Pourquoi pas pour la ligue biélorusse?

Le monde du football est complètement paralysé … du moins, semble-t-il. Les ligues majeures d’Europe ont dû rompre en raison de l’évolution et de la propagation rapides des coronavirus Dans chaque pays, bien qu’il y ait encore une compétition qui ne s’est pas encore arrêtée, elle est toujours en cours. La Vysheyshaya Liga, la concurrence intérieure des Biélorusse, Le tournoi se poursuit normalement, bien que la pandémie y ait déjà son impact. Mais pourquoi? Pourquoi la ligue biélorusse continue-t-elle de jouer si le 54 ligues de l’UEFA avez-vous dû reporter vos tournois?

Dans Biélorusse il semble que la crise de coronavirus il n’est pas arrivé. Les gens marchent encore dans les rues du pays, les établissements sont ouverts, ainsi que les écoles, les centres commerciaux, le métro ou les stades de football. Les grandes compétitions sportives biélorusses, comme le handball ou le hockey sur glace et où le football est inclus, continuent comme d’habitude.

En fait, le président biélorusse, Alexander Lukashenko a exprimé des recommandations surprenantes à ses citoyens contre le virus: «Ils doivent se laver les mains avec de la vodka et boire également 40 ou 50 millilitres chaque jour.ainsi que d’aller au sauna deux ou trois fois par semaine. Les gens travaillent avec des tracteurs et personne ne parle du virus. Les tracteurs les soigneront, car le champ guérit tout.

Dans Biélorussie le nombre officiel de personnes infectées par le coronavirus reflète encore moins de 100 personnes infectées et aucun décès à la suite de la pandémie, donc aucune mesure plus sévère n’a été prise. «Nous savons qu’il n’est pas facile de jouer maintenant, mais nous devons être des professionnels sachant même que nous pouvons être en danger. Avant chaque match, nous devons passer plusieurs tests pour le coronavirus et ils prennent notre température tous les deux jours«, Affirme-t-il dans des déclarations pour Marca Elis Bakaj, du Dynamo Brest Biélorusse.

Apparemment, étant donné la pénurie de football en direct en Europe de l’Est, des pays comme Russie, Ukraine, Israël, Serbie ou Croatie ils acquièrent des droits de télévision sur le championnat de Biélorussie, une situation sans précédent pour l’organisme et qui rapportera des revenus financiers et nominatifs positifs pour les clubs et les joueurs. Quatre équipes mènent la Premier League biélorusse après les deux premiers jours avec des victoires: Minsk, Energetyk-BGU, Isloch et Torpedo BelAZ.

Malgré cela, il est surprenant que Biélorussie ne plus agir face à la pandémie avec les précédents actuels à travers le monde et avec la mémoire que recèle le pays de la dernière catastrophe: Tchernobyl. En fait, le gouvernement biélorusse poursuit sa journée de célébration un défilé national le prochain 9 mai en l’honneur de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale.