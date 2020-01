Pourquoi sommes-nous si obsédés par le retour de Brad et Jen?

Dimanche soir, il y a eu beaucoup de choses lors des Screen Actors Guild Awards à Los Angeles, mais une seule chose importante, une importation nationale semblait avoir lieu, et c’est Brad Pitt et Jennifer Aniston qui se touchent les mains.

Quelque part après sa victoire pour Male Actor dans un rôle de soutien pour Once Upon a Time à Hollywood et sa victoire pour Female Actor dans une série dramatique pour The Morning Show, les deux ont partagé un moment convivial dans les coulisses et Twitter s’est déchaîné.

La voici, souriante, confiante, se penchant pour une étreinte.

Le voici, mélancolique mais fringant, frôlant son poignet alors qu’elle se détourne pour son propre moment de triomphe professionnel.

C’est un ensemble d’images incroyable, mûr pour la projection.

Pour les observateurs de célébrités, les amateurs de potins ou même pour tous ceux qui ont atteint la majorité dans le monde, Brad et Jen occupent un espace étrange dans la conscience collective culturelle. Nous avons tous regardé leur parade nuptiale et leur mariage puis leur divorce dans les tabloïds il y a des années, et nous avons maintenant vu leur amitié naissante.

Nous sommes une génération qui a sombré joyeusement pour toujours, qui a grandi avec les fausses promesses de nombreuses comédies romantiques. Est-ce donc une telle surprise que beaucoup d’entre nous, bien qu’en sachant mieux, soient si investis dans la réconciliation de Brad et Jen? Toutes les histoires qui nous ont été racontées, que nous avons cru et intériorisées, ont été un bonheur romantique hétéronormatif. Il est logique que nous recherchions ouvertement une fin heureuse pour deux personnes qui semblent avoir traversé une tonne d’agitation personnelle et qui se sont en quelque sorte manifestées de l’autre côté.

Il y a une fin heureuse dans ces photos, mais la vraie beauté est que ce à quoi cela ressemble dépend de la perspective personnelle.

Peut-être que cette fin heureuse est l’espoir que Brad et Jen ravivent une romance. Ou que peut-être, après des années d’acrimonie et de trahison, les deux ex ont réussi à retrouver le chemin de l’admiration et de l’amitié. Ou peut-être que cela ressemble à une femme qui écarte un homme qui lui a fait du tort, quelqu’un qui n’a plus de regard vers le passé. C’est peut-être celui d’un homme qui regarde, mais qui pêche avec, ce qui aurait pu être.

D’une certaine manière, peu importe la réalité de la photo. Ce qui a captivé Internet (pendant un court instant au moins), c’est le mythe de Brad et Jen. Voici deux personnes qui, au fil des ans, ont trouvé le succès et (espérons-le) une certaine mesure de paix et de contentement. Ils ont réussi à ramener leur vie à un sommet. S’il y a de l’espoir pour Brad et Jen, il semble juste qu’il y ait de l’espoir pour le reste d’entre nous.

