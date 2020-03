Pourquoi tant de joueurs NBA sont-ils testés

Les Brooklyn Nets ont annoncé mardi en fin d’après-midi que quatre de leurs joueurs, dont Kevin Durant, avaient été testés positifs pour le nouveau coronavirus. Dans un communiqué, l’équipe a déclaré qu’un joueur présentait des symptômes tandis que trois autres étaient asymptomatiques.

Il y a une semaine, la NBA a rapidement mis fin à sa saison après que Rudy Gobert, de l’Utah Jazz, eut été testé positif au virus, confirmant ses craintes que la maladie ne puisse se propager à travers la ligue. Après le test positif de Gobert, qui s’est produit alors que l’équipe était à Oklahoma City en attente de jouer contre le Thunder, toute l’équipe de Jazz et d’autres – 58 au total – ont également été testées pour le virus.

Alors que la nation fait face à une pénurie de kits de test de coronavirus, de nombreuses personnes continuent de se demander pourquoi la NBA a accès à des tests rapides et faciles tandis que d’autres, dont beaucoup présentent des symptômes, ont été forcés d’attendre leur tour?

La réponse est aussi simple que compliquée: privilège systémique mais aussi incompétence institutionnelle.

Jeff Zillgitt, de USA TODAY, rapporte que le Jazz a pu obtenir 58 kits de test non pas à cause de sa propre initiative, mais parce que le département de la santé de l’Oklahoma les a jugés médicalement nécessaires car ils avaient été en contact direct avec un joueur infecté. Cette décision reposait sur les responsables de la santé locaux, mais les Nets n’avaient aucun contact avec le Jazz, et donc leurs tests n’ont pas été effectués par des responsables de la santé mais par un laboratoire privé, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

L’Oklahoma Thunder a également testé ses joueurs, mais a obtenu les tests de «sources extérieures» afin de ne pas épuiser l’offre déjà maigre de l’État.

Comme USA TODAY l’a également signalé, la NBA a mandaté les équipes pour établir des relations avec des laboratoires et des installations qui pourraient se préparer spécifiquement pour les tests de coronavirus. Déterminée à prendre soin de ses actifs très précieux, la NBA a utilisé toute sa richesse, son pouvoir et sa visibilité pour accéder à des ressources indispensables en période de rareté.

Aussi frustrant que cela soit, l’argent et les privilèges accélèrent les gens au premier rang, ce n’est pas non plus une énorme surprise. Notre système de santé est irrévocablement rompu et l’accès aux soins a toujours été inégal. Le système est conçu pour le profit et non pour le bien public. Face à une pandémie mondiale, ce n’est pas différent.

Bien qu’il soit tentant de simplement reprocher à la NBA d’utiliser son privilège pour tester ses joueurs, la question plus large est de savoir pourquoi il y a une pénurie de tests en premier lieu. La réponse à cela est superposée et furieuse; une série de faux pas massifs qui mettent en danger beaucoup plus d’Américains.

Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre cela aux pieds du président, qui ne voulait pas de tests généralisés par crainte qu’un nombre accru de cas de COVID-19 ne nuise à ses chances de réélection. Il y a aussi le fait que l’administration a refusé les tests fournis par l’Organisation mondiale de la santé et a demandé au CDC de créer les leurs. Ces tests, une fois conçus, se sont en fait révélés défectueux, poussant les États-Unis encore plus loin dans les tests. Ou dans ce cas, un médecin de Seattle a conçu son propre test mais n’a pas pu le faire approuver en raison d’une bureaucratie stupidement stupide. Ou comment la guerre commerciale de Trump avec la Chine a mis en danger les chaînes d’approvisionnement nécessaires aux tests.

C’est, en bref, un gâchis colossal et exaspérant qui a mis d’innombrables vies en danger. L’Amérique a mal gâché cette chose, et aussi bon que ce soit de critiquer la NBA pour avoir testé ses joueurs hors tour, ils ne sont pas la bonne cible pour le moment.

Le vrai problème est un manque affligeant de tests standard à travers l’Amérique, non pas que la NBA ait fait ce qu’elle pouvait pour prendre soin des leurs. Les temps sont durs et lorsque les ressources se raréfient, la réaction naturelle est de rechercher les personnes à blâmer. Si vous voulez transformer votre colère quelque part, tournez-vous vers les institutions qui vous ont fait défaut. Pas envers une poignée de basketteurs essayant de rester en bonne santé.

