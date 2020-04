Pourquoi Ron Swanson est l’un des meilleurs personnages télévisés du siècle – comme l’explique Nick Offerman

Mars est un mois pour les parenthèses, donc cette semaine sur The Ringer, nous accueillons les meilleurs personnages télévisés du siècle – une compétition expansive, obsessionnelle et étonnamment chargée pour déterminer la meilleure personnalité télévisuelle fictive des 20 dernières années. Pour aider le public à prendre des décisions de vote éclairées, The Ringer a contacté certaines des personnes qui connaissent le mieux ces personnages: les acteurs qui les ont joués. Revenez tout au long de la semaine pour plus d’interviews et assurez-vous de voter pour les meilleurs personnages télévisés du siècle ici.

Ron Swanson était un homme de la Renaissance moderne. Bien sûr, il a passé une grande partie de sa journée de travail sur les parcs et les loisirs à essayer de minimiser l’empreinte oppressive du gouvernement local en appliquant ses tendances libertaires de l’intérieur du ventre de la bête politique américaine, mais il avait également un large éventail de passions personnelles. Entre autres choses, il était un maître artisan et un amateur de plein air, un musicien accompli et un gourmand sans vergogne, et un innovateur qui a imaginé de délicieuses (si spécifiques) directives d’auto-assistance sous forme pyramidale pratique.

Comme le personnage qu’il a joué sur les sept saisons de la série, Nick Offerman a également une foule d’intérêts disparates, dont certains se chevauchent avec ceux de Ron – bien que, comme il l’explique souvent aux fans, il n’est pas réellement Ron – et beaucoup d’entre nous discuté au cours d’une longue conversation récente. Tout en se mettant en quarantaine dans nos maisons respectives, nous avons discuté d’énigmes, de livres, de travail du bois, de suralimentation sur le plateau et, plus particulièrement, de son mariage avec «Mike Trout de la comédie télévisée». Nous avons également parlé un peu de Ron, qui a vaincu Gob Bluth malgré quelques manigances sur Internet pour passer au Sweet 16.

Avant d’entrer dans Ron, c’est évidemment un moment fou en ce moment. Que faites-vous pour rester occupé?

Ma femme [Megan Mullally] et moi, nous avons la chance de travailler en tant qu’artistes, que ce soit des artistes en tournée ou évidemment des acteurs, et nos emplois nous emmènent partout dans le monde, ce qui est très amusant si vous aimez voyager, ce que nous faisons. Pour cette raison, lorsque nous parvenons à obtenir des vacances, la destination la plus exotique de notre vie est en fait de rester à la maison et d’essayer d’atteindre une sorte de régularité banale. En fait, nous n’avons fait qu’un mois de ce choix en janvier. Ceci est notre confiture. Nous sommes bien équipés. Nous faisons beaucoup de puzzles.

J’ai également rapidement évolué vers la folie des puzzles. Sur quoi travailles-tu?

Il y a cette grande entreprise de Boulder appelée Liberty Puzzles. Ils font ces puzzles de contreplaqué découpés au laser vraiment exquis qui sont juste une joie à manipuler et à travailler. Au fil des ans, nous en avons constitué une collection. Nous allons en fait les démonter et les recomposer. Ils sont si agréables.

Lisez-vous quelque chose?

En ce moment, je lis un livre qui m’a été donné par un fermier que j’ai rencontré en Écosse et qui sort cette année et qui s’appelle Native. J’aime beaucoup l’écriture agraire. Je viens d’une famille d’agriculteurs de l’Illinois. Cette année, j’ai quelques livres audio que j’ai enregistrés de mon écrivain préféré, Wendell Berry, qui est un agraire du Kentucky et à mon avis notre plus grand écrivain vivant.

Grâce à mon amour pour Wendell, j’ai découvert un berger en Angleterre nommé James Rebanks, qui a un grand livre intitulé The Shepherd’s Life. Je suis devenu ami avec James et je lui rendais visite et nous sommes allés rendre visite à cet autre fermier à Galloway, en Écosse. Son nom est Patrick Laurie et il m’a envoyé ses galères. Son livre sort momentanément. C’est tout simplement merveilleux, surtout maintenant pour les personnes séquestrées dans tout type d’espace ou de zone urbaine à distance claustrophobe. Ce ne sont que des livres sur les hommes et les femmes qui adhèrent à la vénérable et ancienne tradition de maintenir une communion avec la nature et d’épouser un morceau de terre et / ou des troupeaux d’animaux et de cultures pour essayer de nourrir avec bienveillance leurs semblables tout en respectant ce que Mère Nature doit dire à ce sujet.

C’est une transition vraiment difficile – tout d’un coup, nous passons de l’écriture agraire à parler de Ron Swanson…

Nous y survivrons. Mais avant de le faire, je tiens à dire que je viens également de lire – J’ai cette nouvelle émission diffusée sur FX appelée Devs. Alex Garland est un cerveau étonnant. Je n’ai jamais travaillé avec quelqu’un de sa stature et de son sens aigu. L’une des choses qui est vraiment amusante, je trouve, si vous travaillez avec quelqu’un qui se trouve être aussi un romancier, je suis retourné lire The Beach pour la première fois, et maintenant je termine juste son deuxième roman, The Tesseract . Ce sont vraiment aussi très bien. C’est un formidable talent de fiction, un formidable talent de fiction. La lire me rend très reconnaissant qu’il ait eu envie de devenir cinéaste parce que sinon je n’aurais jamais pu le rencontrer et me lier d’amitié avec lui.

Les gens que vous rencontrez au cours de votre vie, juste d’après ce que vous m’avez dit jusqu’à présent dans cette conversation, sont fascinants.

Mes sujets d’enquête et de curiosité m’ont très bien traité. Je voulais être musicien. Je voulais être acteur. Je voulais être humoriste. Ce que j’ai appris, c’est que je ne suis pas Vonnegut ou, plus contemporain, un autre ami venu de ma curiosité est George Saunders. Je ne pourrais jamais écrire comme George. Mais je peux lire George à quelqu’un et ils me donneront un sandwich.

C’est un très bon compromis.

C’est bien de trouver votre appel.

Le but de toutes les interviews que nous faisons avec des acteurs cette semaine était de simplement avoir une conversation amusante sur leurs personnages les plus célèbres. J’ai l’impression que cela nous met beaucoup de pression.

Ouais. J’ai tendance à ignorer ces directives.

Bien. Même page. Alors pour Ron, quel a été ton épisode préféré pour le personnage?

Oh mec. C’est un peu comme aller dans le plus grand restaurant du monde et manger 21 plats et demander à quelqu’un de vous demander quelle est votre côte préférée. Mais j’ai une réponse. Je pense que l’épisode que j’ai eu à faire avec ma femme [who played] une de mes ex-épouses folles connue sous le nom de Tammy II. Le premier épisode avec elle a été écrit par Mike Scully et réalisé par Troy Miller appelé “Ron et Tammy”. Faire ça avec ma femme – qui est aussi mon héros et mon professeur, elle est comme un film de marche de Mel Brooks – n’était qu’un rêve absolu devenu réalité.

Parce que vous avez mentionné les 21 cours et qui était votre côte préférée, je suis toujours fasciné par les acteurs qui travaillent avec la nourriture. Évidemment, Ron avait un appétit vorace. Combien avez-vous mangé dans ces scènes?

Traditionnellement, en utilisant la magie d’Hollywood, un acteur, pour des raisons pratiques, doit faire semblant de manger. Si vous filmez une scène où vous mangez un hamburger ou une assiette de spaghettis, invariablement, selon le genre dans lequel vous travaillez, que ce soit une comédie télévisée ou un film de Francis Ford Coppola, il y a de fortes chances que vous fassiez un un grand nombre de prises de la scène dans laquelle vous mangez. Naturellement, comme vous pouvez l’imaginer, les premières prises sont délicieuses et édifiantes. Et puis, lorsque vous arrivez aux quatrième et cinquième, sans parler de la 24e ou 25e prise, tout à coup, une fourchette pleine de spaghettis est la dernière chose que vous souhaitez revoir.

Mais nous avions une sorte de norme en place avec Ron que nous voulions que Ron reste costaud. Mike Schur et Greg Daniels, les créateurs de l’émission, m’ont spécifiquement demandé de rester husky. Apparemment, lorsque The Office a été récupéré en Amérique, un groupe de castes a commencé à faire de l’aérobic, à se faire coiffer ou quelque chose comme ça, et ils sont devenus 40% moins Scranton. Et donc nos créateurs ont dit “S’il vous plaît ne faites pas ça. Nous avons mis cela dans une petite ville de l’Indiana pour une raison. Veuillez nous aider à maintenir cette intégrité. » Dans l’ensemble, j’ai pris beaucoup de plaisir à louper les crevettes enveloppées de bacon, les coupes de steak et les cheeseburgers.

La quantité de bacon et d’oeufs devant Ron, ou quand il regarde Le pont sur la rivière Kwai manger un steak et boire du scotch. C’est bon pour vous que vous deviez en manger un peu.

Il y a un grand chef, Fred Eric, qui a un grand restaurant à Los Angeles appelé Fred 62. Il est aussi ce styliste culinaire exquis. Et donc il serait à portée de main. Chaque fois que nous aurions ces scènes, nous aurions ce maître cuisinier là-bas avec un morceau de boeuf et une torche et comme un bol de beurre avec un pinceau. Habituellement, la nourriture prop est assise toute la journée. C’est dégueulasse et probablement même dangereux à manger. Mais nous avions ce lutteur spécial. Il aurait aussi bien pu me faire un massage des tissus profonds. C’était incroyablement agréable. J’ai eu de pire concerts.

Qu’avez-vous appris sur Ron en le jouant? Vous êtes un artisan extrêmement qualifié et vous avez votre magasin de bois, et je me demandais si c’était quelque chose qui avait été ajouté au personnage de Ron comme une extension de vous.

C’était. Alors que nous nous préparions à commencer le tournage de la série, les scénaristes parlaient aux acteurs et aux parties exigeantes de notre personnalité qu’ils pourraient balayer pour de l’or comique. Ils n’arrêtaient pas de m’appeler au téléphone, et je disais: «Attends, je dois fermer la scie à table dans ma boutique.» Finalement, ils ont dit: “Qu’est-ce que cette boutique?” Et j’ai dit: “Je suis menuisier. J’ai cette boutique. ” Ils sont venus directement dans ma boutique et ont dit: «C’est hilarant. Pouvons-nous faire de votre personnage un menuisier, parce que nous pensons que cette partie de votre vie pour laquelle vous avez tant de respect, nous pensons que cela fera rire les gens? J’ai dit OK. Je suis heureux d’être un clown et de jongler avec toutes les balles.

La question, ai-je appris quelque chose de Ron? Je devrais extrapoler rapidement à “Ai-je appris quelque chose des écrivains qui ont écrit Ron?” J’ai appris de cette brillante salle d’écrivains, de femmes et d’hommes, [who] a pris des parties de moi et les a secouées dans un shaker à martini et a versé un cocktail qui m’a en quelque sorte montré comment utiliser les parties de Ron qui étaient réelles, comme mon travail du bois, ma passion pour les dames qui ressemblent à Megan Mullally, mon amour de la nourriture, ma simplicité, ma personnalité taciturne. Ils m’ont montré comment utiliser ces ingrédients pour peut-être créer une vie plus fructueuse.

Quels sont vos personnages TV préférés?

Une raison me vient à l’esprit: Karen Walker, qui m’a beaucoup inspiré. Elle était sur un spectacle appelé Will et Grace. C’est drôle, personne ne m’accuse d’avoir exagéré ce pudding en particulier. C’est incontestable. Je suis marié au Mike Trout de la comédie télévisée. Je ne vois pas beaucoup de télé. Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag. Jodie Comer dans Killing Eve et Sandra Oh également. Ce sont des exemples contemporains de personnes au sommet de leur art. Ce sont ces performances qui me font désespérément espérer qu’ils m’appellent et me poursuivent de préférence à travers des bains centenaires à Budapest.

C’est un exemple très précis.

C’est. Je suis allé aux bains publics. C’est un endroit idéal pour une scène de poursuite. Très glissant.

Vous avez mentionné tous ces fantastiques acteurs féminins. Au premier tour, vous étiez opposé à celui que j’aime personnellement, Kim Wexler de Rhea Seehorn.

Ce spectacle est la plus grande chose qui se passe en ce moment. Elle est stupéfiante. Elle est une actrice de niveau Mount Rushmore. Megan et moi avons tous les deux commenté comment elle se démarque dans un casting de frappeurs absolus. Comme c’est toujours mon sentiment quand j’ai eu la chance d’être impliqué dans quelque chose comme ce dont nous parlons ici avec The Ringer, je suis juste reconnaissant d’avoir obtenu un emploi et si cela ne tenait qu’à moi et qu’il y avait un trophée à remettre, je n’hésiterais pas à le remettre à Rhea Seehorn. Il est stupide de considérer toute autre option.

Vous manquez quelque chose à propos de Ron?

Et bien certainement. Encore une fois, quand une grande écriture de comédie réussit, souvent le public pense qu’il n’y a aucun moyen que quelqu’un pense cela. Je me dispute avec des fans qui pensent que je suis Ron Swanson, que c’était mon idée, que j’étais ce personnage libertaire et que j’ai finalement obtenu un show. Non, les écrivains sont vraiment bons.

Dans les moments de, au sens figuré, du patinage artistique sur un spectacle de comédie comme ça, quand vous clouez votre pirouette, ou quels que soient vos mouvements, c’est à cause de cette écriture et de l’équipe derrière eux. C’est ce qui me manque. Je ne pourrais jamais écrire mon comportement quotidien et mes relations aussi habilement qu’une salle remplie des plus grands auteurs de comédie du monde. C’est précisément ce qui me manque chez Ron. Et plus généralement, mon équipe de baseball préférée est les Cubs de Chicago. Et si vous parlez à l’un d’eux en ce moment, ils diraient probablement: “Eh bien, le gang me manque un peu depuis 2016. C’était une très bonne année.” S’il vous arrive de gagner les World Series de quelque manière que ce soit qui vous concerne, vous seriez stupide de ne pas reconnaître ce qui est incroyablement chanceux. Il y a un élément de gagner à la loterie lorsque vous travaillez sur un spectacle comme Parks & Rec.

Y a-t-il quelque chose que vous changeriez chez lui?

Encore une fois, il n’est pas à moi. Ce n’est pas ma création. Quelque chose que j’ai appris de mes collaborateurs du théâtre de Chicago, j’avais une compagnie appelée Defiant Theatre, une des choses que j’ai apprises, c’est que je suis un très bon soldat. Je ne suis pas fait pour être le général. J’aime trouver un meilleur cerveau que le mien et dire: «Madame ou monsieur, je suis très bon avec une pelle. Si vous voulez me dire où creuser et à quelle profondeur, je viserai à vous impressionner par mon sens aigu de la bêche. » Donc, non, je suppose, est la réponse courte.

Alors qu’est-ce que tu en penses? Avons-nous fait plaisir?

Sûr. Quand je lis mes livres, j’ai dans ma tête cette idée sérieuse que je sauverai la planète avec chaque idée. Je dois continuer à me rappeler que je ne suis pas un universitaire, un journaliste ou un chercheur qui sauve la planète. Je suis un chanteur et un danseur. Un chanteur et un homme de danse. Je pense que lorsque les éditeurs disent des choses comme “Nous voulons que ce soit amusant”, je pense qu’ils parlent au genre d’invités qui iraient sur Letterman et se contenteraient de char parce qu’ils n’attaquent pas leur vie avec un sens de l’humour. Je dois. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez la main des cartes qui m’ont été distribuées, il vaut mieux avoir le sens de l’humour.

Cette interview a été révisée et condensée pour plus de clarté.