour Solskjaer – une mauvaise fin de la campagne 2018/19 a vu les Red Devils expédier 13 buts lors de leurs six derniers matchs.

Tactiquement, Solskjaer a connu le succès dans les grands matchs contre Liverpool et le Paris Saint-Germain en employant une formation 3-5-2.

. ou concédants de licence

Ole Gunnar Solskjaer a connu de nombreux hauts et bas en tant que patron de United

Sous le norvégien, le succès qu’ils ont connu est venu de jouer sur le comptoir, de concéder le territoire et la possession – permettant ainsi à leurs attaquants de briser à grande vitesse derrière la défense de l’opposition.

Et même si cela a fonctionné contre ces grands clubs, la Premier League est une autre marmite de poisson et à de nombreuses reprises cette saison, des gens comme Marcus Rashford, Anthony Martial et James ont été frustrés, sans espace pour se heurter, contre un profond … défense de mensonge.

La titularisation de Solskjaer ne sera pas jugée par l’étrange résultat des «six grands», quelques matchs sélectionnés lorsque United est capable de jouer comme les outsiders avec du football purement contre-attaquant.

ENREGISTREMENT TÊTE À TÊTE

Fait intéressant, il n’y a guère de choix entre la paire après leurs 43 premiers matchs de haut niveau.

Alors que Klopp a dû attendre cinq matchs pour enregistrer sa première victoire en tant que patron de Liverpool au début de son mandat, Solskjaer est parti comme un train à vapeur remportant ses six premiers matches de championnat.

Il s’est finalement vu confier les rênes de façon permanente en mars dernier après une superbe période de trois mois en détention provisoire.

Lorsque Solskjaer a pris les commandes, United était sixième de la Premier League et 11 points du top quatre.

Mais ils n’ont enregistré qu’une seule défaite en 13 matches de championnat par la suite – à Arsenal – qui n’étaient que de deux points devant eux dans le dernier spot de qualification de la Ligue des champions.

Au total, Klopp a obtenu quatre points de plus que son homologue uni au cours de cette période, mais malheureusement, les choses ont évolué quelque peu différemment pour le norvégien depuis lors.

Pour le tableau complet des résultats, voir ci-dessous…

SOLSKJAER VS KLOPP

Solskjaer à Man Utd – P43, W21, D11, L11, F72, A50

Klopp à Liverpool – P43, W22, D12, L9, F87, A54

L’AVENIR

Plusieurs points d’interrogation subsistent quant à savoir si Solskjaer est la bonne personne pour diriger United à long terme.

Des victoires consécutives impressionnantes contre Tottenham et l’ennemi juré de Manchester City ont donné aux fans l’espoir de se diriger vers la fenêtre de transfert de ce mois-ci que le club se dirigeait à nouveau dans la bonne direction, mais les résultats ont baissé depuis lors.

D’un autre côté, les fans de Liverpool sont universellement derrière Klopp – qui a récemment signé un nouvel accord pour le garder à Anfield jusqu’à l’été 2024.

Klopp a fait un travail remarquable à Liverpool et semble prêt à les mener à un premier titre en 30 ans

À moins d’un effondrement incroyable, l’Allemand sera le premier patron de Liverpool à mener les Reds à un titre en 30 ans. Il sera gravé à jamais dans le folklore d’Anfield pour cet exploit.

Le favori de United, Solskjaer, a beaucoup de travail à faire s’il doit toujours être détenu dans la même classe de gestion que Klopp.

Reste à savoir s’il peut le faire à Manchester United.

