Pourquoi Mohamed Salah est presque certain de marquer contre Bournemouth malgré un seul but lors de ses cinq dernières apparitions à Liverpool

Pour la première fois depuis toujours, Liverpool commence à paraître vulnérable.

Ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues, dont une sortie de la FA Cup aux mains de Chelsea mardi.

Liverpool traverse une ornière en ce moment

Les Reds ont également subi leur première défaite en Premier League de la saison avec une performance terrible contre Watford la semaine dernière, s’inclinant 3-0 à Vicarage Road.

Liverpool compte encore 22 points d’avance sur le sommet mais doit rebondir quand il divertira Bournemouth samedi midi.

Un bon résultat serait la préparation idéale pour leur match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’Atletico Madrid mercredi, au cours duquel Liverpool doit combler un déficit d’un but pour remporter le match nul.

Vous pouvez écouter le commentaire complet de Liverpool vs Bournemouth LIVE sur talkSPORT, coup d’envoi 12h30

Liverpool a perdu son avantage – les experts de TalkSPORT discutent du coup sûr des Reds après la pause

Le manager Jurgen Klopp voudra donc un départ rapide de son côté pour tenter de faire exploser les cerises menacées de relégation à Anfield.

Cependant, les buts ont été difficiles à atteindre ces dernières semaines, Liverpool n’ayant marqué qu’une seule fois lors de ses quatre derniers matches – ce qui est très inhabituel pour une équipe avec l’une des attaques les plus meurtrières du football mondial.

Mohamed Salah est le meilleur buteur de Liverpool mais a été loin d’être prolifique cette saison avec 19 buts toutes compétitions confondues.

Il n’a eu qu’une seule frappe lors de ses cinq dernières sorties pour son club, mais il y a une statistique qui suggère qu’il sera inscrit sur la feuille de match contre Bournemouth.

Salah espère remplir ses bottes à Bournemouth comme il le fait habituellement

L’Égyptien a marqué lors des cinq matches de Premier League contre les hommes d’Eddie Howe, totalisant sept au total.

Sa première rencontre contre Bournemouth lui a valu la troisième place de Liverpool lors d’une victoire 4-0 au Vitality Stadium en décembre 2017.

Dans le match retour, Salah est rentré à la maison un superbe centre Trent Alexander-Arnold alors que Liverpool a perdu 3-0 à Anfield en avril 2018.

En 2018/19, Salah a réussi un magnifique coup du chapeau alors que Liverpool a manqué les vainqueurs 4-0 à Bournemouth pour une deuxième saison consécutive avant d’en obtenir un à Anfield lorsqu’il a bouclé un magnifique mouvement fluide alors que les Reds gagnaient 3-0.

La meilleure performance de Salah contre Bournemouth lui a permis de réaliser un brillant triplé la saison dernière

Et plus tôt cette saison, Salah a clôturé un après-midi tranquille sur la côte sud avec le troisième but de la victoire 3-0 de Liverpool en décembre dernier.

Combien marquera Salah lors de sa sixième apparition en Premier League contre Bournemouth?

