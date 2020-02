Pourquoi «Sonic the Hedgehog» a échappé au cycle de l’indignation sur Internet

Depuis que vous avez demandé, je vais vous dire la meilleure partie du film Sonic the Hedgehog, selon à la fois le papa perplexe assis près de moi (il gloussa) et mon enfant de 6 ans assis juste à côté de moi (il a commencé à tamponner spontanément ).

Cela s’est produit lors du Barfight Honky-Tonk au ralenti, entrepris par Sonic (un hérisson spatial vif et rapide comme l’éclair introduit pour la première fois dans un jeu Sega Genesis rad 1991) et James Marsden (jouant un shérif du Montana avec un joli doofy) après un paquet de menace. les durs honky-tonk les accusent d’être des hipsters. (Je ne crois pas que le garçon de 6 ans ou son frère de 8 ans n’ait jamais entendu ce mot auparavant.) Cue le coup de poing, le nachos jette, les cascades de bière, le wedgie atomique, le plein- papier toilette du corps (Sonic est beaucoup plus rapide que tout le monde, d’où le slow-mo), le petit rire perplexe, le tamponnage. Pour la plupart du film, je ne pensais pas du tout aux dents de Sonic.

Vous vous souvenez peut-être que la première bande-annonce de Sonic the Hedgehog, sortie en avril 2019, a déclenché un barrage de dérision en ligne en raison des «dents humaines effrayantes» de Sonic. Cue les mèmes, le contenu joyeux (Vulture a interviewé un «dentiste hérisson» réel), l’indignation de superfan telle que la sortie de Sonic a été retardée de trois mois, de novembre 2019 à février 2020, pour permettre une refonte dentaire de dernière seconde dans un studio humiliant frais. (“Tout le monde chez Paramount & Sega est pleinement engagé à faire de ce personnage le MEILLEUR qu’il peut être”, a tweeté le premier réalisateur Jeff Fowler.) Quel fiasco. Chaque fois qu’un Internet outragé prend le contrôle d’un film à venir et parvient à dicter son ton, ses effets visuels, ou même son titre même (voir le récit édifiant 2006 Serpents dans un avion), ce film est voué à l’ignominie méga-flop, pas à mentionner encore plus d’indignation et de dérision.

Ouais, sauf que le Sonic, revu à la sueur, est sorti vendredi et a immédiatement encaissé 70 millions de dollars, un nouveau record de film de jeu vidéo. (Mangez-le, détective Pikachu.) Même les critiques étaient correctes: pendant un certain temps, le film a eu le meilleur score possible de Rotten Tomatoes. Mieux encore, les dents de Sonic étaient belles. Le film entier: aussi bien. Les enfants l’ont beaucoup apprécié; J’ai également beaucoup apprécié, car cela dissuade les enfants de démolir la maison pendant quelques heures. Je vous supplie de ne pas aller voir ça si vous n’avez pas de jeunes enfants à amuser / dissuader.

Pas de mendicité, mais respectez-vous. Il y a une faction jeune de mes collègues de Ringer qui semble aimer aller voir des films pour enfants ironiquement et / ou lapidés, y compris, par exemple, ce film de Peter Rabbit avec la scène controversée mettant en lumière l’allergie aux mûres du personnage de Domhnall Gleeson. (Richard Brody, du New Yorker, a écrit à ce sujet.) Donner à la fois de l’argent et du temps à un film pour enfants en tant que personne sans enfant est une énorme perte de temps, et vous en regretterez si vous vous trouvez un parent assiégé de jeunes les enfants avec, comme, beaucoup moins de temps à perdre, sérieusement.

Écoutez-moi maintenant et croyez-moi plus tard: n’allez pas voir Peter Rabbit si vous n’êtes pas obligé de le faire. Il en va de même pour Sonic the Hedgehog, mais comme les films de jeux vidéo sur les hérissons spatiaux ultra-rapides se lient d’amitié avec James Marsden, c’est le top cinq à coup sûr. Ce film n’est pas pour vous, ni vraiment pour la grande majorité des hordes Internet qui ont passé une grande partie de 2019 à le craboter si efficacement qu’elles l’ont effectivement réquisitionné. Ici, dans le Midwest hivernal – les enfants sont enfermés, les adultes attendent leur temps jusqu’à ce que Portrait of a Lady on Fire s’ouvre ailleurs qu’à New York et L.A. – Sonic est un mal nécessaire, quoique étonnamment agréable et tolérable. Restez en dehors de tout le monde.

Ce qui rend Sonic si agréable, c’est la présence toujours déconcertante de Jim Carrey, incarnant le méchant Dr Robotnik («C’est le méchant», mon fils de 6 ans a annoncé la première fois que Carrey apparaissait à l’écran) comme (je suis juste deviner ici) un hommage flamboyant à l’ancien bassiste d’Interpol Carlos D. (La tenue de fashionista noir de jais, la moustache, les gants d’ordinateur étranges, le smarm rampant.) Sonic, exprimé par le vétérinaire de Parks and Recreation Ben Schwartz, est un extraterrestre turbocompressé hérisson chassé pour ses superpuissances sur une luxuriante planète jungle évoquant 16 bits et élevé par un hibou sensible nommé Longclaw, qui lui donne un sac d’anneaux dorés à ouverture de portail interdimensionnel et se sacrifie à ces chasseurs pour que Sonic puisse s’échapper en milieu rural Montana, où il se sent seul et s’ennuie et finit par provoquer une énorme surtension qui attire l’attention à la fois du shérif doofy de Marsden et du supervillain fantôme du gouvernement de Carrey. Un road trip loufoque à San Francisco s’ensuit.

C’est toute l’intrigue que tout le monde peut supporter, mais il est vrai que tout cela a plus de sens que les deux derniers films que mes enfants ont vus au théâtre: Dolittle et The Rise of Skywalker. C’est aussi le sens que Carrey a fait dans un film depuis Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il passe une grande partie de son temps à l’écran à le brouiller dans un Knight Rider – via – The Matrix semi-camion plein de technologie méchante méchante, poussant son bassin méchamment vers la coupe profonde psychopop de la famille Poppy de 1971 “Where Evil Grows” et livrant ridicule dialogue avec des gravitas encore plus ridicules. “Bonjour, mon copain rural!” “Aimez-vous la chaudrée de palourdes?” (C’est à San Francisco.) “Je vois que vous avez pris un amant!” “Confiance! Un imbécile substitut de l’intelligence! ” «Bien sûr, je veux un café au lait! J’adore la façon dont vous les faites! ” “Ma compréhension de la santé mentale reste absolue!” La chose la plus méchante que le Dr Robotnik fasse est de gâcher la fin du site Web de Charlotte, que mon enfant de 6 ans lit actuellement, mais heureusement, je pense qu’il était trop occupé à tamponner pour le remarquer.

Quoi qu’il en soit, Carrey et Marsden développent un redoutable rapport “Pacino vs De Niro in Heat”. Je rigole.

CARREY: “Je crachais des formules pendant que tu crachais des formules.”

MARSDEN: “J’ai été allaité, en fait.”

CARREY: «Bien. Frottez ça sur mon visage d’orphelin, pourquoi pas vous? “

Blagues Olive Garden, blagues Uber, blagues Keanu Reeves dans Speed, blagues sur les drones Amazon, myriades de blagues sur le pet. (Sonic lui-même en déchire un gros dans un motel bon marché.) Carrey se réfère au flic encore plus douillet d’Adam Pally dans le Montana comme “Officier Brain-Fart”; Natasha Rothwell de Insecure a un petit rôle en tant que belle-sœur dégoûtée de Marsden, et sa meilleure réplique est: “Je dois aller aux toilettes.” Le camarade perplexe assis près de moi a fredonné joyeusement une couverture de piano du thème bien-aimé de Green Hill Zone du jeu Genesis original alors que le film atteignait son apogée semi-violente et semi-touchante. (Sonic obtient un high five.) Il y a eu des halètements audibles, d’adultes et d’enfants, lors d’une révélation à mi-parcours d’un autre personnage bien-aimé de l’univers Sonic prévu pour une future suite qui est maintenant, étant donné le succès improbable de ce film au box-office, presque assuré. Les mèmes se mapperont pratiquement d’eux-mêmes.

Mission accomplie. La mission: tuer un peu de temps. J’aimerais que Birds of Prey ait gagné autant d’argent le week-end d’ouverture que Sonic, bien que je ne puisse pas vous jurer que c’est un meilleur film. D’après les bandes-annonces au préalable, en avril, nous avons, ha, regardez ça, Peter Rabbit 2: The Runaway. Les enfants sont excités. Je suis excité s’ils sont excités. Mais à moins que vous n’ayez des mineurs pour vous distraire, je ferais mieux de ne pas vous y voir.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer