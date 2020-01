En barbotant dans le surnaturel, The Outsider devient rapidement le meilleur mystère à la télévision en ce moment (1:23). Il est difficile d’imaginer une version fictive des docuseries Cheer, et c’est ce qui la rend si bonne (23:55). Le plus: vivre de façon voyeuriste à travers Larry dans Curb Your Enthusiasm (32:40) et se demander ce qui se passe exactement avec la série Obi-Wan Kenobi (39:01).

Hôte: Chris Ryan

Invité: Jason Concepcion

