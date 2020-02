Pourquoi nous voyons plus de meilleurs bouleversements d’image aux Oscars

“Ce n’est pas une blague, Moonlight a remporté le prix du meilleur film.”

En 2017, lorsque l’Académie a mélangé les enveloppes pour son plus grand prix, le producteur de La La Land, Jordan Horowitz, a dû à plusieurs reprises rassurer tout le monde – probablement même lui-même – que oui, cela se passait vraiment. Ce n’était pas une blague; Moonlight avait remporté le prix du meilleur film.

Ce fut une évolution incroyable, mais pas seulement à cause de la carte snafu. Moonlight était déjà loin; pour lui de gagner était choquant. La La Land est entré dans les Oscars 2017 en tant que mastodonte, ayant remporté la plupart des grands prix de guilde à l’approche de la cérémonie. Avec des cotes de paris de moins-450 pour remporter le trophée du meilleur film, il avait une probabilité de victoire implicite au nord de 80%, ce qui en fait un énorme favori. Le clair de lune, quant à lui, affichait une cote de plus de 430, pour une probabilité de victoire inférieure à 20%.

La victoire au clair de lune était stupéfiante pour d’autres raisons: c’était le premier gagnant du meilleur film à présenter un personnage principal LGBTQ. C’était le premier gagnant avec une distribution entièrement noire. Il a été le premier lauréat à mettre en évidence des Noirs, mais pas à propos du racisme. Et ce fut l’un des gagnants les moins rentables de tous les temps. Dans l’ensemble, la victoire de Moonlight est sans doute le plus grand bouleversement de l’histoire des Oscars.

L’année suivante, en 2018, un autre bouleversement s’est produit: The Shape of Water a gagné en tant qu’outsider étroit à Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Et l’année suivante, encore une fois: Green Book a battu Roma, le vainqueur présumé. Et l’année avant Moonlight, il y a eu un autre bouleversement, lorsque Spotlight a choqué The Revenant, un grand favori.

Meilleure cote de paris sur les images

Année



Paris favori



Chances



Probabilité implicite



Gagnant



Chances



Probabilité implicite













Année



Paris favori



Chances



Probabilité implicite



Gagnant



Chances



Probabilité implicite















2018



Roma



-155



60,8%



Livre vert



210



32,3%











2017



Trois panneaux d’affichage



103



49,3%



La forme de l’eau



167



37,5%











2016



La La Land



-450



81,8%



clair de lune



430



18,9%











2015



Le revenant



-250



71,4%



Projecteur



350



22,2%











2014



Birdman



-225



69,2%



Birdman



–



–











2013



12 ans d’esclavage



-500



83,3%



12 ans d’esclavage



–



–











2012



Argo



-833



89,3%



Argo



–



–











2011



L’artiste



-1200



92,3%



L’artiste



–



–











2010



Le discours du roi



-600



85,7%



Le discours du roi



–



–











2009



The Hurt Locker



-135



57,4%



The Hurt Locker



–



–

Le tableau ci-dessus montre les 10 derniers favoris et gagnants du meilleur film. Au cours des six années précédant 2016, le favori du meilleur film a remporté le trophée (selon les cotes de Sports Odds Checker). Ensuite, le chaos: quatre bouleversements consécutifs. Après des années de craie, le prix du meilleur film de l’Académie est aussi prévisible que les caucus de l’Iowa. Que se passe-t-il qui rend l’honneur le plus prestigieux du cinéma si difficile à prévoir?

Une explication pourrait être le passage à un champ élargi de nominés pour le meilleur film et un vote préférentiel avant les Oscars en 2010 (pour l’année 2009 dans les films). Au lieu de nommer cinq films et de choisir celui qui a le plus de votes, l’Académie nomme jusqu’à 10 films pour le meilleur film. Ils utilisent ensuite une forme de vote à écoulement instantané où le film avec le moins de votes est éliminé, et ces votes sont redistribués sur le film que ses électeurs ont classé deuxième. Répétez le processus jusqu’à ce qu’un film franchisse le seuil de 50 pour cent, et l’Académie a son plus récent meilleur film.

Beaucoup disent que ce processus récompense le film “le moins détesté” ou “le plus aimé” – un film avec un large consensus, mais pas nécessairement une tonne de grands fans. C’est peut-être la raison pour laquelle les trophées du meilleur film et du meilleur réalisateur ont divergé si fréquemment ces dernières années. En 2013, Argo a remporté le prix du meilleur film sans que le réalisateur Ben Affleck n’ait même été nominé pour le prix du réalisateur, et les deux ont eu des gagnants différents pour 2014, 2016, 2017 et 2019. Ces deux prix n’ont été divisés que 26 fois en 91 ans, et pourtant cinq de ces divisions se sont produites au cours des sept derniers concours.

Mais le scrutin préférentiel peut-il expliquer les bouleversements? Le nouveau système de vote a été mis en place pour les prix de 2010, et le prix du meilleur film n’a pas déraillé avant 2016. Si ce changement dans la procédure de vote a eu un impact significatif sur les résultats, il n’est devenu clair qu’après six concours. passé.

Peut-être que les électeurs eux-mêmes, et non la méthode de vote, ont le plus grand impact. À la suite du récit #OscarsSoWhite lors de la cérémonie de 2016, lorsque les 20 nominations intérimaires ont été attribuées à des acteurs blancs, l’Académie a travaillé pour refondre ses membres. Depuis lors, le nombre d’adhérents à l’Académie a augmenté de 35%, avec une concentration sur les personnes de couleur et les femmes. Il ne serait pas surprenant que cette augmentation du nombre de membres ait eu un impact important sur le vote, ce que beaucoup pensaient lorsque Moonlight a gagné.

Cependant, malgré ses efforts, l’Académie est toujours à 84% blanche et 68% masculine et a un âge moyen à la fin des années 50 ou au début des années 60, selon une analyse du Hollywood Reporter. Comme April Reign, l’avocat de la diversité qui a créé le hashtag #OscarsSoWhite, a déclaré à THR: “Cela se résume toujours à un concours de popularité parmi les hommes blancs plus âgés dans l’industrie cinématographique.”

La réponse peut impliquer une combinaison de facteurs, mais nous ne le saurons jamais avec certitude, car l’Académie ne publie aucune donnée de vote. Une chose est sûre, cependant: après quatre bouleversements consécutifs, aucun favori ne devrait se sentir en sécurité.

Cette année, 1917 est la préférée. Il a épongé certains des matériels les plus illustres de cette saison de récompenses, remportant le prix du meilleur film (ou l’équivalent approximatif) avec la Guilde des producteurs, la Guilde des réalisateurs, le BAFTA et les Golden Globes – et le film est prêt à balayer la plupart des Catégories techniques de l’Académie. En conséquence, il arrive dimanche avec une cote de moins 275 (par Bovada), ce qui implique une probabilité de victoire au nord de 70%.

Mais il n’a pas tout gagné. Parasite est au deuxième rang des cotes de paris (plus-300, pour une probabilité de victoire de 25%), avec des victoires au Writers Guild Award (pour le scénario original) et à la Screen Actors Guild (pour l’Ensemble) qui renforcent sa candidature. C’est un chéri critique qui a généré beaucoup de battage médiatique sur la meilleure image plus tôt dans l’année.

Et il était une fois… à Hollywood (plus 800, 11%) ne peut pas être compté. Il a remporté le Critics’s Choice Award et le Golden Globe de la meilleure comédie musicale ou comique. Hollywood compte 10 nominations au total, à égalité avec 1917 et l’Irlandais pour la deuxième place (Joker en a 11). Brad Pitt est un grand favori pour le meilleur acteur de soutien, et Leonardo DiCaprio est nominé pour le meilleur acteur. Il pourrait également combattre Parasite dans la catégorie Scénario original – Hollywood n’a pas été nominé pour le prix WGA parce que Quentin Tarantino n’est pas membre de la guilde (grâce à une querelle vieille de plusieurs décennies sur son crédit d’écriture pour Natural Born Killers de 1994). Si Hollywood avait participé aux WGA, il aurait peut-être gagné, ce qui aurait fait du film un concurrent sérieux pour le meilleur film.

Vous avez du mal à suivre tout ça? Voici votre aide-mémoire pour savoir comment les principales récompenses se sont déroulées cette année:

Mais lequel de ces prix importe le plus lorsqu’il s’agit de prédire le meilleur film? Ils ne sont certainement pas créés égaux – voici comment les diverses récompenses majeures ont réussi à établir une corrélation avec le meilleur film à l’ère du scrutin préférentiel, avec les films oscarisés en vert:

Au cours des 10 derniers concours, la PGA a été le meilleur prédicteur, choisissant huit des 11 gagnants (en comptant cette égalité en 2013) des gagnants, soit 73%. C’est logique. La PGA est la seule récompense majeure à utiliser un bulletin de vote préférentiel similaire à celui utilisé par l’Académie, et la guilde compte environ le même nombre de membres que l’Académie (environ 8000, bien que seule une petite fraction se chevauche dans l’adhésion). Pendant ce temps, le prix DGA est passé de 6 pour 10, à égalité avec le trophée Choix des critiques – mais c’est aussi un prix pour la meilleure réalisation, pas pour l’image, et il a été excellent pour prédire le prix du directeur de l’Académie (9 pour 10, avec pour seule miss Argo, qui n’a pas été nominé aux Oscars). Que 1917 a les deux est un bon signe, et le BAFTA (5 pour 10) est la cerise sur le gâteau, même si les Britanniques ont eu tort cinq années de suite.

Les victoires des parasites, en revanche, sont beaucoup moins impressionnantes. Le prix SAG n’a touché que quatre fois, et la WGA est partout. Mais ces deux ensemble pourraient signifier quelque chose: le dernier film qui a remporté les deux était Spotlight, et il a remporté le prix du meilleur film. SAG a également correctement prédit certains bouleversements historiques, notamment Crash en 2006 et Shakespeare in Love en 1999. Les acteurs constituent de loin la plus grande branche de l’Académie, et les écrivains sont un autre morceau important. Si Parasite a un soutien écrasant de ces deux circonscriptions, il pourrait remporter le trophée. Mais c’est un gros si – Parasite n’a pas de nominations individuelles et un film en langue étrangère n’a jamais remporté le prix du meilleur film.

Pendant ce temps, le triomphe du Golden Globe d’Hollywood ne signifie pas grand-chose que seulement deux des 10 derniers gagnants de la comédie musicale ou de la comédie ont remporté le premier Oscar, mais son prix Critics’s Choice le met en lice. Ce prix a été décerné au meilleur film six fois sur 10, à égalité au deuxième rang avec la DGA. Comment cela aurait pu se passer aux WGA est le grand mystère là-bas.

Et pourtant, il y a d’autres facteurs à considérer. Le premier est l’absence de nomination pour le montage de films en 1917. Au cours des 40 dernières années, 39 gagnants du meilleur film ont été nominés dans cette catégorie. Cependant, cette faille est peut-être la moins inquiétante des préoccupations de 1917, car le seul film qui a remporté sans nomination d’édition était Birdman ou (La vertu inattendue de l’ignorance), qui partage un style visuel unique avec 1917. Le chef-d’œuvre technique de Sam Mendes était jamais positionné pour recevoir une nomination d’édition en premier lieu.

1917 n’est également nominé pour aucune catégorie d’acteur. Il n’a pas non plus été nominé aux SAG Awards. S’il devait remporter le prix du meilleur film, ce serait le premier film à le faire sans nomination d’acteur depuis Slumdog Millionaire en 2009. Et puisque les acteurs constituent le plus gros morceau de l’Académie, c’est un obstacle énorme à surmonter.

De plus, 1917 était en retard sur les lieux. Ce serait la première sortie de Noël à remporter le prix du meilleur film depuis Slumdog Millionaire, et cette année, les Oscars ont été déplacés dans le calendrier par rapport à leur date habituelle de fin février. Mais de quelle façon cela coupe-t-il? La piste réduite signifie-t-elle que les électeurs ne fusionneront pas vers 1917 ou qu’ils n’ont pas eu assez de temps pour en avoir assez? La fatigue semblait être un facteur dans la perte de La La Land il y a trois ans.

Parasite a également remporté le prix Palme d’Or de Cannes. Bien que cette distinction ne soit généralement pas très prédictive du meilleur film, elle met en évidence un autre défaut dans la candidature du meilleur film de 1917: elle n’a pas été présentée en avant-première dans un grand festival du film. Depuis la victoire de The Departed en 2007, chaque lauréat du prix du meilleur film a fait sa première dans l’un des quatre festivals de cinéma: Cannes, le Festival du film de Venise, le Telluride Film Festival ou le Toronto International Film Festival. Parasite a fait sa première à Cannes, tout comme Hollywood. Mais 1917 a fait sa première au Royal Command Film Performance, un événement caritatif auquel a assisté la famille royale britannique. Le dernier gagnant du meilleur film à y avoir été présenté était Titanic en 1997. Cette tendance de festival semble que cela pourrait être une coïncidence, mais c’est certainement bizarre.

Il n’y a pas de sauce secrète qui vous permettra de battre Vegas ou d’obtenir un avantage dans la piscine des Oscars de votre bureau. Coupez tout le bruit et il est clair que chaque concurrent a ses défauts. Alors, quel film va gagner? Est-ce que 1917 gagnera malgré peu d’attention des ailes d’acteur et d’écrivain de l’Académie? Parasite peut-il devenir le premier film en langue étrangère à gagner un an seulement après que Roma n’a pas réussi à le faire? Hollywood devrait-il être compté après avoir échoué lors de la saison des récompenses pré-Oscars? Ou un autre des neuf films nominés nous choquera-t-il tous?

Compte tenu de l’histoire récente, tout ce dont je suis sûr, c’est que je ne suis sûr de rien.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer