Pourquoi Montverde est appelée la meilleure équipe de basket-ball du secondaire

Montverde Academy n’est pas l’équipe de basket-ball du secondaire qui joue sur les réseaux ESPN 15 fois cette saison. Ce n’est pas l’équipe composée du fils du plus grand athlète de sa génération et du fils de l’un des meilleurs gardes de tir de tous les temps. Mais alors que le Sierra Canyon de Los Angeles a suscité ce qui semble être un intérêt sans précédent pour une équipe de lycée cette saison, Montverde mène une discussion avec des enjeux encore plus importants.

Montverde est-elle la meilleure équipe de lycée jamais réunie? La question est ouvertement réfléchie par les médias traditionnels lors d’un début de saison invaincu qui a vu la centrale de préparation du centre de la Floride faire en sorte que certains des meilleurs programmes de lycée du pays ressemblent à des équipes JV.

L’entraîneur-chef Kevin Boyle sait à quoi ressemble le talent d’élite. L’athlète de 56 ans est venu à Montverde en 2011 après avoir remporté cinq championnats d’État du New Jersey à St. Patrick derrière des talents de la NBA comme Kyrie Irving, Michael Kidd-Gilchrist et Al Harrington. La liste de disciples de la NBA de Boyle s’est encore allongée à Montverde en tant qu’école préparatoire pouvant recruter partout dans le monde. Il a fait venir Ben Simmons d’Australie et R.J. Barrett du Canada, en plus d’entraîner D’Angelo Russell, Joel Embiid et une litanie de joueurs qui ont eu un impact majeur sur certains des plus grands programmes collégiaux de basket-ball du pays.

Montverde a remporté quatre championnats nationaux mythiques du secondaire depuis l’arrivée de Boyle. Dire que c’est sa meilleure équipe de Montverde est une déclaration chargée. Dire que le groupe de cette année est le meilleur que le lycée ait jamais vu est tout autre chose. Après avoir regardé la domination de Montverde au HoopHall Classic à Springfield, Massachusetts, cette semaine, il est facile de laisser libre cours à l’imagination.

C’est le cas de Montverde en tant qu’équipe secondaire la plus talentueuse de tous les temps.

La formation de Montverde regorge de talents et de profondeur NBA d’élite

Commençons ici: Montverde compte huit joueurs actuellement classés parmi les 65 meilleurs de leur classe de lycée, selon le dernier classement d’ESPN. Ce n’est pas normal.

Alignement et classement de Montverde Basketball

Joueur



Année de graduation



Rang de classe



Université













Joueur



Année de graduation



Rang de classe



Université















Cade Cunningham



2020



2



État de l’Oklahoma











Scottie Barnes



2020



8



Florida State











Day’Ron Sharpe



2020



14



Caroline du Nord











Moses Moody



2020



38



Arkansas











Zeb Jackson



2020



65



Michigan











Langston Love



2021



25



Non engagé











Caleb Houstan



2022



4



Non engagé











Dariq Whitehead



2022



8



Non engagé

Au total, Montverde a cinq perspectives cinq étoiles dans l’équipe, dirigée par Cade Cunningham, le choix n ° 1 global prévu au repêchage de la NBA 2021 et potentiellement la meilleure perspective à long terme jouant au niveau secondaire aujourd’hui.

Cunningham est venu à Montverde de sa ville natale de Dallas avant son deuxième année. Initialement considéré comme une recrue cinq étoiles marginale comme une puissante aile 6’6, Cunningham est devenu un meneur de jeu avec une maîtrise totale du jeu à Montverde. À une époque où les manipulateurs de balles surdimensionnés comme Luka Doncic sont devenus l’archétype le plus précieux de la NBA, Cunningham est en passe d’être la prochaine grande chose après avoir passé une année à Oklahoma State où son frère est assistant.

Scottie Barnes serait la tête d’affiche de toute autre équipe. L’attaquant polyvalent 6’8 est considéré depuis des années comme l’un des meilleurs joueurs de sa catégorie. Il s’agit de sa première saison à Montverde après son transfert de l’école universitaire voisine de Fort Lauderdale. Barnes a déjà remporté trois médailles d’or dans le cadre du programme des jeunes de USA Basketball, jouissant de sa réputation d’attaquant moderne long et fort avec un énorme avantage défensif et une capacité de gestion des passes et des balles rares pour un joueur de sa taille et de son âge.

Cunningham et Barnes (qui est engagé dans l’État de Floride) se sentent déjà comme des verrous pour être parmi les 10 premiers choix de repêchage en 2021. Les sophomores Caleb Houstan et Dariq Whitehead pourraient être juste derrière eux dans le cadre de la première classe potentielle de préparation aux pros depuis 2005 devrait la NBA abolir la limite d’âge à temps pour le projet de 2022, comme cela a été spéculé.

Ce n’est pas seulement le talent brut qui rend Montverde si bon. C’est aussi la façon dont toutes les pièces s’emboîtent.

Le talent de Montverde se complète parfaitement

À Cunningham, Montverde a un grand et puissant initiateur offensif avec une grande vision de passe, une sensation avancée pour le jeu et une capacité de score à chaque fois qu’il en a besoin. À Barnes, Montverde a un attaquant défensif d’élite qui peut garder de façon crédible trois ou quatre positions. Ce qui fait monter Montverde au niveau suivant, c’est la façon dont tout le monde achète dans son rôle et complète les deux étoiles seniors aux deux extrémités.

Moses Moody pourrait être l’une des recrues les plus sous-estimées de la nation. Le garde de tir 6’6 est un tireur assommant et un défenseur de verrouillage qui est un match idéal à côté de Cunningham. La capacité de Moody à influencer le jeu sans avoir besoin du ballon dans ses mains est quelque chose que les équipes à tous les niveaux recherchent. Ne soyez pas surpris s’il devient un choix de première ronde au repêchage de la NBA après un an ou deux à l’Arkansas.

UNC souhaite avoir Day’Ron Sharpe en ce moment. Le grand homme senior a été transféré à Montverde cette année après s’être engagé auprès des Tar Heels en tant que l’un des meilleurs joueurs de l’État de Caroline du Nord. À 6’9 et 225 livres, Sharpe est un grand homme puissant qui peut courir le sol et est doté de mains douces à l’intérieur. Il devrait être un ajustement parfait dans le système de Roy Williams qui met l’accent sur l’écrasement du verre offensif et la course en transition. Il donne à Montverde plus de boeuf à l’intérieur contre des équipes avec des centres traditionnels.

On dirait que les équipes de la NBA vont aussi adorer Houstan un jour bientôt. Seul étudiant en deuxième année, Houstan a une combinaison rare de taille et de capacité de tir à 6’8. Avec un coup rapide et lisse, Houstan est un ajustement idéal pour le jeu moderne et devrait bénéficier d’avoir un accent supplémentaire sur le tir à un si jeune âge. Whitehead – dont le frère Tahir joue pour les Oakland Raiders – joue un rôle avec sa longueur et son athlétisme, tout comme Langston Love, un garde de tir junior de 6’4 qui peut marquer de différentes manières. Zeb Jackson, une recrue du Michigan, donne à l’équipe un garde de 6’3 sournois sur le banc.

Tous ces joueurs auraient pu être le grand homme sur le campus ailleurs. Au lieu de cela, ils s’entraînent quotidiennement et acceptent un rôle moindre dans une équipe extrêmement talentueuse. C’est en grande partie ce qui rend Montverde si spécial cette saison.

Montverde est-elle vraiment la meilleure équipe de basket-ball du secondaire?

Il est injuste de comparer Montverde à des lycées traditionnels qui ne recrutent pas au niveau national. Pourtant, le sujet de la meilleure équipe de lycée est rempli de nombreuses collections incroyables de talents.

Lawrence O, d’Indianapolis, avait Greg Oden et Mike Conley en 2006. Chino Hills, de Californie, avait les trois frères Ball et Onyeka Okongwu, un candidat potentiel parmi les 10 premiers au repêchage suivant, qui est actuellement en première année à l’USC. Les années 90 avaient une équipe du sud-ouest de Detroit avec Jalen Rose, Vashon Leonard et Howard Eisley, ainsi qu’une équipe d’Oak Hill avec Jerry Stackhouse, Jeff McGinnis, Mark Blount et la légende UVA Curtis Staples. Les années 80 avaient une équipe Dunbar Baltimore avec Mugsy Bouges, Reggie Lewis, Reggie Williams et David Wingate.

Bien sûr, Montverde avait également D’Angelo Russell et Ben Simmons dans la même équipe en 2014. La construction d’une centrale de l’école préparatoire est un tout autre jeu de balle.

En ce moment, Montverde fait exploser tous ceux qu’il joue, avec sa seule victoire à un chiffre face à son compatriote IMG basé en Floride. Le vrai test viendra du tournoi GEICO High Schools Nationals à New York. L’année dernière, Montverde a perdu un point en demi-finale contre IMG. L’alignement de Montverde de cette année a tellement plus de talent.

Que Montverde soit la meilleure équipe de lycée de tous les temps est presque un problème. Sans démarreur de moins de 6’6 et un groupe de recrues d’élite qui savent tous jouer ensemble, il semble déjà que cette équipe battreait de nombreux programmes de DI de haut niveau dans un affrontement en tête-à-tête. Pour l’instant, Montverde devra se contenter d’être la meilleure équipe du pays aujourd’hui. S’ils terminent le travail et gagnent un autre titre national mythique, ces débats peuvent commencer sérieusement.