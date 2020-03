Pourquoi Marshawn Lynch est un excellent choix en tant que conférencier diplômé de Princeton

Beaucoup de fans de la NFL seraient ravis d’avoir la chance d’écouter un discours du porteur de ballon Marshawn Lynch. C’est exactement ce que les seniors de l’Université de Princeton reçoivent pour leur journée de classe annuelle. Le 25 février, l’école a annoncé Lynch comme conférencier, tout en citant son travail hors du terrain dans les domaines de la justice sociale et des services communautaires.

Une semaine plus tard, plusieurs étudiants de Princeton ont écrit un éditorial dans le journal de l’école critiquant la décision:

Nous souhaitons exprimer nos réflexions sur le choix de l’orateur de Class Day pour 2020 et proposer des améliorations qui pourraient être apportées au processus de sélection des orateurs. En tant que personnes âgées, nous attendions avec impatience l’annonce du conférencier depuis des mois. Beaucoup d’entre nous ont été déçus lorsque nous avons vu que le conférencier de cette année devait être Marshawn Lynch, principalement parce que nous ne nous sentions pas inclus dans le processus par lequel ce conférencier a été nommé et finalement sélectionné.

La lettre poursuit en mentionnant que de nombreux étudiants de Princeton ne savaient pas qui était Lynch et qu’ils ne se sentaient pas inclus dans le processus de sélection. Ils ont également critiqué la célèbre réponse de Lynch «Je suis juste ici, donc je ne serai pas condamné à une amende», a-t-il répondu à chaque question lors de la journée des médias du Super Bowl 49. Mais le personnage de Lynch va bien au-delà.

Bien qu’il soit vrai que Lynch n’a pas de lien spécifique avec Princeton, ou qu’il n’a pas toujours été le plus bavard avec les journalistes, il a donné d’excellents conseils de vie qui bénéficieraient aux personnes âgées diplômées. Jetons un œil à la sagesse du mode Bête au fil des ans.

Soyez intelligent avec votre argent

À la fin de décembre, Lynch, 33 ans, est sorti de sa retraite et a signé un contrat avec les Seahawks pour les aider pendant leur course éliminatoire. Après la défaite de Seattle contre les Packers lors de la ronde divisionnaire, il a donné une leçon rapide aux jeunes joueurs:

C’est un moment vulnérable pour beaucoup de ces jeunes mecs. Ils ont besoin de prendre soin de leur poulet, tu me sens? Si c’était moi, ou si j’avais eu l’occasion de faire savoir quelque chose à ces petits jeunes (joueurs), je dirais “Prends soin de ton argent, Africain, parce que (explétif) ne dure pas éternellement.” Maintenant je ” J’ai été de l’autre côté de la retraite et c’est bien quand vous arrivez là-bas et que vous pouvez faire ce que vous voulez (explétif), donc je vous le dis tout de suite pendant que vous y êtes, prenez soin de votre du pain alors quand vous avez terminé, vous allez de l’avant et vous prenez soin de vous.

Le point de Lynch ici est simple: dépensez votre argent à bon escient, car vous ne pouvez pas jouer au football pour toujours. L’argent que vous gagnez du sport ne sera pas toujours le même non plus. Être financièrement intelligent avec votre argent est un bon conseil, que vous soyez un joueur de la NFL ou non. Cela ira loin lorsque vous prendrez votre retraite.

L’ancien enfant d’Oakland a grandi pour devenir une star de la NFL, et il n’était même pas connu pour avoir dépensé une grande partie de ses revenus de carrière.

Assurez-vous également que votre corps et votre esprit restent en bonne santé

Dans le même discours d’après-match, Lynch a ensuite parlé de la valeur de la santé physique et mentale:

Donc, pendant que vous y êtes en ce moment, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre poulet, prenez soin de vos mentaux. Parce que regardez, nous ne durons pas aussi longtemps. J’ai eu quelques joueurs avec qui j’ai joué et qui ne sont plus ici. Ils ne le sont plus. Alors commencez à prendre soin de tous vos mentaux, de tous vos corps et de tous vos poulets, alors quand vous êtes prêt à vous éloigner, vous vous éloignez et vous pouvez faire ce que vous voulez faire.

C’est important pour les joueurs de la NFL, qui se font battre tout au long de leur carrière, mais c’est aussi un message pour tout le monde. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre esprit. Garder ces trois personnes en bonne santé est essentiel pour vivre votre meilleure vie.

Rendre aux autres dans le besoin

Tout au long de sa carrière, Lynch a été considéré comme un excellent coéquipier qui n’hésite pas à aider ceux qui en ont besoin. En tant que lycéen cassé, il a pris sa ligne offensive à Sizzler après son dernier match en tant que senior. Il a également donné des cadeaux extravagants à ses coéquipiers de la NFL.

La générosité s’étend également aux étrangers. Il a donné une fois 500 $ à un employé de McDonald’s qui aimait les chaussures de Lynch.

“Si vous voulez vraiment acheter ces chaussures, voici de l’argent pour vous les procurer”, a déclaré Lynch à l’employé. «Mon travail consiste à continuer de vous voir grandir.»

Son travail avec sa Fam 1st Family Foundation dans sa ville natale d’Oakland, en Californie, a eu un impact sur les jeunes depuis des années.

«Nous essayons simplement de responsabiliser nos jeunes du centre-ville», a expliqué Lynch dans un profil 2014 SB Nation de sa fondation. «Pas seulement dans notre communauté, mais dans les communautés du monde entier. Nous adoptons l’approche avec … notre fondation avec juste donner la meilleure opportunité, mettre notre meilleur pied en avant en essayant de redonner à notre communauté, de donner des opportunités à ces enfants qu’ils n’ont pas. L’occasion pour eux de nous voir est vraiment énorme. »

Lorsqu’il était avec les Raiders en 2018, la fondation a parrainé un concert qui exigeait que les participants soient enregistrés pour voter pour y assister. La même année, il a accueilli 25 enfants à Londres lorsque son équipe a joué à Seattle au stade de Wembley. Les Raiders l’ont nominé pour le prix de l’homme de l’année Walter Payton en 2018, qui est décerné aux joueurs actifs dans le service communautaire hors du terrain.

Soyez émotionnellement présent pour les autres

Lynch accorde de la valeur aux petites choses, comme saluer le coordinateur défensif des Seahawks Ken Norton, Jr. à l’aéroport après avoir perdu un être cher:

Peu connu: quand Ken Norton Jr. est revenu à Seattle l’année dernière. après la mort de son père, un joueur l’a rencontré à l’aéroport pour soutenir – Marshawn Lynch.

– Armando Salguero (@ArmandoSalguero) 28 janvier 2015

Le geste a apparemment fait pleurer l’entraîneur, selon un profil ESPN sur Lynch de 2018.

“Il voulait aller s’asseoir avec Ken et le réconforter jusqu’à ce qu’il monte dans l’avion”, a déclaré Sherman Smith, l’entraîneur de Lynch à l’époque. «C’est le genre de gars qu’il était. Il pensait toujours aux autres. Il a quitté notre réunion et s’est rendu à l’aéroport, et Ken Norton, Jr. vous a dit combien cela signifiait pour lui que Marshawn ferait cela. »

Lynch est également resté à Dallas avec Ricardo Lockette après que l’ancien receveur des Seahawks a subi une blessure au cou mettant fin à sa carrière. La blessure s’est produite lors d’un match sur la route contre les Cowboys en 2015. Lynch n’est pas retourné à Seattle avec le reste de l’équipe, choisissant plutôt de réconforter Lockette.

“Nous étions là-bas avec Ricardo et tout était dans un mode triste”, a déclaré Earl Lockette, père, le père de Ricardo, via le Seattle Times. «Une infirmière arrive et dit:« Nous ne savons pas grand-chose sur le football, M. Lockette, mais il y a un gars à l’extérieur qui dit qu’il doit être ici. Il dit qu’il joue avec Ricardo, et son nom est Marshawn Lynch. »Je vais dans le hall, et Marshawn a ses valises. Il a dit: «Je savais que c’était plus que ce qu’ils m’ont dit quand je l’ai vu descendre. Je savais que c’était plus grave que cela et je ne pouvais pas le laisser ici. »

Les actions de Lynch sont un excellent exemple de la façon dont un peu de compassion pour les autres peut aller très loin.

C’est pourquoi Lynch est * exactement * le type de conférencier à avoir pour une promotion.

Il est vrai que Lynch n’a pas dit grand-chose aux journalistes dans le passé. Il a répondu par “merci d’avoir posé la question” à chaque question qui lui avait été posée après un match en 2014. Il a dit à Deion Sanders qu’il était “contre cette action, patron” en expliquant pourquoi il n’aime pas parler aux médias.

Mais il est clair que Lynch a beaucoup à dire lorsque vous écoutez attentivement.

Je comprends pourquoi certains étudiants de Princeton sont peut-être déconcertés par le choix d’avoir Lynch comme conférencier de la journée de classe, mais ne frappez pas Lynch avant d’avoir entendu son message. Je suppose qu’il vous donnera quelques conseils assez sages que vous pourrez utiliser à l’avenir.