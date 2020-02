Pourquoi Scott Cochran a vraiment quitté l’Alabama, Nick Saban pour la Géorgie

Pourquoi Scott Cochran a-t-il vraiment quitté l’Alabama et Nick Saban pour un poste de coordinateur des équipes spéciales en Géorgie? La réponse se résume à la croissance personnelle.

Récemment, l’analyste de football universitaire ESPN Kirk Herbstreit s’est assis avec Paul Finebaum, un initié d’ESPN, pour discuter de cette décision. À son avis, la décision était simplement le résultat de vouloir plus que le Crimson Tide n’était prêt à lui offrir.

“Je pense qu’une chose que les gens doivent garder à l’esprit, Scott a si bien fait de définir qui il est et quel est le programme de force de l’Alabama”, a-t-il déclaré.

“Ils sont sortis et ont recruté des joueurs de haut niveau et les ont amenés et une grande partie de leur développement est Scott Cochran.

“Dans son esprit, il voulait partir”, a poursuivi Herbstreit.

“Il a dit:” Je veux monter sur le terrain et entraîner “. Il semble que cela dure depuis un certain temps. Saban n’a pas nécessairement considéré cela comme une option. Il a dit “vous êtes super dans votre voie et nous préférons vous y garder”.

“Une fois que Kirby (Smart) est parti (Alabama), je pense que cela a mis les roues en mouvement même s’il a continué à faire du bon travail avec le programme de force et je pense qu’il cherchait un moyen de se rendre sur le terrain en tant qu’entraîneur et peut-être devenir un jour entraîneur-chef. »

La réalité est que si Cochran a jamais voulu être quelque chose de plus qu’un simple entraîneur de force et de conditionnement, un mouvement comme celui-ci était inévitable.

Personne ne devient entraîneur-chef, juste un gars de force et de conditionnement. À l’inverse, nous avons vu de nombreux exemples, tant au niveau collégial que professionnel, de gars qui deviennent entraîneurs-chefs après avoir été coordonnateurs d’équipes spéciales.

Au pire, il fournit au moins un point de départ pour de meilleures positions de coordinateur sur toute la ligne.

“Vous devez aller sur le terrain”, a poursuivi Herbstreit.

«Je pense que c’est l’un de ses objectifs. Quand il est allé à Saban et lui a fait savoir… vous savez que nous vous aimons et nous aimerions vous avoir ici, mais nous ne voulons pas vous retenir si c’est quelque chose que vous voulez faire. “

Herbstreit estime également que l’entraîneur-chef de Géorgie Kirby Smart et Cochran ont réfléchi à cette décision en termes de ce que cela signifiera pour les Bulldogs.

“Je pense que la chose la plus importante que vous devez réaliser, quand vous y regardez pour la première fois, vous pensez que Scott Cochran va emmener ce qu’il sait à Tuscaloosa à Athènes, mais non, Kirby a un entraîneur d’une grande force”, a-t-il déclaré.

«Je suis sûr que Kirby a un plan avec ce qu’il veut faire. La façon dont les équipes spéciales fonctionnaient (il y a 20-30 ans), les autres entraîneurs avaient des responsabilités d’équipes spéciales.

“Un entraîneur de position aurait une de ces équipes et c’est devenu une partie si importante du jeu de la NFL. Mais maintenant, le jeu collégial, où vous avez ces gars qui sont des coordinateurs d’équipes spéciales.

«Il étudie le cinéma 12 mois par an dans des équipes spéciales. Dans le jeu universitaire au cours des 5-6 dernières années, c’est très très différent. »

La réaction de Saban au départ de Cochran n’a pas été grande. Il lui aurait interdit de dire au revoir à l’un des joueurs et ne lui avait pas donné son aval particulièrement retentissant dans les médias.

La rupture était clairement taxée.

Cela tient sans doute en partie à la durée de la collaboration entre les deux. Cochran a été présent pour chacun des six championnats de Saban avec LSU et Alabama. C’est un long partenariat. Et pour en finir avec un gars qui va travailler pour un rival – cela entraîne naturellement des émotions négatives.

Cochran réussira-t-il finalement en Géorgie? Le temps nous le dira. Mais est-ce une décision qu’il a dû prendre s’il voulait grandir personnellement et professionnellement? Absolument.

En relation: Mike Krzyzewski réagit à la perte de Duke à Wake Forest