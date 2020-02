Pourquoi Martin Braithwaite ne peut-il pas jouer la Ligue des champions avec Barcelone cette saison?

L’équipe du Barça a payé la clause du footballeur danois qui est déjà un nouveau joueur du FC Barcelone pour les quatre prochaines saisons, mais l’attaquant ne peut pas être inscrit dans cette édition de la Ligue des champions.

C’est officiel, Martin Braithwaite est le nouveau joueur du FC Barcelone pour les quatre prochaines saisons. L’attaquant danois vient renforcer l’attaque du Barça mais ne peut jouer qu’en Ligue et non en Ligue des champions.

La Liga autorise, conformément à l’article 124.3 du règlement, qu’un club puisse intégrer un joueur en dehors de la période du marché des transferts lorsqu’il est crédité qu’un footballeur de l’équipe partira pour une période supérieure à cinq mois. Ousmane Dembélé sera absent du terrain pendant six mois et la Liga a permis au FC Barcelone de supprimer sa carte et d’enregistrer un autre joueur à sa place.

Cependant, cela ne se produit pas en Ligue des champions. La date limite pour inscrire de nouveaux joueurs a été clôturée le 1er février et tout club souhaitant modifier sa liste par rapport à la liste présentée au mois de septembre avant le début de la compétition. Les exceptions ne sont pas autorisées en Ligue des champions, donc Braithwaite devra attendre la saison prochaine pour jouer la compétition européenne.

L’attaquant danois, qui était un souhait exprès de Quique Setién, sera présenté cet après-midi. Le prochain match de Barcelone aura lieu samedi contre Eibar, on verra si l’entraîneur cantabrique lui donne ses premières minutes ou il faudra attendre de le voir jouer avec le maillot du Barça.

