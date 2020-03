Pourquoi Ronaldinho – le grand libertin du football

Nous vivons une époque folle. Le football est suspendu dans le monde entier et Ronaldinho est en prison.

C’est assez symbolique que l’un des joueurs les plus joyeux de tous les temps soit enfermé alors qu’on nous a tous refusé la joie du football.

Quand quelqu’un transformera finalement la vie du Brésilien épris de fête en une série de films Netflix, il nous incitera probablement à réfléchir sur un personnage profondément imparfait.

Ronaldinho est actuellement derrière les barreaux, mais l’équipe de la prison est maintenant l’une des meilleures au monde

Et sa disparition du plus grand footballeur du monde au prisonnier 194 est, bien sûr, tragique.

Bien qu’il soit actuellement accusé d’utiliser un faux passeport pour tenter d’entrer au Paraguay, certains ont laissé entendre que sa vie depuis sa retraite en 2018 allait toujours dans cette direction.

Mais c’est cette même attitude libertine qui fait de lui le plus grand footballeur de tous les temps.

Beaucoup d’entre vous, j’en suis sûr, se seraient moqués du titre de cet article, alors abordons cela.

Mon père, qui a vécu beaucoup plus longtemps que moi parce que c’est comme ça que ça fonctionne, a toujours été inébranlable à ce sujet.

Pour lui, le plus grand joueur de tous les temps est Diego Maradona, et peu importe le nombre de statistiques que je lui lance, il me nivelle toujours avec ceci: «Tu ne l’as jamais vu jouer».

L’argentin emblématique est un autre individu compliqué, preuve que le génie a souvent un prix. Au risque de vous garder ici pendant des heures, nous n’entrerons pas dans le détail.

Maradona et Ronaldinho ont beaucoup en commun

Néanmoins, regarder du grand football est quelque chose que nous allons tous manquer au cours des prochaines semaines.

Pendant ce temps, Ronaldinho a apparemment marqué cinq et aidé six lors d’un match de prison causal avec ses codétenus – pourquoi n’était-ce pas à la télévision!?

Sérieusement, cela nous a rappelé que le regarder jouer était un privilège unique. Ça ne ressemblait pas vraiment à autre chose.

De son sourire contagieux à ces publicités emblématiques de Nike, il y avait un sentiment de plaisir au cœur de tout ce qu’il faisait.

Ronaldinho a amené la fête sur le terrain, le football était l’expression de soi. C’était comme si cela n’avait pas vraiment d’importance qu’il soit au camp de Nou ou sur une plage de Rio de Janeiro, l’attitude aurait été la même.

Le divertissement a toujours semblé être la priorité absolue, même au-dessus de la victoire, bien que sa capacité surnaturelle ait généralement entraîné les deux.

Alors que les habitudes ultra-professionnelles des meilleurs athlètes du monde sont bien documentées, Ronaldinho était tellement meilleur que tout le monde sans même essayer.

“Ronaldinho ne s’est entraîné aucun jour de la semaine et se présenterait un vendredi pour le match de samedi”, a déclaré Jerome Loy, coéquipier de Ronaldinho au PSG, en 2016.

Ronaldinho était juste meilleur que tout le monde sans essayer

Carlo Ancelotti, directeur de l’AC Milan lorsque la carrière de Ronaldinho a commencé à se détériorer, a déclaré un jour: «Le déclin de Ronaldinho ne m’a pas surpris. Sa condition physique a toujours été très précaire. Son talent n’a cependant jamais été remis en question. »

Le truc, c’est que pendant la majeure partie de sa carrière, le talent était suffisant.

Ronaldinho ne vous frappe pas comme quelqu’un qui aspirait à la grandeur, mais quelqu’un qui vient naturellement d’y arriver.

Il y a des histoires sur son arrivée à Barcelone, s’entraînant ivre et faisant la fête non-stop pendant son séjour à l’AC Milan.

Bien que le manque de professionnalisme explique pourquoi les choses se sont détériorées, il offre également un aperçu de sa motivation et met en évidence la taille de son cadeau.

Pourquoi vous embêter avec toutes ces choses ennuyeuses quand le football est censé être amusant? C’est précisément cette négligence qui l’a rendu si fascinant sur le terrain.

Ronaldinho a toujours aimé faire la fête

Pourtant, imaginez à quel point il aurait été bon s’il avait adopté la même routine d’entraînement que Cristiano Ronaldo, par exemple.

Ce qui nous ramène au débat GOAT. Le fait est que toute la discussion est imparfaite à moins que vous ne soyez d’accord sur ce que vous jugez.

Les statistiques sont une mesure utile pour analyser les performances, mais elles ne s’appliquent tout simplement pas à quelqu’un comme Ronaldinho. Vous deviez utiliser vos yeux.

Si vous avez cliqué sur cet article à la recherche d’une liste complète des meilleurs gardiens de but du football, je crains que vous ne soyez au mauvais endroit.

Tout ce qui n’a rien à voir avec le sport nous a tous amenés à penser ce que c’est de regarder le football – et, pour moi, c’est l’évasion.

Les spectacles transcendants de Lionel Messi et Ronaldo me manquent plus que leurs buts incessants.

Et personnellement, personne n’a capturé les choses que j’aime le plus dans le football que Ronaldinho, bien que Messi le dirige de près.

Ronaldinho était complètement magique, né avec la capacité de faire des choses que personne d’autre ne pouvait faire – et il les a faites parce que cela rendait les autres heureux. Comme quand il a musclé Phil Neville deux fois à Soccer Aid.

Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas atteint la grandeur aussi, avant que quiconque essaie de le réduire à un marchand de compétences. Je ne me souviens pas d’Adel Taarabt ou de Jay-Jay Okocha ayant remporté le Ballon d’Or.

Nous parlons de quelqu’un qui a absolument tout gagné au niveau national, international et individuel, mettant souvent en vedette le talisman.

Combien de Coupes du monde Messi et Ronaldo ont-ils gagnés?

Compte tenu de la triste fin de la vie de Ronaldinho en dehors du football, cela me fait mal de penser que nous nous souviendrons de lui comme d’une sorte de personnage tragique, alors que nous devrions vraiment le considérer comme le plus grand footballeur de tous les temps.

Surtout qu’il a fait tout ça sans même prendre le football au sérieux.

