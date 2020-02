Pourquoi Stephen Curry revient pour les Warriors au milieu d’une saison de cauchemar

Steph Curry devrait revenir d’une main cassée dimanche contre les Wizards, donnant à la saison des Warriors un type d’énergie fraîche qu’ils n’ont pas eu depuis des mois. Curry a raté toute la saison moins quatre matchs après que sa main a été accidentellement écrasée par une chute d’Aron Baynes en octobre. Depuis lors, Golden State est passé de la meilleure équipe sportive de la décennie au pire de la NBA. Bien sûr, le départ de Kevin Durant de l’équipe et le LCA déchiré de Klay Thompson ont également fait mal. Mais au moins, ces pertes pour la saison étaient attendues.

Curry revient dans une équipe très différente de celle qu’il a quittée, même au début de la saison. À la date limite, Golden State a déménagé D’Angelo Russell, que l’équipe a acquis lors d’une séance de dédicaces impliquant Durant au cours de l’été, au Minnesota pour Andrew Wiggins. Les Warriors sont entrés dans la saison en retournant seulement Curry, Thompson, Draymond Green et Kevon Looney de la défaite de l’an dernier aux Raptors. Maintenant, ils sont encore plus différents.

Il y a beaucoup de travail à faire pour Curry. Jusqu’à présent, l’équipe a été horrible sans lui. À 12-46, ils sont la pire équipe de la ligue, avec une cote nette de la ligue pire à égaler.

Alors pourquoi Curry revient-il dans ce pétrin maintenant et pas la saison prochaine?

Il est en bonne santé et veut jouer

L’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a clairement indiqué qu’une fois qu’il était de retour à pleine puissance, Curry revenait toujours.

“Il est parfaitement en bonne santé”, a déclaré Kerr. “Si le fait est qu’il pourrait se blesser, quel est l’intérêt de jouer avec quelqu’un?” Je suppose que l’argument est que nous ne faisons pas les séries éliminatoires. Alors, n’essayons-nous pas de divertir nos fans? »

Il peut être imprudent de jouer l’un des joueurs les plus populaires et les meilleurs de la ligue pour des matchs sans but tangible. Mais Curry veut jouer et divertir les fans qui ont eu une année difficile à regarder le produit placé devant eux. Le jeu de Curry est fascinant et vaut le prix d’entrée à chaque fois. Il sait ce qu’il signifie pour les enfants qui viennent le regarder jouer.

Passer du temps sur le sol avec Wiggins pourrait être bénéfique

Le dernier mois et demi de basket-ball pour Golden State concerne l’avenir et ce qu’il peut être l’année prochaine. Il est maintenant temps de commencer à développer la familiarité sur le terrain et à découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a un nouveau noyau quatre en ville. Et Curry, Thompson, Wiggins et Green ne sont pas aussi talentueux que l’équipe de l’année dernière avec Durant et Iguodala. Il y a beaucoup à apprendre.

“Il s’agit d’un voyage de 15 mois au printemps de l’année prochaine”, a déclaré Curry, selon Anthony Slater de The Athletic. “[Wiggins] une marche de 20 points. Les actifs incorporels qu’il peut apporter, la coupe, la longueur de la défense, toutes ces choses seront un processus amusant pour construire cette chimie. “

Les minutes de Curry et de Wiggins ensemble seront particulièrement importantes.

Le jeu de curry devrait clarifier qui l’équipe devrait garder l’année prochaine

La liste des Warriors est un livre ouvert passé Curry, Thompson, Wiggins et Green. Jordan Poole, Ky Bowman, Eric Paschall et Alen Smailagic seront toujours sous contrat, bien que tous soient mobiles. L’équipe a également Marquese Chriss, Dragan Bender et Juan Toscano-Anderson pour tester cette saison.

Avec autant de pièces manquantes, les Warriors ont accidentellement «fait confiance au processus» pendant la majeure partie de l’année. Jouer avec ces gars avec Curry ne fera que clarifier qui appartient et n’appartient pas. Peut-être que Golden State peut trouver une pièce contributive – comme Robert Covington l’était pour Philly – se cachant en clair.

Il y aura plus de désherbage à faire la saison prochaine, mais les Warriors peuvent au moins avoir une longueur d’avance maintenant.

Il y a moins de raison de tanker maintenant

Avec les probabilités de tirage au sort de la loterie, les trois équipes du bas ont toutes les mêmes chances de choisir le numéro 1, il y a encore moins de raisons pour Curry de s’asseoir et les Warriors pour tanker. Golden State a actuellement une avance confortable de 4,5 matchs pour l’honneur de la pire équipe de la ligue. Bien sûr, la faible classe de draft de cette saison réduit également l’incitation à perdre.

Si la classe de cette année avait eu une perspective comme Zion Williamson ou Luka Doncic, nous aurions peut-être pensé différemment. Les fans de Warriors peuvent en partie remercier le bassin de talents manquant du basketball universitaire pour le retour de Curry en 2019-2020.

Alors les guerriers peuvent juste s’amuser

Les Warriors étaient au sommet du monde avec leur équipe super-méga-ultra au cours des cinq dernières années. Ensuite, ils sont tombés de façon spectaculaire de la carte. Avec Curry de retour, ils vont de nouveau concourir. Draymond Green doit être extatique. Curry donne de l’espoir à l’équipe et restaure un environnement gagnant perdu.

Les fans, les coéquipiers et le basket-ball dans son ensemble devraient être ravis de son retour.